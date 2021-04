IRW-News: Rritual Superfoods Inc.: Rritual schließt Partnerschaft mit CROSSMARK zur Optimierung seines Wachstums im Einzelhandel

IRW-PRESS: Rritual Superfoods Inc.: Rritual schließt Partnerschaft mit CROSSMARK zur Optimierung seines Wachstums im Einzelhandel

Rritual-CEO David Kerbel, vormals Führungskraft bei CROSSMARK, richtet ein Kooperationsprogramm ein, um den Bekanntheitsgrad von Rritual Superfoods zu steigern und verkaufsfördernde Impulse zu setzen

VANCOUVER, 23. April 2021 - Rritual Superfoods Inc. (Rritual oder das Unternehmen) (CSE: RSF) (FWB: 0RW) freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma CROSSMARK Inc. (CROSSMARK) ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet hat. Die Partnerschaft bedeutet für Rritual einen fundamentalen Riesenschritt vorwärts, da er das Markenwachstum beschleunigen und Einzelhandelskanäle erschließen soll, um in den Vereinigten Staaten 40.000 Vertriebspunkte zu erreichen bzw. zu überschreiten.

Die Firma CROSSMARK mit Hauptsitz in Plano (Texas) ist eine führende Agentur für Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, die sich darauf spezialisiert hat, Einzelhandelsmarken in nahezu allen Kategorien der Konsumgüterbranche beim Wachstum zu unterstützen. Seit mehr als 100 Jahren fungiert CROSSMARK als Wachstumsmotor für die leistungsstärksten Unternehmen der Welt und verschafft diesen letztendlich mehr Umsatz und Markenerfolg. Die Kerndienstleistungen der Firma sind Headquarter Sales, Retail Services und Marketing Services. Dazu zählen E-Commerce-Lösungen, Omnichannel-Know-how, Insights & Analytics, Order-to-Cash sowie die Kundeneinbindung durch In-Store- und Out-of-Store-Maßnahmen. Die strategische Zusammenarbeit soll umsetzbare Erkenntnisse liefern, die das Wachstum vorantreiben und Rritual als Marke in der Kategorie Superfoods etablieren.

So trägt CROSSMARK zum Wachstumskurs von Rritual bei:

- Fachliches Know-how in jedem Vertriebskanal: Lebensmittelhandel, Arzneimittel/Drogerie, Convenience, Natur- & Spezialprodukte, Massengüter, Club-Angebote, E-Commerce

- Headquarter Sales: Planung, Verkauf, Umsetzung, Markenmanagement

- Retail Services (Einzelhandelskategorien): Verkauf, Merchandising, Regalmanagement, Auditierung, Resets

- Marketing Services (Marketingleistungen): Experiential Marketing, In-Outlet-Kundeneinbindung, Shopper Marketing, Omnichannel Marketing, Digital Marketing und Medien

- Insights & Analytics: Proprietäre Datensätze, Integrated Insights führen zu intelligenteren Lösungen für rascheres Wachstum

CROSSMARK wird die Entwicklung von Rritual beschleunigen und so einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesamtstrategie leisten, die darin besteht, mit führenden Marken auf nationaler Ebene zusammenzuarbeiten. CROSSMARK ist einfach der Beste seiner Klasse, meint David Kerbel, CEO von Rritual. Das fachliche Know-how und die Beziehungen der Firma werden die Marke Rritual stärken und es uns ermöglichen, auf nationaler Ebene mit einem schlanken internen Team rascher und effizienter zu wachsen.

Jim Badalati, der bei CROSSMARK als SVP of Customer Development West verantwortlich zeichnet, sagt: Wir freuen uns darauf, mit David und dem Team von Rritual als Partner zusammenzuarbeiten. David und ich haben vor mehr als 20 Jahren gemeinsam bei CROSSMARK begonnen und sind es gewohnt, Dinge gleich zu Beginn richtig anzugehen.

Wir von Rritual sehen es als unser Ziel, mit unserer Marke in Reichweite der Wünsche des Kunden zu sein, so Kerbel. Wir werden eine besonders effiziente Partnerschaft unterhalten, die auf der gemeinsamen Umsetzung unseres strategischen Verkaufsplans basiert. CROSSMARK und Rritual setzen auf Kompetenz und Perfektion. Gemeinsam sind wir Rritual.

Kerbel, der zuvor in der Geschäftsführung von CROSSMARK tätig war, hat gemeinsam mit der CROSSMARK-Führung einen Ansatz erarbeitet, der auf die Anforderungen von Rritual zugeschnitten ist - unter Berücksichtigung der Anfangschancen in der Kategorie Superfoods und mit Blick auf das, was notwendig ist, um Rritual als Kategorieführer zu positionieren. Die Geschäftsbeziehung ermöglicht es beiden Parteien auch, das Fachwissen, das Rritual einbringt, zu nutzen, um die Partnerschaft mit der bevorzugten Ausrichtung weiterzuentwickeln.

Über CROSSMARK

Heute unterstützt die Firma CROSSMARK das Wachstum von Marken in nahezu allen Kategorien der Konsumgüterbranche. Das Team aus über 25.000 Mitarbeitern ist für die Servicierung aller großen Einzelhandelsketten in ganz Nordamerika verantwortlich - vom Ankauf von Bürotischen bis hin zu den Einkaufskörben. Darüber hinaus sorgt das beispiellose Know-how der Firma im E-Commerce- und Omnichannel-Bereich auch in Zukunft für Innovationen in der Branche, die weit über den stationären Handel hinausreichen. Die von CROSSMARK entwickelte und neu eingeführte CROSSMARK Accelerator-Plattform ermöglicht zeitgemäße Insights & Analytics dank fortschrittlicher Modellierung und künstlicher Intelligenz. Das Ergebnis: ein intelligenteres, rascheres Wachstum.

Über Rritual

Rritual ist ein Unternehmen, das auf funktionelle Superfoods spezialisiert ist und Elixiere auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung des Immunsystems, der Konzentration und der Entspannung herstellt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich als Marktführer in einem Segment mit exponentiellem Nachfrage- und Umsatzwachstum zu positionieren. Unter einem Führungsteam mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt für Konsumgüter steigt Rritual im zweiten Quartal 2021 in den nordamerikanischen Markt ein und positioniert sich als Marktführer in der Branche für funktionelle Gesundheits- und Wellness-Produkte. Rrituals Superfood-Elixiere finden Sie online unter www.rritual.com.

Folgen Sie Rritual auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

David Kerbel - Chief Executive Officer & Director

Investor Relations:

Edge Communications Group

E-Mail: investors@wearerritual.com

Tel: 604-394-2082

Public Relations:

Noah Bethke

MATTIO Communications

rritual@mattio.com

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

* https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-functional-foods-market

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie resultiert vermutlich in, werden voraussichtlich, erwartet, wird fortgesetzt, wird davon ausgegangen, geht davon aus, glaubt, schätzt, beabsichtigt, plant, prognostiziert, Vorausschau, Strategie, Ziel und Ausblick), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

