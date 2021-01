IRW-News: Renforth Resources Inc.: Renforth Resources: Parbec-Ergebnisse erbringen 13 m mit 1,72 g/t Au in den Sedimenten

IRW-PRESS: Renforth Resources Inc.: Renforth Resources: Parbec-Ergebnisse erbringen 13 m mit 1,72 g/t Au in den Sedimenten

Toronto, ON, 11. Januar 2021. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) ( WKN: A2H9TN ) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, den Aktionären die neuesten Untersuchungsergebnisse, darunter 13 m mit 1,72 g/t Au, aus unserem 9.644 m umfassenden Bohrprogramm vom Herbst 2020 bei Parbec mitzuteilen. Es zielte darauf ab, Unzen zu unserer NI 43-101 Ressourcenschätzung für die grubenbezogene Goldlagerstätte hinzuzufügen, die an die größte Goldmine Kanadas, die Canadian Malartic Mine, die derzeit als Tagebau betrieben wird, angrenzt und in deren Verlauf liegt. Mit der heutigen Pressemeldung wird über 5 der 27 Bohrlöcher berichtet, die im Rahmen des Programms gebohrt wurden. Die Höhepunkte für PAR-20-103, PAR-20-104A und PAR-20-104, von denen jedes Gold durchschnitten hat, wie auch jedes der vorherigen 40 Bohrlöcher, die von Renforth bei Parbec gebohrt wurden, sind wie folgt:

PAR-20-103 Höhepunkte

BohrlochVon Bis Länge (Au

(m) (m) m) g/t

PAR-20-17,2 13 5,8 1,23

03*

Inklusiv8,2 9,5 1,3 4,43

e

*

PAR-20-162,75 63,3 0,55 2,32

03*

PAR-20-1131,3 135,34 1,8

03

* schon am 16. Dezember veröffentlicht

PAR-20-104A Höhepunkte

Bohrloch Von Bis Länge (Au

(m) (m) m) g/t

PAR-20-1025,5 31,5 6 1,25

4A

PAR-20-1053 66 13 1,72

4A

PAR-20-104 Höhepunkte

BohrlochVon Bis Länge (Au

(m) (m) m) g/t

PAR-20-125,5 27 1,5 0,6

04

PAR-20-162,5 66 3,5 0,7

04

PAR-20-176,5 78 1,5 0,79

04

PAR-20-1352,7 354 1,3 0,62

04

PAR-20-1434,4 436,52,1 0,5

04

PAR-20-1448 451,63,6 1,63

04

PAR-20-1448 450,12,1 2,17

04

"Parbec liefert weiterhin Goldergebnisse, ich mache mir Sorgen, dass sich unsere Pressemeldungen wiederholen, aber dann denke ich mir, dass diese Art von sich wiederholenden Pressemeldungen, mehr Goldergebnisse von Parbec, unmöglich etwas Schlechtes sein kann. Wir freuen uns darauf, die Arbeit mit der Teilung der Proben für die 7 Bohrlöcher, die noch nicht ins Labor geschickt wurden, fortzusetzen und dann in naher Zukunft die Bohrungen für den Rest unseres 15.000 m Programms bei Parbec zu beginnen", so Nicole Brewster, Präsidentin und CEO von Renforth.

Interpretation der Ergebnisse

PAR-20-104A und PAR-20-104 wurden vom gleichen Bohrplatz aus gebohrt.

PAR-20-201A wurde bei 66 m abgebrochen, wir wissen jetzt, dass das innerhalb von Mineralisierung erfolgte, da blockierender Boden dazu geführt hatte, dass das Loch flach wurde und vom geplanten Neigungswinkel und Azimut abwich. Über die gesamte Länge des abgebrochenen Bohrlochs besteht der Kern aus Sedimenten. Durchgängig entlang fast der gesamten 66 m wurden Quarz/Albit/Karbonat-Äderchen, die mit (parallel) und quer (senkrecht) zum Bohrkern verlaufen aufgezeichnet. Das Bohrloch wurde in Richtung Nordosten gebohrt, senkrecht zum Cadillac-Bruch. Im Aufschluss an der Oberfläche bei Parbec gibt es mehrere Stellen, an denen Strukturen, einschließlich Äderchen, beobachtet werden, die parallel zum Cadillac-Bruch verlaufen. Diese würden im Bohrkern senkrecht erscheinen. Es ist möglich, dass das Bohrloch Adern unterbrochen hat und entlang von Adern verlief, die ebenfalls senkrecht zum Cadillac-Bruch verlaufen (diese würden im Bohrkern parallel erscheinen). Dies ist noch nicht bestätigt.

PAR20-104, gebohrt vom gleichen Set-Up, verlief über die ersten 66 m genauso wie PAR-20-104A, in Sedimenten in blockierendem Boden und bestand größtenteils aus Quarz/Albit/Karbonat-Äderchen, die mit und quer zum Bohrloch verlaufen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Unterschied in der Weite und im Gehalt zwischen zwei Bohrlöchern und im Gehalt zwischen zwei Bohrlöchern, die ziemlich nahe beieinander liegen, dem Nugget-Effekt zugeschrieben, der bei Parbec bekanntlich auftritt, da der Kern optisch identisch ist. Kleine Splitterchen von sichtbarem Gold wurden zuvor in ähnlichen Adern bei Parbec beobachtet, obwohl sie in diesem Fall nicht als sichtbar protokolliert wurden. Das Vorhandensein von grobem Gold würde den Unterschied zwischen den beiden Löchern erklären.

Diese Bohrungen bestätigen auch, dass es bei Parbec ein äußerst aussichtsreiches goldhaltiges Paket gibt, das sich innerhalb der Sedimente, außerhalb des Cadillac-Bruchs und seiner mineralisierten Linsen befindet, was zusätzliche Folgearbeiten erfordert.

Die Probenergebnisse, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wurde, wurden vor Ort protokolliert und aufgeteilt, in Säcke verpackt, markiert und versiegelt und dann von den Projektgeologen persönlich an ALS Canada Ltd. in Val d'Or, Quebec, geliefert. Die Proben wurden mittels Feuerprobe auf Gold mit einem gravimetrischen Abschluss untersucht.

Francis R. Newton, P.Geo (OGQ# 2129) ist eine "qualifizierte Person" gemäß der Anforderung von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung überprüft und genehmigt.

