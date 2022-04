IRW-News: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies, Inc. kündigt neue Verträge zur Aufnahme von über 8.000 neuen Patienten an

IRW-PRESS: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies, Inc. kündigt neue Verträge zur Aufnahme von über 8.000 neuen Patienten an

OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) (Reliq oder das Unternehmen), ein wachstumsstarkes, weltweit tätiges Gesundheitstechnologieunternehmen, das innovative Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung für den mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt entwickelt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vier neue Verträge in den USA unterzeichnet hat, und zwar mit drei individuellen Hausarztpraxen in Texas und Kalifornien sowie einem Gesundheitsnetzwerk in Nevada, das 10 Hausarztpraxen umfasst. Mit diesen Anbietern wird Reliq in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 8.000 neue Patienten in seine iUGO Care-Plattform aufnehmen.

Das Onboarding neuer Kunden und neuer Patienten beschleunigt sich auch in diesem Quartal weiter, sagt Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. Die Marktnachfrage nach den Modulen Remote Patient Monitoring (RPM, Fernpatientenüberwachung), Chronic Care Management (CCM, Management chronischer Krankheiten) und Behavioural Health Integration (BHI, Integration von verhaltensmedizinischer Pflege) sowie weiteren spezialisierten virtuellen Pflegelösungen von Reliq nimmt rapide zu, nachdem Ärzte und Kostenträger die Vorteile eines proaktiven Managements von Risikopatienten zu Hause zur Vermeidung von Komplikationen erkennen. In den letzten Jahren ist sowohl der Umfang der von den Centers for Medicare & Medicaid Services finanzierten virtuellen Pflegeprogramme als auch die Höhe der Kostenerstattung deutlich gestiegen. Unsere Kunden aus der Ärzteschaft können nun durch den Einsatz der iUGO Care-Plattform von Reliq Neueinnahmen von über 400 Dollar pro Patient pro Monat einbringen. Die durch iUGO Care ermöglichte Präventivversorgung kann dazu beitragen, dass Kostenträger die durchschnittlichen Pflegekosten pro Patient um mehr als 80 % senken, indem frühzeitige Interventionen durch den Hausarzt des Patienten ermöglicht und so kostspielige und störende Krankenhausaufenthalte und Notaufnahmen verhindert werden. Patienten, die iUGO Care nutzen, profitieren von verbesserten Gesundheitsergebnissen und einer höheren Lebensqualität; außerdem steigt die Zufriedenheit mit der Behandlung nach eigenen Angaben der Patienten. Wir freuen uns sehr, durch diese Verträge 8.000 neue Patienten hinzuzugewinnen, und erwarten, dass wir im nächsten Monat mit dem Onboarding beginnen werden. Diese Verträge werden uns voraussichtlich einen durchschnittlichen Umsatz von mehr als 60 Dollar pro Patient pro Monat bei einer Bruttomarge von 75 % bescheren.

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen virtuellen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT, am OTC-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN A2AJTB gehandelt.

