IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical Corp. gibt unternehmerisches und wirtschaftliches Update

IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay Medical Corp. gibt unternehmerisches und wirtschaftliches Update

- Relay ist im Jahr 2021 mit über CAD9 Mio. in der Kasse gut aufgestellt und erwartet aufgrund der ersten kommerziellen Aktivitäten erste kommerzielle Umsätze im 2. Quartal 2021

- Das Unternehmen vergrößert sich derzeit, um die Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit den Fionet-Bereitstellungen zu unterstützen, einschließlich der Partnerschaft mit LifeLabs und der Markteinführung von Cybeats

- Die Cybeats-Produktlinie ist jetzt mit mehreren Pilotprodukten im Handel erhältlich

30. April 2021 - Relay Medical Corp. (CSE: RELA) (OTC: RYMDF) (FWB: EIY2) (Relay oder das Unternehmen), ein Entwickler technologischer Innovationen, freut sich, über die laufenden Aktivitäten im Zusammenhang mit den Handels- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zu informieren.

Betrieb und Finanzen

Nach einer überzeichneten Privatplatzierung im Januar 2021 und den Warrants-Ausübungen im letzten Quartal hält das Unternehmen über CAD9 Mio. an Betriebskapital, um laufende Geschäftstätigkeiten und Wachstumsinitiativen für 2021 und darüber hinaus zu finanzieren. Das Hauptaugenmerk von Relay liegt auf dem Ausbau der Fionet- und Cybeats-Betriebstätigkeiten, die unmittelbare kommerzielle Einnahmen generieren.

Relay reichte zuvor bei der CSE einen Kurzformprospekt (Absichtserklärung) gemäß NI 44-101 Short Form Prospectus Distribution ein und veröffentlichte ihn auf SEDAR. Für den Fall, dass Relay jemals zusätzliches Kapital aufbringen möchte, kann die Einreichung ein breiteres Publikum und ein größeres öffentliches Bewusstsein schaffen. Relay hat derzeit keine Notwendigkeit oder Absicht, zusätzliches Kapital zu beschaffen. Die administrative Absichtserklärung ist unbegrenzt gültig.

Fionet-Pandemiemanagement-System

In nur 4 Monaten entwickelte das Entwicklungsteam eine COVID-19-Screening-Lösung mit hohem Durchsatz für die Fionet-Plattform für Antigen-Schnelltests und schuf so ein einzigartiges, wettbewerbsfähiges und gefragtes Produkt. Die Fionet-Plattform wurde optimiert, um eine Verbindung zu weiteren Pandemie-Screeningmethoden und diagnostischen Tests zu ermöglichen, einschließlich PCR-Tests, was eine integrierte Point-of-Need-Lösung bietet und dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen auf Basis von Gebühren pro Test ermöglicht.

Im ersten Quartal 2021 kündigte Relay die Bereitstellung der Fionet-Plattform auf Kanadas größtem internationalen Flughafen, Toronto Pearson, sowie eine landesweite Partnerschaft mit LifeLabs LLC, dem größten Laborunternehmen in Kanada, das jährlich über 100 Millionen Tests durchführt, an.

Relay gab auch Fionets Zusammenarbeit mit USAID bekannt, um Tests dezentral in den Gemeinden der Demokratischen Republik Kongo durchzuführen. https://www.relaymedical.com/blog/2020/12/8/relay-medical-amp-fio-corporation-announce-sale-to-us-government-agency-usaid-to-deploy-fionet-pandemic-platform

Das USAID-Projekt, das die Fionet-Plattform implementiert, positioniert das Unternehmen strategisch, um die rund 4 Milliarden jährlich verkauften RDTs mit seiner automatisierten KI-gestützten RDT-Auswertung auszustatten. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/12/12/1959998/0/en/Rapid-Test-Market-To-Reach-USD-48-54-Billion-By-2026-Reports-And-Data.html

Mit einem Budget von fast $20 Milliarden pro Jahr ist USAID die größte Hilfsorganisation der Welt und macht mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Auslandshilfen aus. https://www.usaid.gov/cj

LifeLabs

Das Entwicklungsteam von Fionet konzentriert sich nun auf die Integration mit LifeLabs, um eine Vielzahl von Implementierungen für COVID-19-Tests in Flughäfen, Labors, Pop-up-Kliniken, Unternehmens- und Geschäftskunden zu unterstützen. LifeLabs ist Kanadas größtes und ältestes Laborunternehmen mit über 380 Standorten im ganzen Land, das jährlich über 20 Millionen Menschen betreut. Durch diese Allianz bringen FRR und LifeLabs gemeinsam Lösungen für die Covid-Testung und -Nachverfolgung in Laborqualität, die bisher nur zentralisierten Laboreinrichtungen verfügbar war, in verschiedene Gemeindeumgebungen.https://www.relaymedical.com/blog/2021/4/14/relay-medical-and-fio-partner-with-lifelabs-canadian-healthcare-leader-to-deploy-fionet-platform-for-covid-19-testing-nationwide

Greater Toronto Airport Authority

Am 24. Februar 2021 kündigte Relay die Bereitstellung der Fionet Pandemiemanagement-Plattform zur Unterstützung des Testprogramms auf Kanadas größtem internationalen Flughafen Pearson Toronto an.https://www.relaymedical.com/blog/2021/2/24/relay-medical-amp-fio-corporation-to-deploy-fionet-covid-19-rapid-testing-platform-at-toronto-pearson-international-airport

Das Programm dient dazu, Flughafenmitarbeiter und internationale Reisende zu testen. Das Unternehmen wird weiterhin über die Entwicklungen und die nächsten Schritte am Flughafen berichten. Zu den Highlights gehören Tests von Tausenden von Mitarbeitern und Reisenden für 24 Fluggesellschaften, wobei 96 % der Testergebnisse in weniger als 45 Minuten bereitgestellt werden.

Die Fionet-Plattform ist gut positioniert, um ihre Testlösungen für Flughäfen und die Gemeinden in Laborqualität zu erweitern, wobei das Business Development-Team aktiv eingebunden ist, und sich in verschiedenen Phasen der Beratung und Verhandlung mit anderen wichtigen Partnern in Kanada, den USA und Europa befindet.

Übernahme und Betrieb von Cybeats

Im März kündigte Relay die Übernahme von Cybeats Technologies Inc. an und schloss diese ab.https://www.relaymedical.com/blog/2021/3/18/relay-medical-closes-acquisition-of-iot-cybersecurity-firm-cybeats-technologies-inc

Cybeats ist eine Cybersicherheitsplattform, die IoT-Geräte vor Bedrohungen schützt. Sie wurde entwickelt, um hochwertige vernetzte Geräte zu sichern und zu schützen, wobei ein einzigartiger Ansatz verfolgt wird, der Geräteausfallzeiten aufgrund von Cyber-Angriffen verhindert und es Herstellern ermöglicht, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kostengünstig zu entwickeln und zu warten. Die Plattform von Cybeats ermöglicht es Herstellern außerdem, Cybersicherheitsdienste zu monetarisieren und Sicherheitsexperten wertvolle Einblicke in die Sicherheit zu liefern. Das Wertangebot von Cybeats geht über Netzwerksicherheitsprotokolle hinaus, indem sichergestellt wird, dass die Geräteinfrastruktur an den Prinzipien des Secure by Design ausgerichtet ist.

Regulierungsbehörden in Europa und den USA beschleunigen die Einführung von Anforderungen und drängen Hersteller von IoT-Geräten - .intelligente Verbraucherprodukte, die mit dem Internet verbunden sind, wie Fernseher, Kameras, tragbare Fitness-Tracker, Smart-Home-Assistenten und Haushaltsgeräte - mit mehr Sicherheit auszustatten, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical. Die Übernahme von Cybeats positioniert das Portfolio von Relay, um den schnell wachsenden globalen IoT-Sicherheitsmarkt mit einem Volumen von $73 Mrd. zu betreten.https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/18/2035053/0/en/IoT-Security-Market-Predicted-to-Reach-73-92-Billion-by-2027-Says-Allied-Market-Research.html

Das Entwicklungsteam von Cybeats hat die Kommerzialisierung seines Produkts beschleunigt, während der Betrieb unter die Leitung von Relay integriert wurde und das Unternehmen zusätzliche Geschäftsentwicklungsressourcen zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten von Cybeats eingliedert.

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Welt wird sich das Tempo der Einführung vernetzter Geräte von über 20 Milliarden im Jahr 2020 auf 55 Milliarden Endgeräte bis 2025 nahezu verdreifachen. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP46737220

Die meisten dieser Geräte sind anfällig für Malware-Angriffe, da sie ohne Abwehrmechanismen für Verstöße gegen interne Software- und Hardwarekomponenten von Drittanbietern entwickelt wurden.

Die Cybeats-Produktsuite ist jetzt für Erstausrüster (OEM) und Auftragshersteller (ODM) und andere Unternehmen, die vernetzte Geräte betreiben, verfügbar. Relay beabsichtigt, dem Markt in Kürze einen umfassenden Überblick über Cybeats sowie eine Webcast-Präsentation für Aktionäre und die breite Öffentlichkeit zu geben, die über Offenlegungs-Kanäle verbreitet werden soll.

Ausblick

Relay ist ausreichend kapitalkräftig, um seine Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit Fionet und Cybeats weiter auszubauen und zu unterstützen und in ganz Kanada, den USA und Europa zu expandieren.

Anfang 2020 konnte das Relay-Team während einer globalen Katastrophe und eines finanziellen Zusammenbruchs Ressourcen sammeln, Innovationen entwickeln und seine Fähigkeiten und sein Know-how einsetzen, um sich dem globalen Kampf gegen COVID-19 anzuschließen. Jetzt hat sich das Unternehmen mit führenden kanadischen Gesundheitsexperten zusammengeschlossen und wir bauen die Infrastruktur auf, um das Screening von Millionen von Personen pro Monat in Ländern auf der ganzen Welt zu unterstützen, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical. Die Welt ist groß und solange es internationale Reisen gibt, ist ein Screening-Test erforderlich - Fionet ist in der Lage, hierbei eine wichtige Rolle zu spielen und der Öffentlichkeit zu helfen, ihr normales Leben wieder aufzunehmen und letztendlich Leben zu retten.

Die aktuellen Anwendungen von Relay projizieren vernünftigerweise bis zu einer Million Tests pro Monat. Das Unternehmen baut die Produktion von Fionet-Geräten aus, setzt die fortlaufenden, breit angelegten Implementierungen fort und evaluiert neue Designs, um die Nachfrage zu beantworten und diese Prognosen umzusetzen.

Trotz der weltweit zunehmenden Impfungen ist das COVID-19-Screening von grundlegender Bedeutung für das Management internationaler Reisetätigkeit und das Reduzieren asymptomatischer Übertragungen. Dies ist besonders wichtig, da die positiven Fälle einiger Länder Rekordhöhen erreichen, wobei neue Varianten sich stärker verbreiten. https://covid19.who.int

Die Fionet-Plattform unterstützt eine Vielzahl von Tests (Antikörper, Antigen usw.) verschiedener Hersteller und ist auch auf das Vorhandensein von Antikörpern bei geimpften Personen vorbereitet. Mit über Hunderten von internationalen Flughäfen allein in Nordamerika ist Fionet für die internationale Einführung positioniert, da nur wenige Dollar pro Test es Menschen ermöglichen können, wieder sicher und oft zu reisen.

Sonstiges

Glow LifeTech, unterstützt von Relay Medical, begann den selbstständigen Handel an der CSE unter dem Kürzel GLOW und an der Frankfurter Börse unter dem Küzel 9D0 https://www.relaymedical.com/blog/2021/3/15/relay-medical-congratulates-glow-lifetech-corp-for-its-listing-on-the-cse-under-ticker-glow

und gab vor Kurzem die Einreichung einer Natural Health Product Number (NPN) für sein ArtemiC-Produkt bei Health Canada bekannt. Glow besitzt exklusive nordamerikanische Rechte an ArtemiC, das in einer COVID-19-Studie der Phase II erfolgreich getestet wurde. https://www.relaymedical.com/blog/2021/4/27/relay-medicals-glow-lifetech-investment-files-natural-health-product-with-health-canada-following-successful-covid-19-phase-ii-clinical-trial-and-north-american-exclusive-rights

Das Unternehmen beteiligte sich an der Aktienerstemission von Glow und hält derzeit eine Beteiligung von etwa 14 % am führenden Entwickler von Naturheilprodukten.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58141

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58141&tr=1

