IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium beauftragt Sproule mit der Durchführung einer NI 51-101 konformen Bewertung der potenziellen Heliumressourcen in Climax

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 18. Februar 2021. Royal Helium Ltd. (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass die Firma Sproule Associates Limited (Sproule) aus Calgary, Alberta, beauftragt wurde, bei den Fertigstellungsarbeiten und Testprogrammen als Berater zu fungieren und gemäß der Klassifizierung, den Definitionen und Richtlinien von NI 51-101 eine unabhängige Bewertung der potenziellen Heliumressource aus den ersten drei Bohrlöchern in Climax zu erstellen. Sproule wird auf dem Projekt Climax im Südwesten von Saskatchewan eng mit dem Fertigstellungs- und Testteam von Artisan Consulting zusammenarbeiten.

Andrew Davidson, President und CEO der Royal Helium, kommentiert: Wir freuen uns, mit Sproule zusammenzuarbeiten. Die Firma ist als führender Heliumexperte anerkannt und war in den letzten zehn Jahren an vielen neuen Heliumexplorationsarbeiten in Nordamerika beteiligt, einschließlich NI 51-101-konformer Ressourcenberechnungen und Lagerstättentechniken für Helium in Saskatchewan.

Qualifizierter Sachverständiger: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (in der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects als Qualified Person bezeichnet) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Sproule Associates Limited.

Sproule ist ein globales Energieberatungsunternehmen, das technisches und kommerzielles Wissen bereitstellt, um Kunden dabei zu helfen, den Wert von Energieressourcen weltweit zu erschließen. Sproule stützt sich auf fundierte geowissenschaftliche und technische Kenntnisse und ein ausgeprägtes kommerzielles Verständnis der Energiemärkte. Sproules Dienstleistungen helfen Energieunternehmen, Finanzinstituten und Regierungen, Risiken zu minimieren und Geschäftsentscheidungen zu optimieren, indem sie vertrauenswürdige und unabhängige Berichte über Öl- und Gasreserven bereitstellen, die Betriebsleistung und Strategien zur Feldentwicklung optimieren und bei Fusions- und Akquisitionstransaktionen und sich entwickelnden Energiemärkten strategisch beraten.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO

Royal Helium Ltd.

1 (306) 653-2692

1 (306) 281-9104

davidson@royalheliumltd.com

Dean Nawata, VP Business Development

Royal Helium Ltd.

1 (604) 561-2821

dean@royalheliumltd.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die von der Unternehmensführung erwartet werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Prognosen der Unternehmensführung bzw. andere Faktoren ändern. Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

