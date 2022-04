IRW-News: Scryb Inc. : Scryb gibt die Ernennung des Cybersecurity-Branchenführers Bob Lyle zum Chief Revenue Officer bekannt

IRW-PRESS: Scryb Inc. : Scryb gibt die Ernennung des Cybersecurity-Branchenführers Bob Lyle zum Chief Revenue Officer bekannt

, einem führenden Experten der Cybersicherheitsbranche, zum Chief Revenue Officer (CRO) der unternehmenseigenen Cybersecurity-Plattform Cybeats bekannt zu geben. In der Funktion des CRO zeichnet Bob für die Leitung von Verkaufsinitiativen in Zusammenhang mit den beiden Cybeats-Produktlinien verantwortlich. Seine Bestellung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Seit über 25 Jahren arbeitet Herr Lyle in leitender Funktion mit leistungsstarken Vertriebsteams und rasch wachsenden Unternehmen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationaler Ebene zusammen. Er bekleidete Führungspositionen in Cybersicherheitsunternehmen und war unter anderem auch für Absolute Software Corporation https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_Software_Corporation

, ein renommiertes amerikanisch-kanadisches Unternehmen mit Börsennotierungen an der TSX und NASDAQ, tätig. Bob ist Chairman der Device Security Group bei GSMA (Global System for Mobile Communications) https://www.gsma.com/

, einer Sicherheitsgruppe für industrielle IoT-Geräte, zu der weltweit 750 Betreiber von Mobilfunkgeräten zählen.

Bob war zuletzt Senior Vice President bei SpyCloud https://spycloud.com/

, wo er die Entwicklung des Sicherheitsgeschäfts im Unternehmen leitete und mit wichtigen vertikalen Märkten wie Telekommunikation, Online-Handel etc. befasst war. Vor seiner Tätigkeit bei SpyCloud bekleidete Lyle Führungspositionen bei Motorola, Samsung und Qualcomm. Daneben war er an der Gründung der Firma Valona Labs beteiligt, einem Startup mit Schwerpunkt auf mobiler Unternehmenssicherheit, das 18 Monate später im Jahr 2020 von HMD Global (NOKIA Mobile) übernommen wurde.

Ich kann es kaum erwarten, diese enorme Wachstumschance für Cybeats zu nutzen und unsere Lösungen an die Spitze des Cybersicherheitsmarktes zu bringen. Angesichts der explosionsartigen Zunahme von IoT-Geräten auf der ganzen Welt sowie der SBOM-Auflagen (Software Bill of Materials), die auf die Durchführungsverordnung des US-Präsidenten vom Mai 2021 folgten, ist das Timing absolut ideal, meint Bob Lyle, CRO von Cybeats.

Die Produktsuiten von Cybeats haben das Potenzial, eine enorme Wertschöpfung in einem riesigen Markt zu erzielen. Als Visionär und erprobte Führungskraft bei sehr erfolgreichen Vertriebsteams ist Bob die perfekte Besetzung, um unsere kommerzielle Expansion anzuführen und die steigende Nachfrage nach unseren Lösungen zu unterstützen, weiß Yoav Raiter, CEO von Scryb Inc. Wir freuen uns sehr darauf, sein Talent und Know-how für unsere weitere Arbeit zu nutzen, und heißen Bob recht herzlich willkommen.

Lyle hat einen Bachelorabschluss und einen Masterabschluss in Elektrotechnik von der Purdue University sowie einen MBA-Abschluss von der Arizona State University. Des Weiteren wurde ihm von der MIT Sloan School of Management ein Executive Certificate in Management and Leadership verliehen. Lyle erhielt während seines Aufbaustudiums auch ein Fulbright https://cies.org/

-Stipendium. Dieses Stipendium genießt einen ausgezeichneten Ruf und bietet die Chance, sich an professionellen Projekten im Ausland (z.B. Deutschland, Australien) zu beteiligen. Folgen Sie Bob Lyle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bob-lyle/

Bob Lyle, der derzeitige Chairman der Device Security Group bei GSMA https://www.gsma.com/

GSMA umfasst 750 Betreiber von Mobilfunkgeräten und ist die Vertretung der internationalen Mobilfunkkommunikationsbranche. Lyle ist Chairman der Gruppe, die eine führende Rolle bei der Sicherheit von mobilen und mit dem Internet verbundenen IoT-Geräten einnimmt. In dieser Funktion beaufsichtigt Lyle die Zusammenarbeit mit Mobilfunkbetreibern, Geräteherstellern und Betriebssystemanbietern im Bereich der Gerätesicherheit.

Vor seinem Einstieg bei Cybeats war Lyle bei der Wolf Hill Group tätig, die sich als Teilunternehmen von Slone Partners und nationale Führungskräftevermittlungsfirma ausschließlich auf Cybersicherheit spezialisiert hat. Die Wolf Hill Group, deren Gründer zusammen über 75 Jahre Erfahrung in der Rekrutierung von Führungskräften vorweisen können, ist ein Spezialist für den Aufbau von Führungsteams im Bereich Cybersicherheit für Investoren in Startups, Risikokapitalgesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und Familienunternehmen. Wir sind in allen Bereichen der Cybersicherheit tätig, einschließlich Sicherheits- und Risikomanagement, Anlagensicherheit, Sicherheitstechnik, Kommunikations- und Netzwerksicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Sicherheitsbewertungen und -prüfungen, Sicherheitsoperationen und Softwareentwicklungssicherheit. Darüber hinaus errichten wir Führungsstrukturen für Cybersicherheit in Unternehmen fast aller Branchen, wie etwa kritische Infrastruktur, Banken, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen und öffentliche Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.wolfhillgroup.com/.

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die selbständig Cyber-Bedrohungen bereits bei Entstehen bis zum tatsächlichen Auftreten erkennen und eliminieren. Cybeats - Software Made Certain.

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

