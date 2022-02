IRW-News: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek erhält endgültige Genehmigung für Bohrungen auf dem Lithiumprojekt Macallan East

IRW-PRESS: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek erhält endgültige Genehmigung für Bohrungen auf dem Lithiumprojekt Macallan East

VANCOUVER, British Columbia - 23. Februar 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US Bureau of Land Management (das BLM) die endgültige Genehmigung für die bevorstehende Exploration und den ersten Bohrplan gemäß einer Absichtserklärung (NOI", Notice of Intent) für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Macallan East (Macallan und/oder das Projekt) im Clayton Valley, Nevada, erhalten hat.

Die Absichtserklärung ermöglicht Bohrungen und zusätzliche Explorationsaktivitäten im Konzessionsgebiet. Das Bohrprogramm bei Macallan East wird sich auf die hervorgehobenen Lithiumziele konzentrieren, die in den jüngsten geophysikalischen Arbeiten umrissen wurden. Darüber hinaus hat das BLM eine Kaution in Höhe von 18.773 USD akzeptiert, um im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms von Macallan genehmigte Flurschäden auf bis zu 3,65 Acres abzudecken.

Der CEO von Scotch Creek Ventures, David Ryan, sagte: Unser jüngster geophysikalischer Bericht identifizierte mehrere vorrangige Ziele und wir haben schnell gehandelt, um im Rahmen der Absichtserklärung die erforderliche Bohrgenehmigung zu erhalten. Wir sind entschlossen, unsere Lithiumprojekte in Nevada weiter voranzutreiben, und der Beginn der Erkundungsbohrungen ist der nächste Schritt auf dem Weg zu unserem Unternehmensziel, ein erstklassiger nordamerikanischer Lithiumproduzent zu werden.

Macallan East

Das 3.180 Acres umfassende Projekt Macallan East befindet sich an der Südostseite des Southern Clayton Valley. Der Claim-Block liegt direkt im Streichen der aufgeschlossenen, vulkanischen, aschereichen, lithiummineralisierten Seesedimente, die sich von Nordosten her in Richtung des Projektgebietes erstrecken. Das projizierte Vorhandensein dieser mineralisierten Einheiten im Untergrund von Macallan deutet stark darauf hin, dass poröse Ascheeinheiten, die mit diesen Gesteinen an anderen Stellen des Beckens in Zusammenhang stehen, unterhalb der Oberfläche dieser Claims vorkommen sollten.

Weiters hat das Unternehmen eine Online-Marketing-Vereinbarung mit Marco Messina, einer europäischen Kommunikationsfirma, abgeschlossen, die mit zusätzlicher Unterstützung von Star Finance GmbH im Namen des Unternehmens Werbeinhalte in ganz Europa entwerfen, erstellen und verbreiten wird. Die Vereinbarungen gelten ab dem 23. Februar 2022 und sollen für eine Mindestlaufzeit von einem Monat zu Kosten von 191.000,00 Dollar bestehen.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, ein erstklassiges Lithiumexplorationsunternehmen mit Projekten in der vielversprechendsten Lithiumregion der Welt, Nevada, zu werden.

