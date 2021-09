IRW-News: Sernova Corp. : Sernova beauftragt die New Yorker Firma LifeSci Advisors als Investor Relations-Partner in den USA

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova beauftragt die New Yorker Firma LifeSci Advisors als Investor Relations-Partner in den USA

Ganzheitliches Beratungs- und Investor-Relations-Programm zur Steigerung der Sichtbarkeit des Unternehmens an den US-Kapitalmärkten im Vorfeld geplanter Unternehmensmeilensteine

LONDON, ONTARIO, den 29. September 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen für klinische Studien in den Bereichen regenerative Medizin und Zelltherapie, das derzeit an der Entwicklung einer potenziellen funktionellen Heilung von Typ-1-Diabetes (T1D) und anderen chronischen Krankheiten arbeitet, hat heute bekannt gegeben, dass es die in New York ansässige Firma LifeSci Advisors LLC unter Vertrag genommen hat.

LifeSci Advisors LLC ist eine führende Beratungsfirma im Bereich Investor Relations, die für Biotechnologieunternehmen tätig ist. Als Investor Relations Berater wird LifeSci die Kommunikation mit institutionellen Investoren sowie die Betreuung der Kapitalmärkte übernehmen, um Sernova beim Erreichen seiner Kapitalmarktziele über ein breites Spektrum von Initiativen zu unterstützen.

Als weltweit präsentes Unternehmen ist LifeSci Advisors (www.lifesciadvisors.com) ein Anbieter von umfassenden Dienstleistungen, die den Bekanntheitsgrad seiner Kunden bei den Anlegern steigern und institutionelle Anleger auf das Unternehmen aufmerksam machen sollen. Das LifeSci-Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen an den Aktien- bzw. Kapitalmärkten sowie im Biotechsektor und unterhält langjährige Beziehungen zu führenden institutionellen Anlegern und hochrangigen Unternehmensexperten, die den Kunden der Firma zugute kommen.

Wir freuen uns sehr, LifeSci in dieser für Sernova sehr spannenden Phase unter Vertrag zu nehmen, sagt Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. Angesichts einer Reihe von potenziell wertsteigernden Meilensteinen, die kurz bevorstehen, ist es uns im Zuge unserer Anstrengungen, entscheidende Wendepunkte zu erreichen, sehr wichtig, sowohl den Anlegern als auch der Branche unser Wertversprechen klar zu kommunizieren. Wir sind der Ansicht, dass LifeSci das richtige Team und den richtigen Ansatz hat, um uns dabei zu helfen, das entsprechende institutionelle Publikum auf globaler Ebene zu erreichen. Damit besteht für uns die Möglichkeit, im Zuge der Umsetzung unserer klinischen und geschäftlichen Ziele einen erheblichen Unternehmenswert zu schaffen.

Die Beauftragung bedarf der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die Beauftragung von LifeSci Advisors erfolgt zunächst für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten, der von den Vertragsparteien verlängert werden kann. Zusätzlich zur Erstattung angemessener Auslagen wird Sernova der Firma LifeSci Advisors ein Leistungshonorar in Höhe von 210.000 USD bezahlen.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Lösungen für die regenerative Medizin unter Verwendung eines Medizinprodukts (Cell Pouch) und immungeschützter therapeutischer Zellen/Gewebe (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen), um die Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern. Die Behandlung erfolgt durch die zelluläre Produktion von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Über das von Sernova entwickelte Cell Pouch-System

Die Cell Pouch, als Teil des Cell Pouch-Systems, ist eine neuartige, proprietäre, skalierbare und implantierbare Makroverkapselungsgerätelösung, die für das langfristige Überleben und die Funktion von therapeutischen Zellen entwickelt wurde. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich nach der Implantation mit dem Gewebe verbindet und äußerst vaskularisierte Gewebekammern für die Transplantation sowie Funktion von therapeutischen Zellen bildet, die dann Proteine bzw. Hormone freisetzen, die zur Behandlung der jeweiligen Erkrankung erforderlich sind.

In klein- und großformatigen Diabetes-Tiermodellen konnte die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Cell Pouch zur Verabreichung von therapeutischen Zellen bestätigt werden. Außerdem konnte in einer kanadischen First-in-Human-Studie nachgewiesen werden, dass das Gerät beim Menschen ein biologisch kompatibles Umfeld für insulinproduzierende Zellen schafft. Sernova führt derzeit eine Phase-I/II-Studie an der University of Chicago durch, deren erste positive Ergebnisse auf mehreren internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investorenkontakt:

Corey Davis, Ph.D.

LifeScience Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

212-915-2577

Unternehmenskontakt:

Investor Relations

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

investorrelations@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell für" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten" verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System und/oder verwandte Technologien des Unternehmens durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig bzw. überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, zusätzliche ergänzende Technologien zu lizenzieren; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; und die inhärenten Risiken, die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbunden sind. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

