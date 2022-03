IRW-News: Sassy Resources Corporation: Sassy beginnt Diamantbohrungen im Uranprojekt Highrock in Saskatchewan

IRW-PRESS: Sassy Resources Corporation: Sassy beginnt Diamantbohrungen im Uranprojekt Highrock in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 1. März 2022 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) freut sich, den Beginn der Diamantbohrungen im Uranprojekt Highrock in der Region Key Lake in Saskatchewans Athabasca-Basin bekanntzugeben. Sassy unterzeichnete eine stufenweise Optionsvereinbarung mit Forum Energy Metals (Forum) im Januar 2022. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann Sassy eine Beteiligung von bis zu 100 % an Highrock erwerben (siehe Sassys Pressemeldungen vom 10. Februar, 24. Januar und 6. Januar 2022).

Sassy finanziert das Diamantbohrprogramm 2022, und Forum fungiert als Projektbetreiber. Das Uranprojekt Highrock liegt nur wenig südlich und am Trend von Camecos Mine und Mühle Key Lake, in der während der Betriebszeit der Mine Key Lake mehr als 200 Millionen Pfund Uran mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,3 % U3O8 produziert wurden. Die Explorationsarbeiten im Jahr 2022 konzentrieren sich auf die Entdeckung der in Grundgestein eingebetteten Mineralisierung, die NexGens Vorkommen Arrow und Camecos Mine Eagle Point ähnelt.

Forum führte in der Vergangenheit Schwerkraftuntersuchungen in Highrock durch, die zahlreiche Schwerkrafttiefs entlang eines 10 Kilometer langen Grafitleiters identifizierten. Diese Tiefs könnten mit Uranmineralvorkommen verbundene Alterierungszonen darstellen. Acht Bohrlöcher, die Forum im Jahr 2016 in weiten Abständen ausführte, prüften nur sechs Kilometer des Leiters. Vier Kilometer am Südende der Liegenschaft und das stärkste Schwerkrafttief am Nordende des Projekts bleiben ungeprüft. Zonen von Chlorierung, Bleichen, erhöhtem Bor und anderen Pfadfinderelementen in den nördlichen und zentralen Gebieten des Leiters wurden während dieser ersten Bohrkampagne entdeckt.

Herr Mark Scott, CEO von Sassy Resources, kommentierte: Wir sind begeistert, Sassy-Aktionären Zugang zum Uransektor und ein Projekt in der erweiterten Bohrstufe, das großes Potenzial zu Entdeckungen verspricht, zu bieten. Highrock liefert auch eine saisonale Ergänzung zu Sassys Gold-Silber-Projekt Foremore im ergiebigen Eskay Camp im nordwestlichen British Columbia.

Herr Mark Scott fuhr fort: Die Veröffentlichung der Ergebnisse aus den Diamantbohrungen im Jahr 2021 aus der Entdeckungszone Westmore in Foremore steht unmittelbar bevor. In der Zwischenzeit wird die Börsennotierung des Spin-Outs Gander Gold Corporation mit seinen acht äußerst aussichtsreichen Explorationsprojekten im Goldgürtel Zentral-Neufundlands im März erwartet, und MAX Power Mining Corporation, an die Sassy Optionen zu seinen Konzessionen Nicobat im nordwestlichen Ontario vergab, beginnt den Handel an der CSE am 16. Februar. Das Leistungsversprechen an Sassy-Aktionäre ist stärker als je zuvor, und wir sind mit der Art und Weise, in der wir das Unternehmen auf Explorationserfolg positioniert haben, dem Informationsfluss während des ganzen Jahres, unserer Finanzstärke und der gestiegenen Marktkapitalisierung äußerst zufrieden.

Bohrprogramm 2022 in Highrock

Erste Bohrungen werden sich auf das Ziel North, direkt südlich der Konzessionsgrenze von Camecos Mine Key Lake, konzentrieren. Nur ein Bohrloch im Jahr 2016 (DDH HR-08) prüfte das Südende eines sehr starken Schwerkrafttiefs, in dem der Hauptleiter nach Nordosten verläuft. Schwache Alterierung entlang eines starken Leiters wurde in diesem Bohrloch angetroffen, außerdem erhöhte Werte von Uran (8 ppm), Vanadium (442 ppm), Kupfer (421ppm), Nickel (125 ppm), Blei (46 ppm) und Bor (116 ppm). Mehr als ein Kilometer dieses leitenden Trends und der Schwerkraftanomalie im Nordosten werden gebohrt werden (Abbildung 2).

Ziele wurden auch in den zentralen und südlichen Gebieten der Liegenschaft, von DDH HR-06 bis HR-07, und über weitere vier Kilometer zur südwestlichen Grenze der Liegenschaft hin identifiziert. Die Auswahl der Bohrziele wird im Verlauf des Programms, bis zum Stopp im Frühjahr oder bis das Budget von 1 Million Dollar nach den Bedingungen der Sassy-Optionsvereinbarung erschöpft ist, optimiert werden.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Highrock. Das Projekt Highrock liegt unmittelbar südlich des Uranvorkommens Key Lake entlang des Grafitleiter-Trends, in dem Key Lake eingebettet ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64465/Sassy_010322_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Schwerkraftuntersuchung, Lagen historischer Bohrlöcher und des Leiters im Projekt Highrock. Schwerkrafttiefs sind in Blau dargestellt, der EM-Leiter in Rot. Das erste Zielgebiet ist die Kombination des Leiters und des starken Schwerkrafttiefs (nördlich von HR-08) am Nordende der Liegenschaft, an der Grenze zu Camecos Mine Key Lake.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64465/Sassy_010322_DEPRcom.001.png

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet.

Updates abonnieren

Besuchen Sie unsere Webseite SassyResources.com und melden Sie sich für eine Benachrichtigung über News Alerts an, um über den Fortgang der ganzjährig laufenden Explorationsprogramme des Unternehmens zu bleiben.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall-, Basismetall- und Uranprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, dem Central Newfoundland Gold Belt, wo Sassy einer der größten Landbesitzer des Distrikts ist, und dem vor Kurzem erworbenen Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake im Athabasca-Becken von Saskatchewan.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

Kontaktdaten:

Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca

Terry Bramhall

Sassy Resources - Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca

In Europa:

Michael Adams

Managing Director - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64465

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64465&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8038701048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.