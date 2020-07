IRW-News: Rio Silver Inc.: Rio Silver erwirbt weitere Gold-Silber-Konzession bei Ninobamba

IRW-PRESS: Rio Silver Inc.: Rio Silver erwirbt weitere Gold-Silber-Konzession bei Ninobamba

Vancouver (British Columbia), 23. Juli 2020. Rio Silver Inc. (Rio Silver oder das Unternehmen) (TSX.V: RYO) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Antragstellung eine zusätzliche 200 Hektar große Konzession erworben hat. Die neue Konzession grenzt unmittelbar im Westen an unsere Konzession an, die unsere zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Zone Jorimina im Projekt Ninobamba (Ninobamba) beinhaltet, und erstreckt sich über Gesteine mit starker Oxidation an der Oberfläche. Sie gleicht damit der Zone Jorimina, wo der vorherige Betreiber im Jahr 2009 einen beeindruckenden Abschnitt von 72,3 Metern mit 1,19 g/t Au ab einer Tiefe von 53 Metern durchteufte.

Das Unternehmen erwarb 2016 eine umfassende Datenbank von Newmont Mining Corp. (Newmont), die die Analyseergebnisse der Bohrungen und Probenahmen an der Oberfläche sowie Berichte aus einem umfangreichen Explorationsprogramm Ende der 2000er Jahre enthält. Das Datenmaterial beinhaltete umfassende Informationen zur Gold-Silber-Zone Jorimina, die zahlreiche Ähnlichkeiten mit einem Silber-Gold-System mit hoher Sulfidierung aufwies, das in den Hauptzonen bei Ninobamba, 6,5 Kilometer im Osten, ermittelt wurde. Die Ausgaben von Newmont in diesem Gebiet betrugen über 6,5 Millionen USD.

Zu Beginn des Jahres 2020 beauftragte das Unternehmen Brad Ulry, P.Geo., mit der Erstellung eines konzeptuellen Explorationsziels für die Hauptzonen bei Ninobamba (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 27. Februar 2020). Das Modell konzentrierte sich auf die Zone Ninobamba Main, die sich in zwei subparallele Zonen (eine nördliche und eine südliche Zone) unterteilen lässt. Das Modell ist in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Bereich des konzeptuellen Explorationsziels

Cutoff-GeTonneSilbergeSilbergeUnzen Si

halt n halt halt lber

g/t Mio. g/t (ø) oz/t (ø)Mio. t

t oz

Explorationsziel -50 7,9 90 2,88 22,9

unterer Wert

Explorationsziel -50 11,1 86 2,78 30,9

oberer Wert

Das Modell enthielt keine Goldwerte, da die vorherigen Betreiber manche Löcher nicht auf Gold analysiert hatten. Das Goldpotenzial wurde von den Geologen des Unternehmens erst 2012 nach einem umfangreichen Explorations- und Schürfungsprogramm an der Oberfläche erkannt. Die Schürfgräben in der nördlichen Zone lieferten bei der Analyse 56 Meter mit 1,03 g/t Au und 98,9 g/t Ag in Trench-001 bzw. 21 Meter mit 1,32 g/t Au und 102,5 g/t Ag in Trench-004. Die mit der in den Schürfgräben freigelegten Goldmineralisierung in Zusammenhang stehende Alteration ist eindeutig mit drusenreicher Kieselerde verbunden, was auf ein Ereignis mit hoher Sulfidierung hinweist.

Chris Verrico, President und CEO von Rio Silver, sagte: Wir könnten nicht begeisterter sein, was die Aussichten des Unternehmens in diesem sich rasch verändernden Markt angeht. Das steigende Interesse an Gold und Silber ist ein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass beide Metalle in den überwiegend mit Edelmetallen angereicherten Lagerstätten in beiden Gold-Silber-Projekten des Unternehmens - Ninobamba und Palta Dorada - gleichermaßen stark vorhanden sind. Mit der zunehmenden Lockerung des Lockdowns in den ländlichen Teilen Perus lässt das Unternehmen bei der Umsetzung der ihm zur Verfügung stehenden Optionen größte Sorgfalt walten, um Ninobamba in die Bohrphase voranzubringen und die Massenprobenahme bei Palta Dorada aufzunehmen und gleichzeitig die Sicherheit der lokalen Gemeinschaften in den kommenden Monaten auf kreative Weise zu gewährleisten. Ninobamba gehört zu den besten, unterbewerteten Projekten mit Mineralisierungspotenzial, die heute in Peru ausgebaut werden.

Über Rio Silver

Rio Silver Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Bergbauerschließungsunternehmen. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit richten wir unser Augenmerk vor allem auf den Ausbau unseres Projekts Ninobamba (100 % Anteile) und auf die Erschließung des enormen Wertsteigerungspotenzials, das auch die Firma Newmont und andere Betreiber erkannt und deshalb 10 Millionen Dollar in die Zonen Ninobamba Main und Jorimina investiert hat. Unser Explorationspotenzialmodell für die Hauptstruktur bei Ninobamba, das vor kurzem in Auftrag gegeben und von unabhängiger Seite umgesetzt wurde, hat zur Entdeckung weiterer erstklassiger Erschließungspotenziale geführt. Vorteile sollten sich auch bald aus der Erschließung unseres neuen Au-Ag-Projekts Palta Dorada realisieren lassen, wo wir in naher Zukunft Einnahmen anstreben. Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://www.riosilverinc.com/

Weitere Informationen:

Christopher Verrico, President, CEO

Tel: (604) 762-4448

E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52728

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52728&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76721A2048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.