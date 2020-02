IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater Mineralressourcen und Mineralreserven - Beziehungen der kompetenten Personen

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater Mineralressourcen und Mineralreserven - Beziehungen der kompetenten Personen

Johannesburg, 20. Februar 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBGL - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) freut sich, die folgenden Informationen zur Klärung der Beziehungen mit den zuständigen Personen bezüglich ihrer am 18. Februar 2020 freigegebenen Mineralressourcen und Mineralreserven vom 31. Dezember 2019 zur Verfügung zu stellen.

- Für den Betrieb in der Region der Vereinigten Staaten ist die im Sinne des SAMREC-Codes benannte federführende kompetente Person, die für die Berichterstattung über die Mineralressourcen und Mineralreserven von Stillwater und East Boulder verantwortlich ist, Brent LaMoure. Brent ist ein ehemaliger Festangestellter von Sibanye-Stillwater und ist derzeit ein Vertragserzbergbau-Reservenmanager des Unternehmens.

- Für die Mineralressourcenschätzung der Projekte in Nord- und Südamerika sind die zuständigen Personen Stanford Foy (Altar und Rio Grande) und Rodney N Thomas (Marathon). Stan ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater, ein derzeitiger Vollzeitmitarbeiter von Aldebaran Resources Inc. und ein Berater von Sibanye-Stillwater. Rodney ist ein Vollzeitangestellter von und die designierte Competent Person for Generation Mining Limited.

- Für die Platinbetriebe im südlichen Afrika ist die im Sinne des SAMREC-Codes benannte federführende kompetente Person, die die Verantwortung für die Berichterstattung über die Mineralressourcen und Mineralreserven des südafrikanischen Platinbetriebs übernimmt, Andrew Brown. Andrew arbeitet in Vollzeit und ist fest angestellt bei Sibanye-Stillwater.

- Für die Goldbetriebe im südlichen Afrika ist die im Sinne des SAMREC-Codes federführend zuständige Person, die für die Berichterstattung über die Mineralressourcen und Mineralreserven der SA Gold Operations verantwortlich ist, Gerhard Janse van Vuuren. Gerhard arbeitet in Vollzeit und ist fest angestellt bei Sibanye-Stillwater.

- Für die DRDGOLD war das Unternehmen wie folgt auf externe kompetente Personen angewiesen: Für die mineralischen Ressourcen von ERGO ist die zuständige Person im Sinne von SAMREC Herr M Mudau, der Manager für Ressourcengeologie bei der RVN-Gruppe. Die gemäß SAMREC benannte kompetente Person, die die Verantwortung für die Berichterstattung über die Mineralreserven an der Oberfläche übernimmt, ist Professor S. Rupprecht, leitender Bergbauingenieur der RVN-Gruppe. Die von SAMREC benannte zuständige Person, die für die Berichterstattung über die Mineralreserven für den Far West Gold Recoveries-Betrieb verantwortlich ist, ist Herr Vaughn Duke of Sound Mining Proprietary Limited.

