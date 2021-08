IRW-News: Sernova Corp. : Sernova referiert anlässlich der 41. Annual Growth Conference von Canaccord Genuity über die Aktivitäten des Unternehmens

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Sernova referiert anlässlich der 41. Annual Growth Conference von Canaccord Genuity über die Aktivitäten des Unternehmens

LONDON, ONTARIO, den 9. August 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA)(FWB/XETRA: PSH)(OTCQB: SEOVF), ein führendes Unternehmen im Bereich klinische Studien mit Spezialisierung auf Therapeutika der regenerativen Medizin, hat heute bekannt gegeben, dass President und CEO Dr. Philip Toleikis am Mittwoch, dem 11. August 2021 um 15:30 Uhr (MEZ) im Rahmen der von Canaccord Genuity abgehaltenen 41. Konferenz für Wachstumsunternehmen über die Aktivitäten des Unternehmens berichten wird.

Dr. Toleikis erklärt: Die Gelegenheit, auf der 41. Annual Growth Conference von Canaccord Genuity einen Vortrag halten zu dürfen, kommt unserem Bestreben sehr zugute, den Bekanntheitsgrad von Sernova bei Anlegern, Institutionen und Bankern in den USA zu steigern. In diesem Vortrag werden wir die aktuellen klinischen Fortschritte sowie Kooperationen von Sernova hervorheben und das beispiellose Potenzial unserer zellulären Therapeutik-Plattform vorstellen, mit der wir die Behandlung und das Management von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Hämophilie und Hypothyreose transformieren. Nur ein Beispiel: In unserer laufenden klinischen Phase-I/II-Studie zu Diabetes in den USA hat unser erster Patient das Studienprotokoll mittlerweile erfolgreich abgeschlossen und ist seit mehr als 15 Monaten völlig insulinunabhängig (Tendenz steigend). Diese klinischen Zwischenergebnisse belegen nicht nur den klinischen Nutzen bei einer Patientenpopulation mit einer besonders schwer therapierbaren Form der Diabetes, sondern auch die Möglichkeit der funktionellen Heilung dieser Patienten.

Das Management von Sernova wird während der gesamten Konferenz für virtuelle Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Anleger, die während der Konferenz ein Treffen mit dem Management vereinbaren möchten, werden gebeten, sich an den Konferenzkoordinator von Canaccord Genuity (www.canaccordgenuity.com/capital-markets/about-us/events) zu wenden.

Einen Live-Webcast von Sernovas Präsentation finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter Featured News (www.sernova.com/press).

ÜBER SERNOVA

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Aussichten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell für" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten" oder "sollten" verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Ansichten des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, einschließlich der Ergebnisse klinischer Studien, wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs, einschließlich derer, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die unter www.sedar.com abrufbar sind, zu Rate ziehen, um weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

