IRW-News: Secova Metals Corp.: Secova gibt erfolgreichen Abschluss der Planungsphase für seine Verarbeitungsanlage Montauban bekannt

IRW-PRESS: Secova Metals Corp.: Secova gibt erfolgreichen Abschluss der Planungsphase für seine Verarbeitungsanlage Montauban bekannt

31. Januar 2022, Vancouver, British Columbia, Secova Metals Corp. (das Unternehmen oder Secova) (CSE: SEK, OTC: SEKZF, FWB: N4UP) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Alphard Engineering mit Sitz in Montreal (Quebec) die technische Planung für die Gold- und Silberverarbeitungsanlage Montauban (die Anlage) erfolgreich abgeschlossen hat. In der Anlage sollen Gold und Silber aus den toxischen Abraumhalden extrahiert werden, die sich zwischen 1919 und 1989 am Minenstandort Montauban angesammelt haben. Zusätzlich werden die Giftstoffe entfernt, damit das Unternehmen das gesamte Gelände wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da es sich nun auf den Ankauf der erforderlichen Ausrüstung und die Errichtung des Verarbeitungskreislaufs konzentrieren kann.

Abbildung 1: 3D-Modell der Gold- und Silberverarbeitungsanlage Montauban

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63919/2022-01-31_Secova_DEPRCOM.001.jpeg

Um das vollständige Modell zu sehen, klicken Sie einfach auf den Link 3D Model. Über einen begrenzten Zeitraum ermöglicht Secova dem Besucher einen Zugang zum 3D-Modell, bei dem dieser das Modell so manipulieren kann, dass er es von allen Seiten betrachten kann und die einzelnen Komponenten des Gold- und Silberverarbeitungskreislaufs detailliert dargestellt werden.

Über das Unternehmen

Secova Metals Corp. ist ein umweltbewusstes kanadisches Ressourcenexplorations- und -verarbeitungsunternehmen. Die Unternehmensführung hat ihr Know-how beim Ausbau von Goldexplorationsprojekten zu Übernahmezielen, vor allem in der Provinz Quebec, unter Beweis gestellt. Secovas wichtigstes Sanierungs- und Gewinnungsprojekt ist das nur 80 Kilometer westlich von Quebec City in Quebec gelegene Konzessionsgebiet Montauban. Das Unternehmen plant die Inbetriebnahme des Verarbeitungsverfahrens im Jahr 2022. Zusätzlich hat das Unternehmen seinen Explorationsschwerpunkt im unternehmenseigenen Projekt Eagle River, das unmittelbar neben bzw. auf einem Trend mit mehreren Goldprojekten in der Region Windfall Lake (Urban Barry, Quebec) liegt. Secova wird seine Fachkenntnisse in der frühen Explorationsphase für die Steigerung des Unternehmenswertes zu nutzen, indem es sich darum bemüht, in diesen Projekten Ressourcenvorkommen nachzuweisen und diese auch zu verarbeiten.

Weitere Informationen zu Secova erhalten Sie über info@secova.ca, Tel: +1 604-803-5229. Die französische Version dieser Pressemeldung sowie frühere Pressemeldungen, Presseinterviews und redaktionelle Beiträge mit Kommentaren von CEO und Chairman Brad Kitchen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.secova.ca.

Im Namen des Board of Directors,

"Brad Kitchen"

Chairman, CEO und Director (Vorsitzender)

Telefon: +1 604-803-5229

E-Mail: info@secova.ca

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Entwicklungsplänen des Unternehmens. Die Wörter "wird", "erwartet", "plant" oder andere ähnliche Wörter und Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

