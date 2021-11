IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics schließt Meilenstein ab: Eine Million QuickStrip-Einheiten an ein Unternehmen ausgeliefert

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics schließt Meilenstein ab: Eine Million QuickStrip-Einheiten an ein Unternehmen ausgeliefert

BURLINGTON, Ontario - 24. November 2021- Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert, hat eine bedeutende Lieferung von einer Million QuickStrip-Einheiten an eines der größten Cannabisunternehmen Kanadas abgeschlossen.

Drei einzigartige Formulierungen - 10 mg THC, 20 mg CBD und 20 mg THC & CBD im Verhältnis 1:1 - wurden von RDT für die Verwendung durch medizinische Cannabispatienten entwickelt, wobei streng kontrollierte Standardbetriebsverfahren und Prüfanforderungen nach der Produktion eingehalten wurden.

Die Annahme des QuickStrip als praktikable Methode zur Verabreichung von Medikamenten hat die Technologie als wirksamen nadelfreien COVID 19-Impfstoffkandidaten bestätigt und validiert.

"Dieser bedeutende Auftrag bot unserem RDT-Team die Möglichkeit, unseren Herstellungsprozess weiter zu rationalisieren und zu perfektionieren, was mit der Ausweitung unserer Produktion auf größere Cannabis- und Nutrazeutika-Bedürfnisse zunehmend an Bedeutung gewinnen wird", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Diese Produktions- und Betriebsexzellenz ist auch ideal geeignet, um die Forschungsexpansion unseres oralen Impfstoffkandidaten für COVID-19 zu unterstützen, da wir uns dem Beginn von Humanstudien nähern, bei denen das Produktionsvolumen entscheidend sein wird."

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen (Nutrazeutika, Pharmazeutika, Impfstoffe, Cannabis) infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

www.rapiddose.ca

Für weitere Informationen:

Investorenkontakt:

Mark Upsdell, CEO

mupsdell@rapid-dose.com

+1 (416) 477 1052

Medienkontakt:

Kim Robinson

krobinson@rapid-dose.com

+1 (905) 330 4055

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "planen", "erwarten" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, ohne Einschränkung, in Bezug auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, stellen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse dar und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75339A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.