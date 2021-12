IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold durchschneidet 12 g/t Gold auf 13,7 m und 8,8 g/t Gold auf 11,8 m innerhalb von 110 m mit 4,3 g/t Gold bei Beartrack-Arnett

Toronto (Ontario), 2. Dezember 2021. Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQX: RVLGF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des letzten Bohrlochs bekannt zu geben, das im Rahmen des diesjährigen Explorationsprogramms beim Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) im US-Bundessaat Idaho im Zielgebiet Joss gebohrt wurde. Die Bohrungen ergaben breite, hochgradige Abschnitte, die das Untertagebaupotenzial dieser 1 km langen Zone bei Beartrack-Arnett verdeutlichen.

Höhepunkte

- 4,34 g/t Gold auf 110,6 m, einschließlich 12 g/t Gold auf 13,7 m und 8,8 g/t Gold auf 11,8 m1 in BT21-240D

- BT21-240D durchschnitt die Panther Creek Shear Zone (PCSZ) im Zielgebiet Joss in einer Bohrtiefe von etwa 430 m (etwa 350 m tief), auf halbem Weg entlang des Streichens zwischen den Bohrlöchern BT21-237D und -238D

- Weitere Analysen und Interpretationen sind noch ausstehend

1 Die wahre Mächtigkeit wird auf 35 bis 45 % der bebohrten Mächtigkeit geschätzt. Ungekürzte Brandprobengehalte.

Dies ist ein revolutionäres Bohrloch, zumal es die hochgradigsten Goldabschnitte enthält, die bis dato für das Zielgebiet Joss veröffentlicht wurden. Mit BT21-240D beginnen wir nun, das gesamte Potenzial des Goldprojekts Beartrack-Arnett zu erkennen, sagte President und CEO Hugh Agro. Die hohen Gehalte und die beträchtlichen Mächtigkeiten der mineralisierten Struktur, die in BT21-240D vorgefunden wurden, bekräftigen unsere Begeisterung für das Untertagepotenzial des Projekts und die Möglichkeit, es zu einem äußerst profitablen und langlebigen Abbaubetrieb weiterzuentwickeln. Bei den Bohrungen in der PCSZ entlang eines Streichens von über 5 km hatten wir eine äußerst hohe Erfolgsrate verzeichnet und wir freuen uns auf die Fortsetzung der Bohrungen bei Joss im neuen Jahr, fügte Agro hinzu.

Im Zielgebiet Joss wurden im Jahr 2021 fünf Bohrlöcher gebohrt. Die Bohrlöcher BT21-237D, -238D und -240D durchschnitten allesamt eine Mineralisierung innerhalb der PCSZ. Die Bohrlöcher BT21-236D und -239DB wurden aufgrund schwieriger Bohrbedingungen aufgegeben, bevor sie die PCSZ im postmineralisierten Gestein aus dem Tertiär durchschnitten. Bohrloch BT21-239DB durchschnitt jedoch eine von Brüchen begrenzte Serizitalteration in Metasedimenten der Formation Yellowjacket, dem Muttergestein der Mineralisierung im Gebiet Joss. Geochemische Analysen bestätigten das Vorkommen von schwach anomalen Gold- und Arsenwerten, bevor das Bohrloch auf eine unerwartete postmineralische Verwerfung stieß, die die Fortsetzung der Mineralisierung bei Joss in diesem Gebiet verdrängt haben könnte. Obwohl die Richtung und das Ausmaß der Verdrängung zu diesem Zeitpunkt unbekannt sind, weist dieses Ergebnis darauf hin, dass sich die Mineralisierung entlang des Streichens über die aktuellen Grenzen der Bohrungen hinaus in Richtung Süden erstrecken könnte.

Die PCSZ ist die Hauptstruktur, die die Mineralisierung beherbergte, die im früheren Bergbaubetrieb von Beartrack abgebaut wurde, weshalb sich Joss in der Nähe der bestehenden Infrastruktur befindet, einschließlich Stromleitungen, Straßen und anderer Einrichtungen.

Detaillierte Ergebnisse für das Bohrloch BT21-240D, die heute veröffentlicht wurden, sowie die bereits zuvor veröffentlichten Ergebnisse der angrenzenden Bohrlöcher BT21-237D und -238D sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Bohrloch-Gebiet AzimutNeiguvon bis

Nr. (Grad)ng (m) (m) bebohrtGoldgeha

e lt

(Grad Mächti mittels

) gkeit Brandpr

1 obe

(m) , ungekü

rzt

(g/t)

BT21-237DJoss 293 -62 264,0 267,3 3,4 2,98

2

317,9 331,6 13,7 1,16

343,3 427,9 84,6 2,67

einschlie 354,4 356,9 2,5 11,79

ßl.

einschlie 376,6 380,4 3,7 4,17

ßl.

einschlie 388,4 392,6 4,2 4,14

ßl.

einschlie 404,8 426,0 21,1 3,80

ßl.

einschlie 420,2 426,0 5,8 5,36

ßl.

BT21-238DJoss 291 -50 355,9 359,2 3,4 2,67

2

392,9 398,1 5,2 1,83

415,0 465,1 50,0 2,84

einschlie 431,0 465,1 34,1 3,65

ßl.

einschlie 435,4 441,4 6,0 6,79

ßl.

einschlie 436,0 437,2 1,2 10,80

ßl.

einschlie 446,0 447,2 1,2 12,60

ßl.

BT21-240DJoss 318 -61 290,1 291,7 1,6 8,21

einschlie 290,1 290,9 0,9 14,25

ßl.

303,7 306,8 3,1 1,35

352,5 357,4 4,8 1,16

371,7 482,9 110,6 4,34

einschlie 375,1 386,8 11,8 8,85

ßl.

einschlie 378,2 383,1 5,0 13,95

ßl.

437,4 455,1 17,7 10,88

einschlie 441,4 455,1 13,7 11,96

ßl.

-

-

1 Die wahren Mächtigkeiten für BT21-237D und -240D werden auf 35 bis 45 % der bebohrten Mächtigkeit geschätzt. Die wahre Mächtigkeit von BT21-238D wird auf 55 bis 65 % der bebohrten Mächtigkeit geschätzt. Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

2 Bereits zuvor veröffentlichte Ergebnisse. Siehe Pressemitteilungen von Revival Gold vom 5. August und 7. September 2021.

Das Zielgebiet Joss

Die Mineralisierung wurde im Gebiet Joss im Jahr 1991 von FMC Gold Company entdeckt. Im selben Jahr wurden acht oberflächennahe RC-Bohrlöcher gebohrt, die das Vorkommen einer Mineralisierung bestätigten, wobei Bohrloch L007 1,52 g/t Gold auf 30,5 m, beginnend in einer Tiefe von 50 m, durchschnitt, einschließlich 4,6 g/t Gold auf 3 m.

Seit 1997 wurden im Gebiet Joss 21 Kernbohrlöcher auf insgesamt 8.420 m auf einer Streichlänge von über 1 km abgeschlossen. Alle 18 Bohrlöcher, die die PCSZ durchschnitten, stießen auf eine Mineralisierung. Jene, die die PCSZ nicht durchschnitten, wurden aufgegeben, bevor sie das Ziel erreichten.

Die Bohrlöcher, die die Zielstruktur bei Joss erreichten, durchschnitten breite Intervalle mit einer niedriggradigen Mineralisierung im Bereich von 2 bis 4 g/t Gold, die schmälere, hochgradigere Intervalle mit Gehalten im Bereich von 4 bis 11 g/t Gold auf wahren Mächtigkeiten von 1 bis 5 m enthalten. Die hochgradige Mineralisierung erstreckt sich von Joss in Richtung Norden in das Gebiet der South Pit. Die Mineralisierung ist in Richtung Süden weiterhin offen. Die Mineralisierung bei Joss wurde bis in eine Tiefe von etwa 500 m gebohrt und ist, ebenso wie die Mineralisierung in anderen Bereichen von Beartrack, in der Tiefe offen.

Im Laufe des vergangenen Jahres haben Revival Gold und die technischen Berater des Unternehmens das Potenzial für einen schmalen Erzgang- und Massenuntertagebau und eine Verarbeitung bei Beartrack-Arnett bewertet. Das potenziell hochgradigere Untertagematerial in den Gebieten Joss und South Pit bietet die Möglichkeit, das niedriggradige Tagebaumaterial in einem potenziellen Minenplan, der für den Standort entwickelt werden könnte, zu ergänzen.

Die Untertageerschließungskonzepte, die zurzeit strategisch geprüft werden, beinhalten den konventionellen Rampenzugang, der den mechanisierten Abbau mittels Wagenförderung sowie Langloch-Tagebauverfahren unterstützt. In den schmäleren, hochgradigeren Zonen könnten möglicherweise Abbauraten im Bereich von 1.000 bis 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) erzielt werden, während in den niedriggradigen Massenabbaugebieten möglicherweise Abbauraten im Bereich von 2.000 bis 4.000 tpd erzielt werden könnten. Die subvertikale Ausrichtung der mineralisierten Zone und die Beständigkeit entlang des Streichens sind günstige Eigenschaften für die Produktivität eines Untertagebaus. Die geotechnische Protokollierung des Diamantbohrkerns unterstützt die Bewertung von Überlegungen hinsichtlich der Gesteinsstabilität.

Abbildung 1 zeigt einen Längsschnitt durch das Zielgebiet Joss sowie eine vorläufige Interpretation des Umfeldes und der Bohrabschnitte aller bis dato bei Joss gebohrten Bohrlöcher.

Abb. 1: Zielgebiet Joss - Längsschnitt, Blickrichtung Westen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62993/RevivalGoldFinal2021December2_DEPRcom.001.jpeg

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms an ein Schiedslabor geschickt. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt begutachtet und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia) durchgeführt, während die geochemischen Multi-Element-Analysen im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt werden. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden an aus der Hälfte des Bohrkerns entnommenen Proben mittels Brandprobe und AAS anhand einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA23) für Beartrack und mittels Brandprobe und AAS anhand einer 50-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA24) für Arnett bestimmt. Bei Flachbohrungen, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, wird das Gold auch mittels Zyanidlaugung mit anschließendem AAS-Verfahren anhand einer nominalen 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mittels der ME-MS 61M-Methode durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration, und Rodney A. Cooper, P.Eng., Berater von Revival Gold Inc., sind die vom Unternehmen benannten qualifizierten Sachverständigen für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat ihren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf eine erste Phase der Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs zur Produktion von 72.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer von zunächst sieben Jahren (nachhaltige Gesamtkosten von 1.057 Dollar pro Unze) durchgeführt. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen - aktuell 36,6 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold - im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und der Datenverifizierung zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Preliminary Economic Assessment of the Heap Leach Operation on the Beartrack Arnett Gold Project Lemhi County, Idaho, USA - NI 43-101 Technical Report, datiert mit 17. Dezember 2020.

Revival Gold hat etwa 71,4 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. September 2021 über einen Barmittelbestand von 3 Million CAD. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, CFO -

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration von Revival Gold Inc., und Herrn Rodney A. Cooper, P.Eng., ein Berater des Unternehmens, welche qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sind, geprüft und genehmigt.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. glaubt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken; die Unfähigkeit, zusätzliche Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, im Rahmen fortgeschrittener Studien die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eines Tages eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung unterstützen könnte; dass der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte ist; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62993

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62993&tr=1

