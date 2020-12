IRW-News: Sibanye Stillwater: Ergebnisse des Odd-Lot-Angebots und des spezifischen Angebots an Sibanye-Stillwater Kleinaktionäre

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Ergebnisse des Odd-Lot-Angebots und des spezifischen Angebots an Sibanye-Stillwater Kleinaktionäre

Ergebnisse des Odd-Lot-Angebots und des spezifischen Angebots an Sibanye-Stillwater Kleinaktionäre

Die Sibanye-Stillwater-Aktionäre ("Aktionäre") werden auf das Rundschreiben an die Aktionäre vom 2. November 2020 verwiesen, das Einzelheiten zu dem Angebot für Kleinaktionäre ("Kleinaktionärsangebot") an Aktionäre, die weniger als 100 Sibanye-Stillwater-Aktien halten ("Kleinaktionäre"), und ein spezifisches Angebot ("spezifisches Angebot") an Aktionäre, die 100 Sibanye-Stillwater-Aktien oder mehr, aber gleich oder weniger als 400 Sibanye-Stillwater-Aktien halten ("spezifische Aktionäre"), enthält (zusammen die "Angebote"). Die Aktionäre werden ferner auf die Hauptversammlung der Aktionäre, die am 1. Dezember 2020 stattfand, und die anschließenden Bekanntmachungen verwiesen, die im Börsennachrichtendienst am (i) 1. Dezember 2020 veröffentlicht wurden und in denen die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung mitgeteilt wurden; und (ii) am 11. Dezember 2020, in denen die Einzelheiten des Abschlusses in Bezug auf die Angebote mitgeteilt wurden.

Die Aktionäre werden hiermit über die Ergebnisse der Angebote informiert, die beide am Freitag, den 24. Dezember 2020, abgeschlossen wurden.

Ergebnisse des Odd-Lot-Angebots:

Durch Wahl einbDurch Wahl Standardmäßig Verkaufte

ehaltene verkaufte verkaufte Anteile

Anteile Aktien Anteile* insgesamt

Gesamt 82,430 44,911 342,242 387,153

*Kleinstanteilsinhaber, die keine Wahl getroffen haben, wurden automatisch so angesehen, als hätten sie sich für den Verkauf ihrer Kleinstanteile entschieden.

Ergebnisse des spezifischen Angebots:

Durch Wahl verkaufte Aktien

Gesamt 1,044,044

Dementsprechend wird Sibanye-Stillwater insgesamt Sibanye-Stillwater-Aktien, die ca. 0,05 % des gesamten emittierten Aktienkapitals der Gesellschaft entsprechen, für eine Angebotsgegenleistung von insgesamt R81.907.962,47 zurückkaufen und vernichten. Die Annullierung und Beendigung der Börsennotierung der Sibanye-Stillwater-Aktien, die im Rahmen der Angebote zurückgekauft wurden, wird voraussichtlich am oder um den 30. Dezember 2020 erfolgen.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von Sibanye-Stillwater wird entsprechend von 2.925.001.704 auf 2.923.570.507 reduziert. Die erforderlichen Zahlungen der Gegenleistung in bar an die Geringfügigkeits- und Einzelaktieninhaber gemäß den Angeboten werden heute, am 28. Dezember 2020, erfolgen.

Das Angebot wird zu einer Verringerung der Aktionärsbasis von Sibanye-Stillwater führen und Sibanye-Stillwater wird davon profitieren, indem sie ihre laufenden, mit dem Aktionärsregister verbundenen Verwaltungskosten reduziert.

Johannesburg, 28. Dezember 2020

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

Sponsor:

J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Rechtsberater:

Edward Nathan Sonnenbergs Inc.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittenten-Code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "der Konzern")

Registrierte Adresse:

Constantia Büropark

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden - 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54881

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54881&tr=1

