IRW-News: Sernova Corp. : Sernova gibt Ernennung von Executive Chair zur Unterstützung des Management-Teams bekannt

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova gibt Ernennung von Executive Chair zur Unterstützung des Management-Teams bekannt

London (Ontario), den 2. Dezember 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, FWB/XETRA: PSH, OTCQB: SEOVF), ein führendes Unternehmen in der klinischen Phase, dessen Hauptaugenmerk auf Therapeutika der regenerativen Medizin gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass Frank Holler, Mitglied und Chairman des Board of Directors von Sernova, die Funktion des Executive Chair übernehmen wird, um das aktuelle Führungsteam zu verstärken und die sich weiterentwickelnden Unternehmens- und Forschungs&Entwicklungsaktivitäten und -Ziele des Unternehmens voranzutreiben.

Frank Holler ist ein erfahrener Veteran der Biotechbranche und ich freue mich darauf, sein Fachwissen und seine Erfahrung noch stärker zu nutzen, um unsere Dynamik an der Spitze der regenerativen Therapeutika weiter zu forcieren, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova.

Frank Holler fügte hinzu: Angesichts unseres bisherigen Erfolges ist das Board of Directors von Sernova davon überzeugt, dass wir uns an einem entscheidenden Punkt des Reifungsprozesses des Unternehmens befinden, während wir unsere klinischen und vorklinischen Programme sowie unsere zahlreichen Partnerschaften vorantreiben und die Möglichkeiten auf den Kapitalmärkten nutzen. Ich freue mich, mit diesen zusätzlichen Aufgaben unser aktuelles Management mit meiner Expertise zu unterstützen und noch enger mit Dr. Philip Toleikis und dessen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um wichtige Unternehmensziele zu erreichen, deren Schwerpunkt auf der Schaffung und Realisierung eines zusätzlichen Aktionärswertes (Shareholder Value) liegt.

Frank Holler fungiert zurzeit als President und CEO von Ponderosa Capital und war zuvor als Chair oder CEO von Lions Capital, Xenon Pharmaceuticals (Nasdaq:XENE) und ID Biomedical tätig. Außerdem war er Gründungsdirektor von Angiotech Pharmaceuticals. Vor seinen Erfahrungen in den Bereichen Biotechnologie und Gesundheitswesen war Frank Holler als Investmentbanker bei Merrill Lynch Canada und Wood Gundy Inc. (nunmehr CIBC World Markets) tätig.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin unter Verwendung eines implantierbaren Medizinprodukts und immungeschützter therapeutischer Zellen (d.h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen), um die Behandlung und die Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern. Die Behandlung erfolgt durch die Ersetzung von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investorenkontakt:

Corey Davis, Ph.D.

LifeScience Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

212-915-2577

Unternehmenskontakt:

Sernova Corp.

519-858-5126

investorrelations@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell für" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten" verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, einschließlich der Ergebnisse klinischer Studien, wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

