IRW-News: Scryb Inc. : Cybeats schließt Partnerabkommen mit SecurityScorecard, einem internationalen Komplettanbieter von Cybersicherheitslösungen

TORONTO, 13. Januar 2021 - Scryb Inc. (Scryb' oder das Unternehmen) (CSE: SCYB,

OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY), ein Unternehmen für angewandte Intelligenz, freut sich bekannt zu geben, dass Cybeats als Partner von SecurityScorecard https://securityscorecard.com/

Integrated 360° Marketplace https://securityscorecard.com/product/marketplace

ausgewählt wurde. Diese Firma ermöglicht den Zugang zu 25.000 Unternehmen, gibt Rückmeldungen zum Thema Sicherheit, erstellt Bewertungen und betreibt einen Marktplatz für mehr als 12.000.000 Unternehmen weltweit. https://securityscorecard.com/company/press/securityscorecard-reaches-5-million-companies-rated-milestone

Cybeats ist nun Teil eines globalen Marktplatzes zu allen Aspekten der Cybersicherheit, wo die Mitglieder über das SecurityScorecard-Netzwerk vertrauenswürdige Partnerlösungen und vorkonfigurierte Integrationen für das Auffinden, Verwalten und die raschere Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominimierung suchen, entdecken und nutzen können. Der Marktplatz wartet mit einer Reihe von modernen Instrumenten für Partnerfirmen auf, mit denen die Entwicklung neuer Apps und das Einpflegen von zusätzlichen Sicherheitsdaten in SecurityScorecard erleichtert werden sollen.

SecurityScorecard ist als Weltmarktführer auf dem Gebiet des Cybersicherheits-Ratings Anbieter von Cybersicherheitsbewertungs- und Risikoüberwachungslösungen und versetzt bedeutende Unternehmen damit in die Lage, die Sicherheit ihrer gesamten Lieferkette, einschließlich der Schwachstellen bei Drittanbietern, zu überwachen und zu bewerten. Im Juni 2021 wurde mit Integrate360° Marketplace das weltweit erste Ökosystem für die Bewertung von Cyberrisiken eingeführt.

Durch die Nutzung der Infrastruktur und des Vertriebsnetzes von SecurityScorecard können Partnerfirmen wie Cybeats Anwendungen und Integrationen erstellen, mit denen die SecurityScorecard-Daten in großem Umfang und mit minimalem Aufwand genutzt werden können. Mehr als 30 Partnerunternehmen nutzen bereits die Programmierschnittstellen (APIs) von SecurityScorecard, um vorkonfigurierte Integrationen für ihre Lösungen anbieten zu können.

SecurityScorecard ist Weltmarkführer auf dem Gebiet der Sicherheitsbewertungen. Mit seiner Bewertungslösung für Drittunternehmen sichert sich Cybeats den Zugang zu einer langen Liste von potenziellen Kunden, die nach einer soliden Sicherheitslösung für ihre Software-Lieferkette suchen. Diese Partnerschaft bietet den Cybeats-Kunden die Möglichkeit, bessere Einblicke in die Herkunft ihrer Software und in die Stammbaumdaten ihrer Software-Lieferkette zu gewinnen, erklärt Dmitry Raidman, CTO und Mitbegründer von Cybeats. Wir sind überzeugt, mit einem führenden Produktangebot im Bereich der Cybersicherheit aufwarten zu können, und wir fühlen uns geehrt, dass man uns anbietet, ein Partner der Plattform zu werden. In den kommenden Jahren müssen Unternehmen über Softwaretransparenzprozesse verfügen, die einen transparenten Einblick in ihre gesamten Produkte, Hardware und Software, ermöglichen. Genau das macht Cybeats. Und Unternehmen, bei denen diese Fähigkeiten fehlen, werden es schwer haben, ihre Produkte zu verkaufen.

Sicherheits-, IT- und Governance-Teams in großen und kleinen Unternehmen stehen nach wie vor unter großem Druck, ihre Organisationen schützen zu müssen, denn Verstöße gegen die Cybersicherheit werden immer umfangreicher und komplexer. In einem Beitrag von Help Net Security https://www.helpnetsecurity.com/2019/07/31/are-security-tools-working/

wird darauf hingewiesen, dass viele Unternehmen nicht wirklich wissen, ob ihre Cybersicherheitsinstrumente funktionieren, und daher verschiedenste Cybersicherheitslösungen und -technologien zur Risikominimierung einsetzen. Mitgliedsorganisationen von Integrated360° Marketplace können problemlos auf die Cybersicherheitslösungen von Cybeats zugreifen.

Cybeats schafft Klarheit in der Software-Sicherheit, sowohl bei neu eingeführten Produkten als auch bei etablierten Produkten. Mit seinen integrierten Sichtbarkeits- und Kontrollmechanismen, seinen prädiktiven und proaktiven Entwicklungsplänen, seiner universellen Sicherheitslösung für die Software-Lieferkette und seinen Erkennungs- und Reaktionssystemen unterstützt Cybeats Unternehmen dabei, Vertrauen als Wettbewerbsvorteil zu entwickeln und auch das Vertrauen zu gewinnen, dass ihre Produkte langfristig bestehen können.

Was ist SBOM?

Eine Stückliste oder Software Bill of Materials (SBOM) ist die Bestandsauflistung aller verschiedenen Softwarekomponenten, die ein Produkt verwendet. Und nachdem mehr als 90 % einer Software auf bereits vorhandenen Softwarekomponenten basiert, birgt jede Software eine Reihe von potenzielle Bedrohungen und Schwachstellen. SBOM wird zur Bewertung der Sicherheitsrisiken einer Software verwendet, indem alle Teilkomponenten der jeweiligen Software transparent gemacht werden. Ein analoges Beispiel dazu wären die Nährwertangaben/Inhaltstoffe, die auf Produkten des täglichen Bedarfs angeführt sind.

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von international renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit mehr als 12 Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen Weltmarktführer auf dem Gebiet der Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet und ist Anbieter einer patentierten Bewertungstechnologie, die von über 25.000 Organisationen für das strategische Risikomanagement (Enterprise Risk Management), das Risikomanagement von Drittanbietern, das Board Reporting, Due Diligence-Prüfungen und das Underwriting von Cyber-Versicherungen genutzt wird. SecurityScorecard trägt dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es Unternehmen einen völlig neuen Ansatz bietet, um Cybersicherheitsrisiken zu erkennen, bestmöglich zu vermeiden und ihren Führungskräften, Mitarbeitern und Vertriebspartnern zu vermitteln. Jede Organisation hat das universelle Recht auf ein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard https://securityscorecard.com/instant-security-scorecard

-Rating. Weitere Informationen erhalten Sie unter securityscorecard.com bzw. auf LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/security-scorecard/

Webseite: www.securityscorecard.com

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die Cyber-Bedrohungen autonom in Echtzeit erkennen und eliminieren. Cybeats - Software made certain.

Webseite: www.cybeats.com

JÜNGSTE NACHRICHTEN: Scryb meldet Zusammenarbeit mit der APMA (Auto Parts Manufacturers Association) zur Verwendung von Cybeats in Project Arrow, dem kanadischen emissionsfreien Konzeptfahrzeug. Die vollständige Meldung finden Sie hier: https://scryb.ca/newsblog/2022/1/5/7i9si56edxgdpj0qy8seeeht8e7oqz

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Scryb Inc.

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1 844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai |

65 International Blvd. Suite 202, Etobicoke, ON, M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63621

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63621&tr=1

