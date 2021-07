IRW-News: Sernova Corp. : Sernova meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2021: Aktionäre genehmigen Beschlüsse mit überwältigender Mehrheit

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

2021: Aktionäre genehmigen Beschlüsse mit überwältigender Mehrheit

London (Ontario), den 5. Juli 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB/XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, hat seine Jahreshauptversammlung (die HV) über die virtuelle Versammlungsplattform von TSX Trust Company zu folgenden Zwecken abgehalten:

1. Wahl des Board of Directors des Unternehmens (das Board)

2. Ernennung des Wirtschaftsprüfers des Unternehmens

3. Genehmigung von ordentlichen Beschlüssen zur Änderung und Neuformulierung des Aktienoptionsplans und des Plans für zurückgestellte Aktieneinheiten des Unternehmens (der Incentive-Plan) zu den folgenden Zwecken: (a) Erhöhung der festgelegten maximalen Anzahl an Aktien, die für die Gewährung von Aktienoptionen reserviert sind, und (b) Erhöhung der festgelegten maximalen Anzahl an zurückgestellten Aktieneinheiten, die für die Gewährung gemäß der Komponente für den Plan der zurückgestellten Aktieneinheiten des Incentive-Plans verfügbar sind

Ergebnisse der Versammlung:

- Frank A. Holler, Dr. Mohammad Azab, Jeffrey A. Bacha, Deborah M. Brown, James T. Parsons und Dr. Philip M. Toleikis wurden für das kommende Jahr zu Mitgliedern des Boards gewählt.

- Davidson & Company, Chartered Professional Accountants, wurde für ein weiteres Jahr zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ernannt.

- Die unbefangenen Aktionäre haben die Erhöhung der festgelegten maximalen Anzahl an Stammaktien, die für die Gewährung von Aktienoptionen reserviert sind, sowie die Erhöhung der festgelegten maximalen Anzahl an zurückgestellten Aktieneinheiten, die für die Gewährung gemäß dem Incentive-Plan verfügbar sind, genehmigt.

Ich möchte unseren Aktionären für ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Aus finanzieller Sicht und vor dem Hintergrund unserer jüngsten, vielversprechenden, vorläufigen, klinischen Diabetes-Studienergebnissen (wir haben bei unserem am weitesten fortgeschrittenen Studienpatienten seit über 14 Monaten eine Insulinunabhängigkeit erreicht) sowie unserer fortschreitenden, pharmazeutischen Kooperationen befindet sich Sernova in der stärksten Position seiner Geschichte, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova.

Toleikis sagte zudem: Die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten durch die Erweiterung unserer klinischen Programme und die weitere Steigerung des Aktionärswertes haben oberste Priorität, während wir daran arbeiten, in den kommenden sechs bis zwölf Monaten bedeutsame Meilensteine zu erreichen.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung therapeutischer Technologien für die regenerative Medizin unter Verwendung ihrer Cell Pouch, Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen und Gewebe) und Technologien zum Schutz des Immunsystems, um die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, zu verbessern. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

investorrelations@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell für" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten" verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, einschließlich der Ergebnisse klinischer Studien, wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

