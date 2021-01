IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. gibt die Ernennung von Branchenexperten Rob Blair zum Chief Operating Officer bekannt

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel Inc. gibt die Ernennung von Branchenexperten Rob Blair zum Chief Operating Officer bekannt

Vancouver, BC - 28. Januar 2021- RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, Rob Blair als neuen Chief Operational Officer (COO) begrüßen zu dürfen.

Herr Blair verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von wachstumsstarken, legendären Bekleidungs- und Sportartikelmarken. Als Branchenexperte für Design, Merchandising und Markenstrategie hat Rob Blair mit den legendären Sportbekleidungsmarken Red Bull, Lululemon (NASDAQ: LULU), Gap Body (NYSE: GPS) und Nike (NYSE: NKE) zusammengearbeitet.

Zu den Highlights seiner Karriere zählen:

- Herr Blair war der Visionär hinter der Herrenkollektion von Lululemon, der die Strategie neu fokussierte, um die Bedürfnisse der modernen männlichen Verbraucher zu befriedigen. Er ist Schöpfer der ABC Hose, einem mittlerweile legendären Stil und Franchise-Programm, das jährlich mehr als 1 Mio. Einheiten verkauft und 25 % des Geschäfts mit Herrenmode und einen erheblichen Teil des Jahresumsatzes des Unternehmens ausmacht.

- Als Ergebnis der Produktinnovationsstrategie unter der Führung von Herrn Blair, erzielte Lululemons Herrenabteilung Margen von 73 % und setzt auch weiterhin das zweistellige Wachstum fort.

- Er setzte eine umfassende Rebranding-Strategie, um die Bedürfnisse des modernen männlichen Verbrauchers zu erfüllen, wobei bei gleichzeitiger Arbeit mit DUER, der Marke für Performance-Denim, eine Wachstumssteigerung um 200 % erzielt wurde.

- Er erweiterte das 100-Mio.-US-Dollar-Portfolio bei Nike Lab und erzielte ein zweistelliges Wachstum, einschließlich eines Vergleichswachstums von über 40 % und eines Margenwachstums von 60 %.

- Er operationalisierte das Geschäftsmodells von Nike Lab Apparel, um Innovationen und die Ausweitung der Kategorien zu verstärken, und baute ein Produktportfolio im Wert von 100 Mio. US-Dollar bei gleichzeitigem Erzielen eines zweistelligen Wachstums auf.

- Er leitete die Abteilung GAP BODY und GAP Fit, Wachstumsbeschleuniger für die Marke GAP in Höhe von 240 Mio. US-Dollar.

Herr Blair sagte: Ich freue mich, dem talentierten und fleißiges RYU-Team beizutreten. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Tradition an hochwertigen Performance-Produkten, Innovationen in der Sportmode und eine klare Botschaft des Respekts. 2020 war ein schwieriges Jahr für viele Unternehmen aufgrund der Pandemie. Allerdings gibt es sehr positiven Rückenwind und eine vielsprechende Marktdynamik in den Bereichen E-Commerce-, Sport- und Athleisure-Bekleidung und RYU ist eine preisgekrönte Marke mit großem Potenzial. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Geschäft zu einem bedeutenden Player im Sportbekleidungssegment ausbauen können.

Cesare Fazari, CEO VON RYU, erklärte: Herr Blair ist ein transformativer Denker mit scharfem Blick für Trends und einer langen Geschichte der Umsetzung wachstumsstarker Strategien. Wir bei RYU sind begeistert, ihn im Team willkommen zu heißen. Seine Erfahrung wird das Team von RYU ergänzen und stärken, wenn wir im Jahr 2021 unsere strategischen Pläne umsetzen, zu denen Canada Skateboard, Zoom Media, der europäische Vertrieb, die Produktplatzierung in der neuen BEI-Serie The Count und der neue E-Commerce-Store von RYU.com gehören.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ryu.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen über die Einführung einer Golfbekleidungssparte, die boomende Golfindustrie, zukünftige Umsätze, die Ernennung von Rob Blair. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder anderen Faktoren ergeben; (ii) der Unfähigkeit, die Marke RYU zu erneuern, strategische Ziele umzusetzen und in die Gewinnzone zurückzukehren; (iii) der Unfähigkeit, die erwarteten Umsatzprognosen zu erreichen; (iv) der Unfähigkeit, die erwartete Beratungsvereinbarung abzuschließen; und (v) der Unfähigkeit, die geplante Wiedereröffnung des Geschäfts oder das Pilotprogramm zum RYU Studio-Konzept abzuschließen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

Dave@redchip.com

407-491-449

