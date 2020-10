IRW-PRESS: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources Inc. setzt mit dem Abschluss des Erwerbs von Grundflächen in San Vicente de Cambugan weitere Schritte zur Kohlenstoffeindämmung

Miami Florida - 8. Oktober 2020 - Rainforest Resources Inc. (RRIF), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft RAIN Forest Enterprise SA entsprechende Zertifikate für den Abschluss der Grundstücksübernahme in SAN VICENTE DE CAMBUGAN laut Absichtserklärung vom 7. Juli 2020 ausgegeben hat. Das notarielle Verfahren wird acht Tage in Anspruch nehmen. Anschließend kann die Vereinbarung betreffend den Kauf bzw. Verkauf von SAN VICENTE DE CAMBUGAN verifiziert und abgeschlossen werden.

Mit diesem zusätzlichen Erwerb von Regenwald- und Hochlandflächen in SAN VICENTE DE CAMBUGAN in Ecuador wird Rainforest Resources Inc. weitere Schritte zur Eindämmung von CO2-Emissionen setzen und kann damit das Unternehmen und seine Mission, wichtige Ökosysteme intakt zu halten und vom Aussterben bedrohte Tiere zu retten, weiter aufwerten.

Ein Hektar dieser Grundfläche dient der Bindung von rund 180 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr (Kohlenstoffsequestrierung). Die neu erworbene Fläche von 9.190 Hektar Regenwald und Hochland wird jährlich 1.654.200 Tonnen Kohlenstoff ausgleichen. Das Kohlenstoffsequestrierungspotenzial der Aufforstung bzw. Wiederaufforstung richtet sich nach der Spezies, dem Standort und der Bewirtschaftung und ist daher großen Schwankungen unterworfen. Rainforest Resources Inc. wird nicht nur die Kohlenstoffeindämmung verdoppeln, sondern auch Wasserfälle, Flüsse sowie die große Artenvielfalt der endemischen Flora und Fauna in der Region schützen.

Für die Absichtserklärung ist eine Verifizierung der Besitzrechte am Grundstück erforderlich. Nach Bestätigung der Besitzrechte wird das Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf bzw. Verkauf unterzeichnen. Die Einzelheiten dieser Vereinbarung werden auf der Webseite des Unternehmens unter www.rainforestresourcesinc.com und im OTC-Markt veröffentlicht.

Nähere Informationen erhalten Sie über: info@rainforestresourcesinc.com

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Annahmen des Managements basieren. Wörter wie erwartet, rechnet mit, plant, glaubt, geplant, schätzt und Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Vorhersagen von Umsätzen, Einnahmen, Segmentleistungen, Cashflow, Vertragsvergaben und Stabilität. Die Tätigung von zukunftsgerichteten Aussagen erfolgt gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches des Managements liegen, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Vorhersagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung oder im Fallen von Dokumenten, auf die hierin Bezug genommen wird, zum Datum des jeweiligen Dokuments. Alle anschließenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen durch das Unternehmen oder eine im Namen des Unternehmens handelnden Person, sind ausdrücklich durch die vorsorglichen Hinweise in diesem Absatz eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Änderungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignissen, Bedingungen oder Änderungen der Erwartungen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53758

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53758&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US75087K1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.