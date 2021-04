IRW-News: Royal Helium Ltd: Royal Helium gibt bekannt, dass erste Tests wirtschaftliche Helium-Konzentrationen bei Climax bestätigen

IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium gibt bekannt, dass erste Tests wirtschaftliche Helium-Konzentrationen bei Climax bestätigen

SASKATOON, SASKATCHEWAN - (6. April 2021) Royal Helium Ltd. (Royal oder die Gesellschaft) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass die ersten Gasprobentestergebnisse erhöhte und wirtschaftliche Konzentrationen von Helium aus mehreren Formationen im Climax-Helium-Projekt ergeben haben, wobei die Tests Werte zwischen 0,33% und 0,94 % aus den Deadwood-, Souris River- und Duperow-Formationen ergaben. Die Gesellschaft wird nun mit langfristigen Fördertests der aussichtsreichsten Zonen beginnen, um die Durchflussraten und letztendlich die Ressourcengröße zu bestätigen.

Die hochgradigen Förderzonen, die getestet werden, haben eine Mächtigkeit von fünf Metern bis zu mehr als 30 Metern, mit der Möglichkeit, sich auf noch größere Abschnitte auszudehnen. Obwohl diese Ergebnisse vorläufiger Natur sind und weitere Bestätigungen erfordern, bestätigen sie das Vorhandensein von wirtschaftlichen Helium-Gehalten auf dem Climax-Projekt und weisen darauf hin, dass Stickstoff der primäre Gasantrieb sein wird, obwohl in bestimmten Tests auch erhöhte Mengen an Kohlendioxid vorhanden sind. Bisher konzentrierten sich die Tests auf die Untersuchung der Heliumkonzentrationen in den höffigen Zonen, in denen während der Bohrungen die höchsten Heliumkonzentrationen festgestellt wurden. Diese anfänglichen Konzentrationstests bei Climax werden voraussichtlich in den nächsten 10 Tagen abgeschlossen sein, woraufhin Royal mit umfassenden Durchflusstests und Analysen beginnen wird, die voraussichtlich weitere 30 bis 40 Tage in Anspruch nehmen werden.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal bemerkt: Wir sind mit diesen ersten Ergebnissen unseres Climax-Helium-Projekts zufrieden. Der Helium-Nachweis während der Bohrung identifizierte mehrere Zonen mit erhöhtem Heliumgehalt in allen drei Bohrungen und die anschließenden Abschlusstests bestätigten wirtschaftliche Heliumkonzentrationen. Wir freuen uns auf die vollständigen Ergebnisse der Durchflussmessungen in allen Zonen, die in jeder der drei Bohrungen von Interesse sind, um die Größe der Ressource und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu bestätigen. Die Tatsache, dass wir erhöhte und wirtschaftliche Heliumkonzentrationen in signifikanten Nutzzonen von bis zu 30 Metern identifiziert haben, spricht für das Potential des Climax-Projekts.

Helium wird im Allgemeinen in geringen Anteilen gefunden und gefördert. In Saskatchewan wird Helium derzeit mit Gehalten von 0,30 % bis zu über 1 % gefördert. Die potentiellen Förderzonen, die bei Climax angetroffen wurden, in Kombination mit den ersten Helium-Testergebnissen, unterstützen nachdrücklich die weitere Erprobung und Entwicklung des Projekts.

Die Tests werden an allen Bohrlöchern fortgesetzt und Royal wird über weitere Ergebnisse berichten, sobald sie verfügbar sind.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

