IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical und Swiss PharmaCan AG melden erste Glow LifeTech-Produktlinie

IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay Medical und Swiss PharmaCan AG melden erste Glow LifeTech-Produktlinie

16. April 2020 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA,

OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von MedTech-Innovationen, und Swiss PharmaCan AG, ein preisgekröntes europäisches Biotech-Unternehmen, freuen sich, ein Update über ihre Joint-Venture-Tochtergesellschaft Glow LifeTech (Glow) und die erste Produktlinie zu geben.

Anfang März gab Relay Medical die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, wonach Glow LifeTech Ltd. die exklusiven nordamerikanischen Rechte für die Herstellung und den Verkauf der fortschrittlichen Verkapselungstechnologie MyCell Inside (die Technologie) für Cannabinoide und ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel von Swiss PharmaCan AG übernehmen wird. Als Glow werden die Unternehmen eine fortlaufende, kooperative Arbeitsbeziehung pflegen und Unterstützung bei laufenden Studien, behördlichen Zulassungen und Zugang zu einer Pipeline zukünftiger Produktinnovationen bieten.

Wir freuen uns, eine erste Produktlinien in Partnerschaft und mit der Unterstützung des führenden Unternehmens in der Schweiz auf den Markt zu bringen, sagte der CEO von Relay Medical Corp, Yoav Raiter. Die Technologie, die in unseren Produkten enthalten sein wird, ist von einer Qualität, die gesundheitsbewusste Verbraucher verdienen. Wenn Sie sie selbst ausprobieren können, und ich hoffe, dass Sie das tun werden, dann ist das unbestreitbar eine erstklassige Erfahrung.

Die Resonanz auf unsere Produkte und Technologie war überwältigend, und wir freuen uns sehr, diesen Erfolg auf den größten Märkten der Welt für Nahrungsergänzungsmittel und Cannabis durch unsere Partnerschaft mit Glow Lifetech fortzusetzen. Nach der Unterzeichnung unserer Partnerschaft mit MGC Pharmaceuticals in Australien zur Nutzung unserer Technologie für die Entwicklung antiviraler Produkte und der weiteren Einführung von Relay in Nordamerika war dies ein Meilenstein für unsere globalen Expansionsbemühungen, sagte Michel Faessler.

Die erste Produktlinie

Die Technologie ermöglicht Glow die Formulierung von Cannabinoiden und Nahrungsergänzungsmitteln mit deutlich verbesserter Absorption, schnellem Wirkungsbeginn, präziser Dosierung und hervorragenden gesundheitlichen Eigenschaften unter Verwendung rein natürlicher Inhaltsstoffe, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Produkten der nächsten Generation zu befriedigen.

Der primäre Fokus von Glow LifeTech besteht darin, die beliebtesten, natürlichsten und relevantesten verbesserten bioaktiven Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Cannabis-Verbindungen dieser Technologie auf den nordamerikanischen Markt zu bringen. Glow wird reine und hybride Produkte als Teil der Vermarktungsbemühungen anbieten, vorbehaltlich der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen Staaten.

Curcumin

Curcumin ist die bioaktive Substanz in Kurkuma, die von sich aus eine geringe Bio-Verfügbarkeit aufweist und daher spezielle Formulierungen erfordert, um richtig absorbiert zu werden1. Die moderne wissenschaftliche Forschung hat seine entzündungshemmende, antioxidative, antikarzinogene, antithrombotische und kardiovaskuläre Schutzwirkung nachgewiesen2. Harvard Health, wie auch viele andere Institutionen, sieht die Behandlung von Entzündungen heute als zentral für das Management von Krankheiten3 an. Der Curcumin-Markt wird voraussichtlich eine signifikante CAGR [Wachstumsrate] von 12,3% erreichen und bis 2025 in Nordamerika 100 Millionen Dollar5 übersteigen, und da multinationale Marken wie Starbucks Coffee6 bereits Getränke mit Curcumin-Infusionen anbieten, könnte die Marktprognose diese Erwartungen übertreffen.

Immunbooster C-O-C (Curcumin-Olibanum-Vitamin-C)

Es ist allgemein bekannt, dass Vitamin-C immunstimulierende Eigenschaften7 hat und die Regeneration von Gewebe und die Kollagenbildung unterstützt. Das ätherische Öl Olibanum, allgemein als Weihrauch bekannt, hat gegen Herzkrankheiten vorbeugende Eigenschaften8 und wurde auf die Wirkung als antimikrobielles, entzündungshemmendes und antioxidatives Mittel sowie als Mittel zur Unterstützung der Leberfunktion untersucht.9,10

Es wird erwartet, dass die wirkungsvolle Kombination von Curcumin-Olibanum-Vitamin C eine entzündungshemmende Wirkung und positive Auswirkungen für das Immunsystem haben wird. Die Marktgröße für diese neuartige Formulierung ist unserer Meinung nach beträchtlich und für ein Wachstum inmitten der Kälte- und Grippesaison und der aktuellen Covid-19-Krise bestens geeignet, da die Menschen ihr Immunsystem unbedingt weiter stärken müssen.

Cannabidiol (CBD) und andere Cannabisprodukte

CBD wird seit 2900 v. Chr.11 als natürliches Schmerzmittel aus der Marihuana-Pflanze verwendet. Die Legalisierung hat viele andere potenzielle Wirkungen für die Angst- und Schmerzbekämpfung ans Licht gebracht.12

Das Wachstum und der Nutzen von CBD ist mit einer CAGR von über 105% expansiv, allein der US-Markt wird bis 2023 voraussichtlich $23,7 Milliarden erreichen14. Glow LifeTech wird sich auf dem Markt agieren und CBD- und THC-Produkte in Staaten, wo sie legal sind, anbieten und sich an alle lokalen und Bundesgesetze bezüglich des Verkaufs und der Verarbeitung von Cannabis-basierten Produkten halten.

Eisen

Therapien und Ergänzungsmittel mit Eisen haben wesentlich dazu beigetragen, die Verbreitung von Anämie in der Bevölkerung zu verringern15. Studien zeigen die Wirksamkeit der Anämieprävention bei schwangeren Frauen16, die ein deutlich höheres Risiko haben können, Eisenmangel zu entwickeln17. Darüber hinaus können Eisenpräparate diejenigen unterstützen, die von ihren Ärzten verschriebene eisenabbauende Medikamente einnehmen.

Der Markt für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel hatte 2016 ein Volumen von $37 Milliarden und soll bis 2025 $68 Milliarden erreichen18. Obwohl Eisen nur eine Teilmenge dieses Marktes ist, hat es sich als zeitlos und unverzichtbar erwiesen und wird auch in Zukunft ein starkes Wachstum und eine starke Nachfrage aufweisen. In Partnerschaft mit Swiss PharmaCan wird Glow die Produktentwicklung, Forschung und Studien fortsetzen, um ein neuartiges Eisenpräparat auf den nordamerikanischen Markt zu bringen.

Kostenloses Muster anfordern

Zur Feier der Joint-Venture-Partnerschaft geben die Unternehmen 1.000 europäischen Verbrauchern die exklusive Gelegenheit, eine Probe der Produkte vor der Markteinführung von Glow in Nordamerika zu testen. Interessierte Parteien können ein Muster unter www.glowlifetech.com anfordern.

Über Swiss PharmaCan AG und Micelle Technology AG

Micelle Technology AG, die Muttergesellschaft von Swiss PharmaCan, ist eine dynamische Organisation, die sich der Forschung und Entwicklung von natürlichen Wirkstoffen (d.h. Vitaminen und Mineralien) zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit widmet. Als einer der führenden Innovatoren von Mizellen-Konzentraten auf pflanzlicher Basis bietet Micelle Technology AG eine einzigartige Technologie, die es dem Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial pflanzlicher Wirkstoffe auszuschöpfen.

Swiss PharmaCan meldete vor kurzem die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit MGC Pharmaceuticals Ltd. für die notwendige Forschungsunterstützung, die kommerzielle Herstellung und den Vertrieb einer auf natürlichen Antiinfektiva basierenden Formulierung mit dem Ziel, schwere Virusinfektionen mit entzündlichen Komplikationen zu behandeln. Das Produkt basiert auf der patentierten MyCell Enhanced- Technologie des Verabreichungssystems der beiden Parteien.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein MedTech-Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und Datenanalyse gerichtet ist.

