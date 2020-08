IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Ontario genehmigt Rock Tech's Projektdefinition und Projektstatus als Minenproduktion und Minenerschließung

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Ontario genehmigt Rock Tech's Projektdefinition und Projektstatus als Minenproduktion und Minenerschließung

Vancouver, BC, Canada - August 25, 2020 - Rock Tech Lithium Inc. (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass die bei den zuständigen Ministerien in Ontario eingereichte Projektdefinition und Projektstatusmeldung ("NoPS") bezüglich des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Lithiumprojekts Georgia Lake in Ontario, Kanada, angenommen wurde.

Die Projektdefinition ist wichtiger Teil des "One Window"-Prozesses für die Entwicklung von Bergbauprojekten in Ontario und vermittelt den staatlichen Aufsichtsbehörden ein umfassendes Verständnis des Status und der Größe des Georgia Lake-Projekts. Die Projektdefinition wurde auf breiter Basis in den Ministerien und Behörden des Bundes und der Provinzen in Umlauf gebracht, die die Angaben nutzen, um Regulierungsprozesse zu steuern, Ratschläge zu erteilen und alle weiteren Angaben zu benennen, die während der Genehmigungs- und Bewilligungsphase noch erforderlich sind.

Zwei wesentliche Punkte wurden jetzt bestätigt:

1. Das geplante Produktionsprofil für das Projekt Georgia Lake liegt unter den Schwellenwerten, die eine bundesstaatliche Verträglichkeitsprüfung erfordern; und

2. Das Unternehmen hat eine Empfehlung für die Konsultationen erhalten, die für den Schließungsplan erforderlich sind.

Außerdem wurde die NoPS akzeptiert, die den Status des Projektes Georgia Lake von "Unbebautes Land/ ehemaliger Produzent" in "Minenproduktion und Minenentwicklung" ändert - vorbehaltlich der Fertigstellung und Genehmigung eines zertifizierten umfassenden Stilllegungsplans.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese Meilensteine für unser Georgia-Lake-Lithium-Projekt erreicht haben", sagte Simon Bodensteiner, Chief Executive Officer von Rock Tech. "Die Bestätigung der kanadischen Bundesregierung, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes erforderlich ist, wird den Entwicklungszeitrahmen für das Projekt erheblich verkürzen. Wir betrachten die Konsultationen mit den indigenen Gemeinden als vorrangige Priorität und freuen uns darauf, bei der Entwicklung des Projekts auf den bisher geknüpften engen Beziehungen aufzubauen".

