IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Datum für Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal 2021 sowie Details zur Telefonkonferenz und Webcast bekannt

CALGARY, ALBERTA - 27. August 2021 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSXV: SOIL) (FWB: SMK) beabsichtigt, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 nach Börsenschluss am Montag, den 30. August 2021 zu veröffentlichen.

Chief Executive Officer John Jeffrey, Chief Financial Officer Scott Sanborn und Senior Vice President Exploration Justin Kaufmann werden die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 im Rahmen einer Telefonkonferenz, die zugleich auch als Audio-Webcast zur Verfügung stehen wird, präsentieren und die Investoren über aktuelle Entwicklungen informieren.

Datum: Dienstag, 31. August 2021

Uhrzeit: 12 Uhr Eastern Daylight Time (10 Uhr MDT/18 Uhr MEZ)

Weblink: https://saturnoil.com/invest/q2-2021-results-webcast

Einwahlnummer: 1-855-703-8985 (gebührenfrei in Nordamerika)

Konferenz-Nr.: 944 2187 6014 #

Eine Aufzeichnung des Webcasts kann im Anschluss auf der Website des Unternehmens, www.saturnoil.com, abgerufen werden.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Southeastern Saskatchewan und West Central Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMK notiert.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

ksmith@saturnoil.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61170

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61170&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA80412L1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.