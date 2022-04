IRW-News: ReGen III Corp.: ReGen III gibt Ernennung von Vice President, Corporate Finance bekannt

IRW-PRESS: ReGen III Corp.: ReGen III gibt Ernennung von Vice President, Corporate Finance bekannt

Vancouver (British Columbia), den 19. April 2022. ReGen III Corp. (TSX-V: GIII,

OTCQB: ISRJF, FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Kimberly Hedlin zum Vice President, Corporate Finance des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Frau Hedlin kann im Finanzwesen eine Erfahrung von über 15 Jahren vorweisen, einschließlich eines Jahrzehnts im Bereich der Aktienanalyse, wo sie internationale Öl- und Gasunternehmen sowie die aufstrebenden Branchen Cannabis und saubere Technologien abdeckte. Seit 2020 unterstützt Frau Hedlin Unternehmen wie ReGen III als unabhängige Beraterin und bietet ein umfassendes Sortiment an Dienstleistungen an, einschließlich Unternehmenskommunikation, Investor Relations, Marktforschung, Finanzmodellierung und -analyse sowie Projektmanagement.

Wir freuen uns, dass Kim dem Team von ReGen III angehören wird. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich Kim als Partnerin von unschätzbarem Wert erwiesen, indem sie unsere internationalen Expansionsinitiativen in Europa und Lateinamerika in der Frühphase leitete, das Fundament für eine verbesserte ESG-fokussierte IR-Strategie legte und das Team durch ihre umfassenden Recherche- und Finanzanalysefähigkeiten unterstützte. Während das Team am Abschluss der Projektfinanzierung arbeitet, wird Kim als Bindeglied zu Regulierungsbehörden, Investoren sowie Bankern fungieren und eng mit unserem leitenden Management-Team zusammenarbeiten, um uns wichtige Verträge zu sichern. Darüber hinaus wird Kim unsere größeren, weltweiten Entwicklungspläne weiter vorantreiben, indem sie geeignete Standorte und Raffinerieziele identifiziert und uns bei der Verwaltung unseres wachsenden Patentportfolios unterstützt, sagte Mark Redcliffe, President des Unternehmens.

Frau Hedlin ist ausgebildete Wirtschaftsprüferin (Chartered Professional Accountant, CPA, CMA) und besitzt ein Bachelor of Commerce-Diplom von der University of Saskatchewan. Kim wohnt zurzeit in Calgary in Alberta.

In Zusammenhang mit der Ernennung von Frau Hedlin gab das Unternehmen 200.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 1,64 CAD je Option aus. Die Optionen sind für einen Zeitraum von zwei Jahren gültig und werden in zwei gleichen Tranchen neun bzw. 18 Monate nach dem Datum der Gewährung ausübbar.

Finanzierungsupdate

Mit dem Abschluss der Front-End-Loading-(FEL-2)-Studie- und dem Beginn der FEL-3-Studie liefert ReGen III weiterhin aktualisierte Due-Diligence-Materialien an Export Development Canada, den in den USA ansässigen Multi-Milliarden-Dollar-Private-Equity-Gesellschaft (der PE-Konzern), dessen Hauptaugenmerk auf grüne Energieinfrastruktur gerichtet ist, sowie an andere Finanzinstitute.

Hinsichtlich unseres Updates vom 8. April 2022 hat der PE-Konzern mittlerweile Entwürfe für vier definitive Verträge vorgelegt und ReGen III ist im Begriff, die Bedingungen aller vier Verträge zu finalisieren.

Um den Kreis der institutionellen Investoren von ReGen III zu erweitern, nahm das leitende Management Ende März auch an einer Roadshow teil.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Recycling-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen.

Im vergangenen Jahr beauftragte ReGen III die Firma Koch Project Solutions LLC (KPS) mit der Erbringung von Projektausführungs-Managementdienstleistungen, die zur schlüsselfertigen Übergabe der neuen Anlage des Projekts in Texas führen sollen, wobei KPS die erstklassigen Technik-, Bau- und lizenzierten Lieferanten-Teams von ReGen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Duke Technologies Inc.) durch die detaillierte Planung, Errichtung und Inbetriebnahme leiten wird.

ReGen III hat bereits einen endgültigen Offtake-Vertrag mit bp hinsichtlich der Abnahme von 100 Prozent der Basisöle des Unternehmens unterzeichnet, die in der geplanten Wiederaufbereitungsanlage in Texas produziert werden.

Weitere Informationen über ReGen III und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: www.regeniii.com/investors/corporate-presentations und www.regeniii.com/newsletter-subscription. Um sich abzumelden, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Wort 'Unsubscribe' in der Betreffzeile an: info@regeniii.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mark Redcliffe

President

ReGen III Corp.

Tel.: +1 (778) 668-5988

E-Mail: info@ReGenIII.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über die Geschäftspläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden zukunftsgerichtete Informationen mit Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnlichen Wörtern und ihren negativen Formen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob, wann oder wodurch solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt bzw. nach Treu und Glauben der Unternehmensleitung in Bezug auf künftige Ereignisse vorliegen, und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, entnehmen Sie der jüngsten Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) sowie den Finanzberichten und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie der darin dargelegten Erörterung der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedar.com im Unternehmensprofil und auf der Website des Unternehmens unter www.ReGenIII.com verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich im weiteren Verlauf ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

