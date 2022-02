IRW-News: Save Foods Inc.: Save Foods erlangt NSF-Zertifizierung für seine Produkte

IRW-PRESS: Save Foods Inc.: Save Foods erlangt NSF-Zertifizierung für seine Produkte

Die NSF ist eine unabhängige Organisation, deren Zertifizierung für Qualitätssicherung steht und in der Branche hoch angesehen ist

Miami, FL , 17. Februar 2022 - Save Foods (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agri-Food Tech-Unternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute bekannt, dass die Produkte des Unternehmens jetzt von NSF International, einer weltweit führenden unabhängigen Organisation für öffentliche Gesundheit und Sicherheit, registriert sind.

Save Foods hat sich zu Qualität, Konformität und Sicherheit verpflichtet, und das NSF-Zeichen ist eine Garantie dafür, dass die Produktpalette des Unternehmens von einer angesehenen unabhängigen Zertifizierungsorganisation geprüft wurde. Produkte mit dem NSF-Zertifizierungszeichen erfüllen alle Anforderungen der Norm und werden Tests und regelmäßigen Inspektionen unterzogen, um zu überprüfen, ob sie weiterhin der Norm entsprechen. Das Label bestätigt, dass ein Produkt unparteiisch geprüft wurde und dass Kennzeichnung und Angaben objektiv verifiziert wurden.

Die Produkte von Save Foods wurden zur Erlangung der NSF-Zertifizierung einem strengen Bewertungsprozess unterzogen, der eine Reihe von Inspektionen und eingehenden Prüfungen umfasste, um sicherzustellen, dass die Produkte die Zertifizierungsanforderungen derzeit erfüllen und dies auch in Zukunft tun werden.

Dr. Art Dawson, US Business Manager von Save Foods und ehemaliger leitender Angestellter bei führenden multinationalen Unternehmen der Branche, kommentierte: "Bei Save Foods haben wir uns zu Qualität und Sicherheit verpflichtet, und es ist uns wichtig, dass unsere Kunden bei der Verwendung unserer Produkte absolutes Vertrauen haben. Mit der NSF-Zertifizierung haben wir bestätigt, dass unsere Produkte und ihre Vorteile von einer dritten Partei überprüfbar sind."

Dr. Dawson fuhr fort: "Ich bin seit fünfzig Jahren in dieser Branche tätig und habe gesehen, wie sehr die NSF-Zertifizierung von Verbrauchern, Herstellern, Einzelhändlern und Aufsichtsbehörden weltweit geschätzt wird und wie sie zeigt, dass unsere Produkte den strengen Normen und Verfahren der NSF entsprechen. Wir sind stolz auf unsere NSF-Zertifizierung und glauben, dass sie unserem Betrieb zugutekommt und unser kontinuierliches Engagement für Sicherheit und hohe Standards unter Beweis stellt.

Über Save Foods

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agri-Food Tech-Industrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität auf dem gesamten Weg vom Feld bis auf den Teller zu liefern. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugutekommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüseverpackungsbetrieben, darunter Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos.

Durch die Kontrolle und Verhinderung der Kontamination mit Krankheitserregern und die deutliche Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängern die Produkte von Save Foods nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und verringern Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern gewährleisten auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://savefoods.co/.

Über die NSF:

NSF International wurde 1944 als National Sanitation Foundation gegründet, um zur Standardisierung der Hygiene und Lebensmittelsicherheit beizutragen - zu einer Zeit, als es in den Vereinigten Staaten noch keine nationalen Hygienestandards gab. Heute ist NSF International eine globale Organisation, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern anbietet. Auf der ganzen Welt steht NSF International für technische Spitzenleistungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, und das NSF-Zeichen ist ein Symbol für diese Kompetenz. Das vertrauenswürdige NSF-Zeichen findet sich auf Millionen von Konsum-, Handels- und Industrieprodukten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nsf.org

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke oder VarNSF International wurde 1944 als National Sanitation Foundation gegründet, um zur Standardisierung der Hygiene und Lebensmittelsicherheit beizutragen, als die Vereinigten Staaten noch keine nationalen Hygienestandards hatten. Als die NSF ihre Dienstleistungen über die Hygiene hinaus ausdehnte und zu einer globalen Organisation für öffentliche Gesundheit und Sicherheit wurde, änderten wir 1990 unseren Namen in NSF International.iations solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Beispielsweise verwenden wir in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, wenn wir unter anderem darauf hinweisen, dass die NSF-Zertifizierung unserem Betrieb zugute kommt und unser kontinuierliches Engagement für Sicherheit und hohe Standards demonstriert. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, die NSF-Zertifizierung aufrechtzuerhalten. Da sich solche Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf unseren gegenwärtigen Erwartungen beruhen, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in den Aussagen in dieser Pressemitteilung beschrieben oder impliziert sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht von Save Foods auf Formular 10-K, der am 29. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC erörtert werden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen an diesen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Medienkontakt:

Mia Serra, CMO

IR@savefoods.co

