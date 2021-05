IRW-News: Ridgeline Minerals Corp. : Ridgeline Minerals ernennt den Carlin-Trend-Experten Mac Jackson in das Advisory Board

IRW-PRESS: Ridgeline Minerals Corp. : Ridgeline Minerals ernennt den Carlin-Trend-Experten Mac Jackson in das Advisory Board

Vancouver, Kanada, 18. Mai 2021 - Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ridgeline-minerals-corp/) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) freut sich, Mac Jackson als technischen Berater des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Herr Jackson ist ein AIPG-zertifizierter professioneller Geologe, der eine nachweisliche Erfolgsbilanz von Entdeckungen im Laufe seiner bemerkenswerten 25-jährigen Karriere zum Team von Ridgeline bringt. Als leitender Explorationsgeologe bei Newmont Corporation und zuletzt Vice President, Exploration bei Gold Standard Ventures Corp. leitete Mac Explorationsteams, die an mehreren Goldentdeckungen vom Carlin-Typ mit mehreren Millionen Unzen in Nevada - einschließlich der Lagerstätten Leeville (Newmont), Fiberline (Newmont) und North Dark Star (Gold Standard Ventures) - mitwirkten. Mac erlangte ein Master of Science-Diplom an der University of Nevada-Reno und ein Bachelor of Arts-Diplom vom Dartmouth College. Er hat im Laufe seiner Karriere mehrere Fachbeiträge über Goldlagerstätten vom Carlin-Typ veröffentlicht und präsentiert.

Chad Peters, President, CEO und ein Director von Ridgeline, meint dazu: Wir heißen Mac in unserem Team zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens willkommen. Angesichts des Beginns unseres mit Spannung erwarteten Bohrprogramms in unserem Projekt Carlin-East im Juni werden wir Macs Erfahrung bei der Entdeckung der mehrere Millionen Unzen schweren Lagerstätte Leeville nutzen, um bei Carlin-East ähnliche Goldziele - direkt in Streichrichtung und nördlich der hochgradigen Goldmine Leeville - zu erproben.

Abbildung 1: Lageplan des 125km² großen Konzessionsportfolio von Ridgeline, das vier Projekte beinhaltet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58465/RDG_05-18-2021_DEPRcom.001.png

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline ist ein auf Entdeckungen fokussierter Gold- und Silberexplorer mit einem erfahrenen Managementteam und einem 125 km² großen Explorationsportfolio in vier Projektgebieten in den äußerst aussichtsreichen Trends Carlin und Battle Mountain-Eureka in Nevada, USA. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.RidgelineMinerals.com.

