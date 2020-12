IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics beginnt Auslieferung an Thrive Cannabis Quickstrips jetzt im Handel erhältlich

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics beginnt Auslieferung an Thrive Cannabis Quickstrips jetzt im Handel erhältlich

Burlington, Ontario - 22. Dezember 2020 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT), ein kanadisches Life-Sciences-Unternehmen, das innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen anbietet, kann nach intensiver Zusammenarbeit mit Thrive Cannabis Inc. die Markteinführung der THC- und CBD-10mg-Streifen der Marke Being von Thrive bekannt geben. Dabei kommen QuickStrip-Formulierungen von RDT zum Einsatz, die mit den Cannabisölen von Thrive versetzt sind. RDT hat inzwischen mit der Auslieferung der oralen Streifen von Thrive begonnen, die in Geschäften in ganz Ontario verkauft werden.

Jason Lewis, Senior Vice President Business Development, erklärt hierzu: "Trotz der Verzögerungen und Probleme bei der Produktbereitstellung, die uns das Jahr 2020 begleitet haben, konnten wir unser Versprechen einhalten und einen schnell reagierenden, präzise dosierten QuickStrip produzieren, der alle anspruchsvollen Vorschriften von Health Canada für dieses neue Extraktprodukt erfüllt. Produkte wie Öle und Pillen, die geschluckt werden, werden langsam über das Verdauungssystem in den Blutkreislauf abgegeben. Unsere Alternative, QuickStrip, wird einfach unter die Zunge oder in die Wange gelegt und direkt in den Blutkreislauf absorbiert. Damit bieten wir eine schnelle, bequeme, präzise und diskrete Dosierung an. Da diese Produkte in den nächsten drei Monaten in ganz Kanada eingeführt werden, erwarten wir, dass die Geschäfte in Ontario nach den ersten Lieferungen Nachschubbestellungen aufgeben werden, was auf ein frühes Interesse der Verbraucher an diesen einzigartigen Produkten hindeutet. Infolgedessen arbeitet RDT derzeit in zwei Schichten pro Tag und skaliert die Produktion, um weitere Bestellungen für das erste Kalenderquartal 2021 zu erfüllen."

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Life Science-Unternehmen, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. RDT bietet den Verbrauchern schnelle, bequeme und präzise Verabreichungsmöglichkeiten. Dabei konzentriert sich RDT auf die klinische Forschung und die Produktentwicklung für die Fertigungsindustrie im Gesundheitswesen - einschließlich der Nutrazeutika-, Pharmazeutika- und Cannabisindustrie. Innerhalb des Cannabissektors bietet RDT auch ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Program an, das es ermöglicht, die QuickStrip firmeneigene Cannabis-Verabreichungstechnologie von RDT an ausgewählte Betreiber in bestimmten Märkten zu lizenzieren. Die dienstleistungsbasierten Mietverträge sorgen bei RDT für wiederkehrende Einnahmen und erleichtern die schnelle Expansion in aufstrebende Märkte über mehrere Verbrauchersegmente hinweg. RDT hat sich verpflichtet, kontinuierlich innovative Lösungen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu entwickeln.

Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca

Medienkontakt für Investoren:

Mark Upsdell

CEO

mupsdell@rapid-dose.com

Tel.: +1 (416) 477-1052

Pat McCarthy

Managing Director Capital Markets

pmccarthy@leedejonesgable.com

Tel.: +1 (416) 365-8012

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten.

Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "sind geplant", "werden erwartet" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Verabreichungsmethode, die Erzielung wiederkehrender Umsätze und die Wiederauffüllung von Bestellungen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung stellen solche zukunftsgerichteten Aussagen die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse dar und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Verbindung mit allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; nachteilige Branchenereignisse; Marketingkosten; Verlust von Märkten; Beendigung von Vereinbarungen; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen in Bezug auf Cannabis; Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, und/oder Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; die Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie vom Management von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

