Toronto - 8. Oktober 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2) befasst sich mit den kritischen Infrastruktursektoren Strom, Erdgas und Wasser, wobei die Eindämmung von Cyber-Schwachstellen ein wachsendes nationales Sicherheitsproblem sowie ein Kosten-, IP- und Compliance-Problem darstellt. Die Lösungen von Cybeats erfüllen die Anforderungen nordamerikanischer Energieversorger und erfüllen neue Anforderungen rund um Software Bill of Materials (SBOM).

In kritischen Versorgungssektoren kann Software ungefähr USD10.000 pro Codezeile kosten und aus über 200.000 Zeilen Verifizierungscode bestehen. Dies bedeutet, dass einige Unternehmen Milliarden in ihre einzigartigen Softwarebestände investiert haben und diese um jeden Preis sichern müssen. Außerdem müssen Regierungen die Versorgungsinfrastruktur sichern und das Risiko von Cyberangriffen für die nationale Sicherheit und Verteidigung verringern. Cybeats unterstützt große Energieversorgungsunternehmen bei der Erfüllung behördlicher Auflagen und nutzt seine Technologie, um Cyber-Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu eliminieren.

Versorgungsunternehmen sind in den kommenden Jahren mit immensen Cyber-Risiken konfrontiert. Von nationalen Sicherheitsbedenken bis hin zu steigenden Kosten müssen nordamerikanische Energieversorgungsunternehmen vor allem Lösungen im Bereich Lieferkettensicherheit und andere Cyber-Defense-Lösungen so bald wie möglich implementieren. Cybeats verfolgt aktiv kommerzielle Partnerschaften, um Versorgungsinfrastrukturen und Software-Lieferketten in diesem Sektor zu sichern. Cybeats ist bereit, Softwarelieferketten für die verschiedenen Sektoren der Versorgungsinfrastruktur zu warten und zu sichern, sagte Dmitry Raidman, Mitbegründer und CTO von Cybeats.

Bedeutung der SBOM, nationale Sicherheit

Die Aufnahme der SBOM in die Exekutivordnung wurde vorsätzlich für Regierung und Privatwirtschaft vorgeschrieben, obwohl die beiden Sektoren SBOM auf unterschiedliche Weise sehen. Regierungsbehörden betrachten SBOMs als Mittel zur Reduzierung nationaler Sicherheitsrisiken, während die Privatwirtschaft SBOMs als Kosten- oder Wirtschaftsproblem betrachten kann. Private Unternehmen werden unter Druck geraten, die Risiken für den Ruf der Marke zu verringern und IP- und Geschäftsgeheimnisse über SBOM zu schützenhttps://www.utilitydive.com/news/software-bill-of-materials-sbom-biden-executive-order-supply-chain/606947/

. Softwareanbieter können erwarten, dass Kunden SBOMs in ihren Verträgen fordern.

Die National Technology and Information Administration (NTIA) des US-Handelsministeriums startet derzeit ein Pilotprogramm für den Energiesektor, um eine SBOM zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen, die Versorgungsunternehmen dabei unterstützen könnte, Geräte und Software zu sichern, Schwachstellen zu verfolgen und sicherzustellen, dass diese eliminiert werden. Die Projektverantwortlichen sagen, dass die Bemühungen eine internationale, sektorübergreifende Anstrengung zur Schaffung eines Konsenses für die technischen und operativen Aspekte der Software-Lieferkette schaffen werden. Angriffe auf die Software-Lieferkette werden immer ausgefeilter, da Cyberterroristen Schwachstellen in jedem Schritt des Softwareentwicklungsprozesses ausnutzen.

SBOM wird ein unschätzbares Werkzeug für das Management von Risiken im Bereich Cybersicherheit und Software-Lieferkette sein, sagte Allan Friedman, ehemaliger Director of Cybersecurity Initiatives bei NTIA. Alle paar Monate finden wir neue Schwachstellen, die eine Vielzahl von Software- und Embedded-Komponenten betreffen, die wirklich überall in unserem Ökosystem eingesetzt werden - vor allem in der Energiewelt.

Probleme in der Software-Lieferkette sind Gegenstand einer neuen Zusammenarbeit zwischen dem Stromsektor und der Bundesregierung, da in früheren Initiativen häufig Schwachstellen in der Stromversorgung übersehen wurden.https://www.utilitydive.com/news/whats-in-your-software-federal-initiative-targets-frequently-overlooked-e/595820/

Das Edison Electric Institute und das North American Transmission Forum arbeiten mit der Bundesregierung zusammen, um den Einsatz von SBOMs im Energiesektor zu pilotieren.https://www.utilitydive.com/news/whats-in-your-software-federal-initiative-targets-frequently-overlooked-e/595820/

Wenn sich die SBOM-Prinzipien auf die gesamte Software erstrecken, könnten Unternehmen besser gerüstet sein, um Fehler zu erkennen, die sich auf die Lieferkette auswirken. SBOMs können Sicherheitsexperten auch ein wenig Sicherheit verschaffen, indem sie diese Fragen angesichts neuer Schwachstellen beantworten, sei es für intern entwickelte oder extern erworbene Software. Sobald Energieversorgungsunternehmen auf eine Schwachstelle aufmerksam gemacht werden, können sie mit einer SBOM den Code, der das Problem enthält, besser lokalisieren und ermitteln, wie Ausfallzeiten reduziert werden können und wie schnell sie es eliminieren können, um Services wiederherzustellen.

NERC-CIP UND IEC 62443

Die North American Electric Reliability Corporation (NERC) https://www.nerc.com/AboutNERC/Pages/default.aspx

, eine gemeinnützige internationale Regulierungsbehörde, deren Aufgabe es ist, eine effektive und effiziente Reduzierung der Risiken für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Stromnetzes zu gewährleisten. Die neueste Version der NERC-Standards heißt CIP (Critical Infrastructure Protection). Diese Standards werden für die Sicherung von elektrischen Massenanlagen verwendet und gelten direkt für den Versorgungssektor. IEC 62443 ist eine internationale Normenreihe für industrielle Kommunikationsnetze, IT-Sicherheit für Netzwerke und Systeme. Die IEC-Norm ist in verschiedene Abschnitte unterteilt und beschreibt sowohl technische als auch prozessbezogene Aspekte der industriellen Cybersicherheit, die auch für die Versorgungsinfrastruktur gilt. https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62443

Cybeats kann verschiedene Aspekte der Cybersicherheit von Unternehmen unterstützen und für beide anwendbare Compliance-Anforderungen.

Marktgröße der Energieversorgungsbranche

Der US-Versorgungsmarkt betrug im Jahr 2021 USD640 Milliarden und in Kanada im gleichen Zeitraum CAD60 Milliarden. Der globale Versorgungsmarkt wird voraussichtlich USD4,5 Billionen im Jahr 2021 ausmachen, mit unterschiedlichen Softwareanforderungen und -Anforderungen über die Landesgrenzen hinweg.https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/03/15/2192582/28124/en/Global-Utilities-Market-Report-2021-to-2030-COVID-19-Impact-and-Recovery.html

Ebenso wie die Energie- und Versorgungssektoren in diesen Teilsektoren mit technologischen Veränderungen konfrontiert sind, sind es auch die vorgeschriebenen Anforderungen, die die Software-Lieferkette und SBOM umfassen werden und Cybeats-Produkte reagieren direkt auf die vorgeschriebenen technologischen Veränderungen und die Sicherheit der Software-Lieferkette für die Energie- und Versorgungssektoren. https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/utilities-united-states/

Das US-amerikanische Stromversorgungssystem hat sich zu einem hochkomplexen System mit 3.300 Energieversorgern entwickelt, die zusammenarbeiten, um Strom über 200.000 Meilen Hochspannungsleitungen zu bereitzustellen. Es gibt 55.000 Umspannwerke und 5,5 Millionen Meilen Verteilerleitungen, die Millionen von Häusern und Unternehmen Strom bringen. Jedes der wichtigsten Elemente des Systems, einschließlich Stromerzeugung, Übertragung oder Verteilung, könnte gezielt und möglicherweise aufgrund eines Cyberangriffs heruntergefahren werden. https://www.cfr.org/report/cyberattack-us-power-grid

Cyber-Angriffe auf den Versorgungssektor

Das Canadian Center for Cybersecurity schrieb, dass der kanadische Elektrizitätssektor wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahre Ziel von Erpressungen durch Cyberkriminelle werden könnte. https://cyber.gc.ca/en/guidance/cyber-threat-bulletin-cyber-threat-canadas-electricity-sector

Studien haben ergeben, dass 56 % der Versorgungsunternehmen im vergangenen Jahr mit einem Cyber-Angriff konfrontiert waren.https://dailyenergyinsider.com/infrastructure/22281-survey-56-percent-of-utilities-have-faced-a-cyberattack-in-the-last-year/

Ob es nun um einen Cyber-Angriff auf ein Stromnetz ging, der an Heiligabend zu einem Stromausfall führtehttps://www.forbes.com/sites/jimmagill/2021/07/24/experts-say-cyberattacks-likely-to-result-in-blackouts-in-us/?sh=7a8a9622372d

, oder um Angriffe auf die Wasserversorgung in L.A. und Portland, in letzter Zeit gab es schwere Störungen für Versorgungsunternehmen. Der Wasser- und Stromsektor sind schockierend anfällig für Cyberangriffe, schrieb Bloomberg.https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-12/u-s-water-and-power-are-shockingly-vulnerable-to-cyberhacks

Experten für Cybersicherheit sind sich einig, dass Cyberkriminelle aus anderen Ländern irgendwann in naher Zukunft zumindest einige Teile des US-Stromnetzes, wenn nicht sogar das gesamte Stromnetz, herunterfahren könnten.https://www.forbes.com/sites/jimmagill/2021/07/24/experts-say-cyberattacks-likely-to-result-in-blackouts-in-us/?sh=72158622372d

Aktuelle Nachrichten zu Cybersecurity, M&A

Akamai hat das Cybersicherheitsunternehmen Guardicore für USD600 Millionen übernommen. https://cybersecurityventures.com/mergers-and-acquisitions-report/

Cybersecurity Ventures prognostiziert, dass die Schäden durch globale Cyberkriminalität die Welt bis 2021 jedes Jahr rund USD6 Billionen kosten werden, gegenüber USD3 Billionen im Jahr 2015. Die weltweiten Ausgaben für Cybersicherheit werden voraussichtlich in dem Zeitraum von 5 Jahren von 2017 bis 2021 insgesamt eine Billion erreicht haben. https://cybersecurityventures.com/

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist. Relay hat vor Kurzem Cybeats Technologies erworben, eine Plattform, die einen ganzheitlichen Ansatz für Cybersicherheit bietet und auf den $73 Mrd. IoT-Sicherheitsmarkt durch seine Software-Bill of Materials und Microagents-Lösung abzielt. Cybeats bietet Cybersicherheit in Echtzeit für vernetzte Geräte, kritische Infrastrukturen, die Automobil-, Medizin- und IoT (Internet of Things)-Branche.

Das Unternehmen veranstaltete am 20. September 2021 eine Sonderversammlung zur Genehmigung einer Namensänderung, da die Kernkompetenzen und Produktangebote des Unternehmens über die Medizinprodukteindustrie hinaus organisch gewachsen sind und diese Expansion in neue Branchen und Geschäfte sich in der Namensänderung widerspiegeln wird. Der neue Name des Unternehmens wird das Geschäft und seine kommerziellen vertikalen Märkte besser und effektiver kommunizieren.

Internet: www.relaymedical.com

