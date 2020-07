IRW-News: Richmond Minerals Inc.: Aktueller Stand der Exploration im polymetallischen Projekt Oberzeiring

IRW-PRESS: Richmond Minerals Inc.: Aktueller Stand der Exploration im polymetallischen Projekt Oberzeiring

TORONTO, 27. Juli 2020 - Richmond Minerals Inc. (Richmond oder das Unternehmen) (TSXV: RMD) freut sich, bekannt zu geben, dass die Feldkampagne im polymetallischen Projekt Oberzeiring in der Steiermark (Österreich) eingeleitet wurde. Das Projekt Oberzeiring (das Projekt) besteht aus 99 gewährten Claims mit einer Grundfläche von ungefähr 35 km2 und liegt im österreichischen Bergbaubezirk in der Steiermark. Das Projekt umfasst eine der größten Silberminen in den Ostalpen, die im Mittelalter betrieben wurde. Hier wurde Berichten zufolge eine hochgradige Blei-, Zink-, Silber- und Goldmineralisierung abgebaut. Im September 2019 lieferte ein auf die Verifizierung ausgerichtetes Probenahmeprogramm, in dessen Zusammenhang auch ein NI 43-101-konformer technischer Bericht erstellt wurde, Gehalte von bis zu 6,4 g/t Gold und 384 g/t Silber aus den bestehenden unterirdischen Abbauanlagen und handwerklichen Abbaustätten (der NI 43-101-konforme technische Bericht für das polymetallische Projekt Oberzeiring kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden: www.richmondminerals.com).

Probenahmen aus den historischen Abbaustätten und Abraumhalden

Der Explorationsansatz für 2020 beinhaltet zunächst die Kartierung und die Probenahme von altertümlichen Abbaustätten und Abraumhalden. Im vergangenen Monat wurden zwanzig (20) Gesteinsstichproben aus mehreren handwerklichen Stollen und den benachbarten Abraumhalden entnommen und an die Einrichtung von ALS Laboratories in Irland zur Analyse anhand des Multi-Element Ultra Trace (ME-MS61) -Verfahrens geschickt. Eine Probe mit einem Bleigehalt von mehr als 1 % wurde mittels Pb-OG61-Methode analysiert. Ausgewählte wichtige Ergebnisse (in g/t) sind nachstehend ausgewiesen:

Probe-NSilbGolBariuZinKupfeKobaMangaBleAntim

r. er d m k r lt n i on

6001 7,950,01490 37511,9 12,262 275338

1

6002 2,0410,210 1985610 381 183 15 60,4

5

6003 1,032,2240 1691730 97,6130 36,123,5

1 9

6006 1,511,1370 91 1240 31,528 49,141,5

7 9

8001 1,943,6220 <2 1520 116,33 7,2188

8 0

8002 1,142,5160 <2 1480 461 103 17,177

4 5

8005 4,650,020 19 45,8 1,4 259 14212,7

1

8006 19,30,0830 35 89 14,88870 1661400

5 1 0

8007 19,60,0870 13 64 14,08710 1691540

1 0

8008 46,80,01150 33 248 2,9 329002271020

1 0

8009 17,50,050 10 46,9 2,5 807 3681390

05 0

8010 39 0,0730 439334 6,4 3590 1091930

1 00

8011 76,80,0130 39 257 6,1 2160 118546

3 ,

5

8012 19,50,01440 582122,52,9 223004552820

5 1 0

8013 70,40,0830 10637,8 0,9 253009041110

1 0

Tabelle: Analyseergebnisse der Gesteinsspl

itterproben

(LR20142975)

Eine erste Prüfung dieser Laborergebnisse deutet auf mindestens zwei unterschiedliche hochgradige Mineralisierungstypen hin:

- Typ I: Mineralisierung in Zusammenhang mit erhöhten Blei-, Zink- und Silberkonzentrationen in willkürlichen Hartgesteinsstichproben, wobei die Silbergehalte zwischen 1,03 und 76,8 g/t und die Bleigehalte zwischen 15 g/t und 1 % liegen;

- Typ II: Goldmineralisierung mit guter Korrelation mit erhöhten Konzentrationen von Bismut, Kupfer und Kobalt; die Goldkonzentrationen bei diesem Mineralisierungstyp liegen zwischen 0,01 bis 10,5 g/t.

Flussbettprobenahmen

Die ersten Arbeiten 2020 beinhalteten auch Probenahmen der Flusssedimente, um die verschiedenen Wassereinzugsgebiete (z.B. Trockentäler ohne feinkörnige Sedimente oberhalb der von Marmor dominierten Grundgesteinsbereiche, Einzugsgebiete mit Marmor-/Schieferschichten im Grundgestein sowie Quellen und Bäche mit feinkörnigen Sedimenten) zu ermitteln und differenzieren. Messungen der Leitfähigkeit der Quellen/Bäche wurden ebenfalls während der Flusssedimentprobenahmen durchgeführt. Zweiunddreißig (32) Flusssedimentproben wurden entnommen und zusammen mit Proben zur Qualitätskontrolle/-sicherung (QA/QC) an die Einrichtung von ALS Minerals in Loughrea (Irland) geschickt, wo sie anhand der AuME-ST44-Methode analysiert wurden.

Die Silberwerte lagen zwischen 0,05 und 2,17 ppm, die Goldwerte zwischen 0,5 und 48,5 ppb, die Manganwerte zwischen 282 und 790 ppm und die Bleiwerte zwischen 8,67 und 36,5 ppm. Diese ersten Ergebnisse deuten auf höhere Gold- und Silbergehalte in der Nähe der Standorte altertümlicher Abbaustätten hin und haben neue Zielgebiete aufgezeigt, in denen bekannterweise keine historischen/handwerklichen Abbauarbeiten stattgefunden haben. Die Ergebnisse der Leitfähigkeitsmessungen des Bach- und Quellwassers identifizierten auch potenzielle mineralisierte Zonen über einem deutlich umfassenderen Projektgebiet als zuvor erwartet.

Erörterung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Insgesamt konnte eine positive Korrelation der erhöhten Gold- und Silberkonzentrationen in Proben aus den handwerklichen Stollen und Abraumhalden mit entsprechenden erhöhten Konzentrationen in den Flusssedimentproben festgestellt werden.

Diese ersten aktuellen Probenergebnisse scheinen auch die Explorationsergebnisse zu bestätigen, die in historischen Aufzeichnungen für das Projekt vermerkt sind. Zuvor unbekannte aussichtsreiche Einzugsgebiete mit potenziellen Zonen mit einer Mineralisierung vom Typ I und Typ II wurden ebenfalls ermittelt und werden Gegenstand weiterer Explorationsbemühungen sein.

Die nächsten Schritte:

- Eingehende geologische Kartierungen in Bereichen mit stärkerer Mineralisierung auf Grundlage der geochemischen Daten (Flusssediment, Abraumhalden, unterirdische Abbaustätten);

- Eingehende anschließende Flusssedimentprobenahmen in Gebieten mit Proben, die auf eine stärkere Mineralisierung hinwiesen;

- Beratung mit Geophysikern hinsichtlich der direkten Zusammenführung der geologischen und geophysikalischen Daten zur Abgrenzung von Zielgebieten für Messungen;

- Erneute Auswertung und Zusammenstellung bestehender historischer geophysikalischer Explorationsergebnisse im Rahmen der neuen Explorationsdatenbank mit dem Ziel, Zielgebiete für Bohrungen abzugrenzen;

- Aufbau starker Beziehungen zu den Stakeholders gemäß den CSR-Ethikrichtlinien von Richmond.

Richmond hat GEO Unterweissacher GmbH, ein geologisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Österreich, mit der Verwaltung und Durchführung des Explorationsprogramms im Projekt Oberzeiring beauftragt. Dr. Thomas Unterweissacher, EurGeol, und sein Team verfügen über umfassende Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Explorationskampagnen in Österreich für verschiedene börsennotierte Unternehmen, die auf unterschiedliche Rohstoffe, darunter Gold und Lithium, abzielten. Genauere Informationen erhalten Sie unter www.geo-unterweissacher.at.

Warren Hawkins, P.Eng, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Minerals Projects (NI 43-101) hat die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Hawkins gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen (im Sinne von NI 43-101), da er derzeit Wertpapiere des Unternehmens hält.

Richmond Minerals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration von Edelmetallen und strategischen Metallen bei Projekten im Norden der kanadischen Provinz Ontario und im österreichischen Bergbaugebiet der Steiermark beschäftigt. Der Explorationsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Erschließung des Goldprojekts Ridley Lake im Herzen des Grünsteingürtels Swayze, der das von Iamgold betriebene Projekt Cote Lake beherbergt. Das Unternehmen bemüht sich auch aktiv um die Erkundung des kürzlich übernommenen polymetallischen Projekts Oberzeiring, bei dem vor Jahrzehnten hochgradiges Silber und Gold sowie andere strategische Metalle abgebaut wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

