IRW-News: Revitalist Lifestyle and Wellness: Revitalist entwickelt mit Revitaland eine virtuelle Kliniklandschaft im Metaverse

Vancouver, British Columbia, 12. November 2021 - REVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. (Revitalist oder das Unternehmen) (CSE: CALM) (OTC: RVLWF) (FWB: 4DO) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Metachain Technologies Inc. (META) eine verbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet hat. Ziel ist die Entwicklung von virtuellen klinischen Einrichtungen für die psychische Gesundheit im Metaverse, mit Echtzeit-Patienten und Echtzeit-Fachkräften der psychischen Gesundheitsversorgung.

Das Metaverse (oder Metaversum) ist ein ausgedehntes Netzwerk von persistenten, in Echtzeit gerenderten 3D-Welten und -Simulationen, welche die Kontinuität von Identitäten, Objekten, Geschichten, Zahlungen und Berechtigungen unterstützen und von einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Nutzern synchron erlebt werden können, wobei jeder Teilnehmer die Präsenz individuell wahrnimmt. Diese virtuelle Welt ermöglicht es realen Menschen, andere Menschen, die sich nicht im selben Raum befinden, zu treffen, mit ihnen Kontakte zu knüpfen, zu spielen und zu arbeiten. Eine von Experten geprüfte Studie eines Psychologen der Universität Oxford ergab, dass bei Patienten, die sich einer automatisierten VR-Therapie unterzogen, die Symptome von Angst und Vermeidungsverhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen um 38 % abnahmen.

Hier die ersten Projekte, die von META im Jahr 2022 für Revitalist entwickelt werden:

1. Entwicklung einer virtuellen Kliniklandschaft im Metaverse (Revitaland), die es den Patienten ermöglicht, in Echtzeit an virtuellen Gesundheitssitzungen mit den Experten für psychische Gesundheit von Revitalist teilzunehmen;

2. Einführung eines Kryptowährungstokens, das für die Bezahlung von Gesundheitsleistungen im Revitaland verwendet werden kann und auch in der realen digitalen Welt von Nutzen ist;

3. Entwicklung von nicht fungiblen Token (NFTs), die als Belohnung für den Abschluss einer bestimmten Anzahl von Gesundheitssitzungen dienen. Diese NFTs werden von META gemint und bieten den Patienten von Revitalist in Zukunft mehr Flexibilität beim Handel am virtuellen Marktplatz. Beispiele für NFTs sind digitale Wearables, Kunst, Musik, sportliche Großereignisse, Videospielzubehör und andere Sammlerstücke.

Matthew Connelly, CEO von META, erklärt: Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit Kathryn und dem Revitalist-Team Revitaland als virtuelle Kliniklandschaft für psychische Problemstellungen zu entwickeln. Aufgrund der Bequemlichkeit und Anonymität, die den Revitalist-Patienten hier geboten wird, passt Revitaland perfekt in das Metaverse. Wir verfügen über ein Team von über 30 Entwicklern, die mit Tokenisierung, virtueller Realität (VR), erweiterter Realität (AR), der Entwicklung des Metaverse und dem dezentralen Finanzwesen bestens vertraut sind. All diese Bereiche spielen bei der Entwicklung von Protokollen im Metaverse eine ganz wesentliche Rolle.

Kathryn Walker, CEO von Revitalist, meint dazu: Früher haben wir uns ausschließlich auf stationäre klinische Versorgungseinrichtungen für die Behandlung psychischer Erkrankungen konzentriert. Dank der Technologie können wir unser Angebot viel effizienter und effektiver auf den ganzen Globus ausdehnen. Das Metaverse wird bestimmte Therapien, wie etwa intravenöse Ketamininfusionen, nicht ersetzen, aber es bietet den Patienten eine Option für die erste Kontaktaufnahme mit einem psychischen Gesundheitsdienstleister und für die laufenden Nachfolgesitzungen. Psychische Probleme machen vor niemandem halt, kennen keine Grenzen und werden in der heutigen Gesellschaft immer gravierender. Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und ihnen mit unseren Gesundheitslösungen bei ihren psychischen Belastungen im Alltag zur Seite stehen. Dank der Zusammenarbeit mit Matthew und seinem META-Team wird uns dies im Vergleich zu den herkömmlichen persönlichen Vier-Augen-Gesprächen viel rascher gelingen.

ÜBER METACHAIN TECHNOLOGIES INC.

Metachain Technologies Inc. ist ein Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Technologien in den Bereichen Blockchain, NFTs, Kryptowährungen und im Metaverse spezialisiert hat. Metachain hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Firmen dabei zu helfen, über Tokenisierung, NFTs und die optimale Nutzung des Metaverse verborgene Umsatzchancen aufzudecken.

ÜBER REVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS

Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. (CSE: CALM) (OTC: RVLWF) (FWB: 4DO) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Firmensitz in Knoxville (Tennessee), das in den Vereinigten Staaten fünf klinische Einrichtungen betreibt und weiter wächst. Revitalist hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine Kombination aus umfassender Pflege und zukunftsorientierten Therapien, die von medizinischen Fachkräften, Experten für psychische Gesundheit und Spezialisten für chronische Schmerzen angeboten werden, jedem Einzelnen zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Seit Eröffnung der ersten klinischen Einrichtung im Jahr 2018 hat Revitalist bereits Tausende von Infusionen an Patienten, die unter behandlungsresistenten Gesundheitsproblemen leiden, verabreicht. Darüber hinaus bietet Revitalist eine Reihe von Dienstleistungen zur Optimierung des Lebensstils sowie Vitamininfusionen an, die jedem Betroffenen zu absolutem Wohlbefinden verhelfen können. Für weitere Informationen und um in die Mailingliste des Unternehmens aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Revitalist wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

