IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: RAPID DOSE THERAPEUTICS unterzeichnet exklusiven Herstellungs- und Vertriebsvertrag mit MapleX Naturals Inc.

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: RAPID DOSE THERAPEUTICS unterzeichnet exklusiven Herstellungs- und Vertriebsvertrag mit MapleX Naturals Inc.

Burlington, Ontario, 13. April 2021 -- Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ist ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen konzentriert. Das Vorzeigeprodukt QuickStrip ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutraceuticals, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist, der unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass es eine exklusive Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit MapleX Naturals Inc. ("MapleX") abgeschlossen hat. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb der MapleX Körperpflegeproduktlinie von Cremes und Lotionen, die mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Hanf und kanadischem Ahornsirup angereichert werde, an Einzelhändler in ganz Nordamerika. MapleX war Gründungsgesellschafter von Consolidated Craft Brands ("CCB"), das kürzlich von RDT übernommen und in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verschmolzen wurde.

MapleX hat langjährige Erfahrung in der Infusion von Hanf-Extrakten, die reich sind an Omega 3, 6 und 9, in hochwertige Körperpflegeprodukte, die so ein "Feuchthaltemittel" ergeben, das die Haut repariert, Feuchtigkeit einschließt, die Ölproduktion reguliert, Entzündungen reduziert und die Haut sichtbar glättet. Die Produkte von MapleX werden derzeit in Fachgeschäften in ganz Kanada vertrieben.

Dave Thompson, CEO von MapleX, kommentierte: "Wir sind begeistert, diese Vereinbarung mit RDT zu schließen. Wir freuen uns darauf, Kunden in Kanada und später auch in den Vereinigten Staaten mit unserer MapleX-Produktlinie zu versorgen. Diese Vereinbarung mit RDT ermöglicht es uns weiterhin, eine Reihe von Schönheits- und Kosmetikprodukten bei den Verbrauchern einzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass dies eine erfolgreiche Partnerschaft sein wird und wir unsere Wachstumsziele erreichen werden."

Mark Upsdell, CEO von RDT, ergänzte: "Die Vereinbarung mit MapleX ist der Schlüssel zur Erweiterung unserer Produktlinie, da wir unser Portfolio an Gesundheits- und Wellness-Produkten weiter ausbauen und die Möglichkeiten unserer QuickStrip-Technologie erweitern. Die MapleX-Körperpflegelinie wird eine wachsende Palette von mit Hanf versetzten Cremes, Lotionen und Balsamen für Private-Label-Kunden anbieten, die eine Einzelhandelsmarke auf dem nicht regulierten Hanfmarkt durch traditionelle Einzelhändler etablieren wollen. Durch den Zusammenschluss mit CCB haben wir unseren Eintritt in das Marktsegment der Consumer Packaged Goods (CPG) beschleunigt, was RDT zusätzliche Einnahmequellen und ein erweitertes Produktangebot bietet. Der Bereich Gesundheit und Wellness ist ein logischer Schritt auf dem Weg von RDT, innovative transdermale und sublinguale Verabreichungstechnologien für therapeutische, kosmetische und verbesserte Kundenerlebnisse in der Freizeit anzubieten. Wir haben bereits unsere ersten topischen Produkte ausgeliefert und freuen uns darauf, sie in den kommenden Wochen im Einzelhandel in ganz Kanada zu sehen."

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes Life Science-Unternehmen aus Kanada, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet, durch die die Wirksamkeit der Pharmazeutika und die Lebensqualität der Anwender verbessert werden sollen. RDT bietet Verbrauchern eine schnelle, bequeme, präzise und diskrete Verabreichungsalternative. RDT engagiert sich in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die herstellende Industrie im Gesundheitswesen - einschließlich der Nutrazeutika-, Pharmazeutika-- und Cannabisindustrie. RDT ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen für Menschen, Tiere und Pflanzen zu schaffen.

Mark Upsdell

CEO

Pat McCarthy

Geschäftsführerin Kapitalmärkte

