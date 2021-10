IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Betriebsupdate für das Quartal zum 30. September 2021

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Betriebsupdate für das Quartal zum 30. September 2021

Johannesburg, 28. Oktober 2021: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, einen aktuellen Geschäftsbericht für das am 30. September 2021 endende Quartal vorzulegen. Die Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis veröffentlicht.

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2021 (Q3 2021) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Q3 2020)

- Solide Betriebsergebnisse bestätigen die Stabilisierung des Betriebs auf dem Niveau vor COVID-19

- Robuste finanzielle Leistung - bereinigtes EBITDA der Gruppe von R14,9 Milliarden (1 Milliarde US$)

- Erfolgreiche Einführung des Impfstoffs - rund 78 % der Mitarbeiter in Südafrika sind geimpft

- Disziplin bei der Kapitalallokation - vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2022 und 5%iger Aktienrückkauf erfolgreich abgeschlossen

- Erhebliche Fortschritte bei der Strategie für grüne Metalle - Ankündigung strategischer Akquisitionen, die einen bedeutenden ersten Fußabdruck bilden

- Edelmetallpreise stabilisieren sich - Ausblick positiv

US-Dollar SA-Rand

Quartal beendet Quartal beendet

Sep Juni Sep SCHLÜSSELSTATISTIK Sep Juni Sep

2020 2021 2021 2021 2021 2020

VEREINIGTE STAATEN (US)

OPERATIONEN

PGM-Untertagebetrieb 1,2

147, 143, 144, oz 2E PGM-Produktion 2 kg 4,48 4,47 4,59

835 951 325 9 7 8

1,89 2,43 2,11 US$/2Durchschnittlicher R/2Eo30,9 34,3 32,0

8 2 4 Eoz Korbpreis z 24 66 95

181 242 179 US$m Bereinigtes EBITDA 3 Rm 2,62 3,42 3,05

2 4 7

62 66 59 % Bereinigte EBITDA-Marge 3 % 59 66 62

875 1,03 968 US$/2Dauerhafte Gesamtkosten 4 R/2Eo14,1 14,5 14,8

1 Eoz z 56 61 03

PGM-Recycling 1,2

202, 207, 179, oz 3E PGM-Recycling 2 kg 5,59 6,45 6,30

661 398 765 1 1 3

2,24 3,42 4,38 US$/3Durchschnittlicher R/3Eo64,1 48,4 37,9

6 6 6 Eoz Korbpreis z 67 09 80

10 26 30 US$m Bereinigtes EBITDA 3 Rm 436 374 170

4 4 4 % Bereinigte EBITDA-Marge 3 % 4 4 4

SÜDAFRIKA (SA) OPERATIONEN

PGM-Operationen 2

416, 468, 500, oz 4E PGM-Produktion 2,5 kg 15,5 14,5 12,9

934 681 073 54 78 68

2,17 3,83 2,89 US$/4Durchschnittlicher R/4Eo42,3 54,1 36,8

9 3 5 Eoz Korbpreis z 47 58 40

549 1,13 721 US$m Bereinigtes EBITDA 3 Rm 10,5 16,0 9,28

6 42 58 7

58 65 56 % Bereinigte EBITDA-Marge 3 % 56 65 58

981 1,14 1,09 US$/4Dauerhafte Gesamtkosten 4 R/4Eo15,9 16,1 16,5

6 3 Eoz z 92 93 97

Goldoperationen

288, 269, 293, oz Produziertes Gold kg 9,13 8,38 8,98

938 455 761 7 1 7

1,84 1,80 1,78 US$/oDurchschnittlicher R/kg 837, 820, 1,00

5 7 1 z Goldpreis 799 688 2,94

5

190 69 97 US$m Bereinigtes EBITDA 3 Rm 1,42 975 3,21

1 8

37 14 19 % Bereinigte EBITDA-Marge 3 % 19 14 37

1,31 1,77 1,69 US$/oDauerhafte Gesamtkosten 4 R/kg 796, 807, 715,

6 8 2 z 008 623 345

GRUPPE

922 1,46 1,01 US$m Bereinigtes EBITDA 3 Rm 14,8 20,7 15,5

7 7 77 23 92

16.9 14.1 14.6 R/US$Durchschnittlicher

1 3 3 Wechselkurs unter

Verwendung des

Tagesschlusskurses

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

2 Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben handelt es sich hauptsächlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich um Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und beim PGM-Recycling in den USA hauptsächlich um Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

3 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/Verlust vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale". Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC) und die "Überleitung von AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

5 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

Bestandsdaten für das JSE Limited - (SSW)

Quartal zum 30.

September 2021

Anzahl der ausgegebenen Preisspanne je R45,58

Aktien* Stammaktie bis

(Hoch/Tief) R64,52

- zum 30. September 2021 2,838,104Durchschnittliches 14,734,08

,936 Tagesvolumen 9

- gewichteter Durchschnitt2,898,425NYSE - (SBSW); ein ADR

,858 entspricht vier

Stammaktien

Streubesitz 99 %Preisspanne pro ADR US$12,07

(Hoch/Tief) -

US$17,59

Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWDurchschnittliches 2,786,623

J.J Tagesvolumen

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 30. September 2021 beinhaltet 23.941.416 Stammaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft, aber zum 30. September 2021 noch nicht eingezogen wurden.

ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2021 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2020

Die Gruppe verzeichnete im dritten Quartal 2021 erneut eine solide operative Leistung. Konsistente Ergebnisse der operativen Segmente der Gruppe im zweiten Quartal in Folge auf dem Niveau vor der Pandemie und unter Einhaltung der COVID-19-Protokolle sind eine bedeutende Leistung.

Südafrika war von einer dritten und schwereren Welle von COVID-19-Infektionen betroffen, die sich bis ins dritte Quartal 2021 erstreckte. Trotz eines damit verbundenen Anstiegs der Infektionsraten unter unseren Mitarbeitern, der im Juli und August 2021 zu personellen Herausforderungen führte, konnte der Betrieb in Südafrika dank der Integrität unserer COVID-19-Protokolle während des gesamten Quartals ohne nennenswerte Unterbrechungen fortgesetzt werden. Zwar sind die Infektionsraten in Südafrika seit Ende September 2021 zurückgegangen, doch die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben deutlich gemacht, dass es dringend erforderlich ist, energischere Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

SICHERE PRODUKTION

Die Einführung unserer konzernweiten Kampagne "Rules of Life" für eine sichere Produktion wurde im dritten Quartal 2021 fortgesetzt und lieferte während des größten Teils des Quartals positive Ergebnisse, einschließlich eines deutlichen Rückgangs der Verletzungen und eines Anstiegs der Zahl der aufeinanderfolgenden Arbeitstage, an denen keine meldepflichtigen Sicherheitsvorfälle auftraten.

Bedauerlicherweise konnten wir kein Quartal ohne Todesfälle verzeichnen, da sich am 19. September 2021 ein tragischer Zwischenfall in unseren Goldminen in Südafrika ereignete, bei dem drei Kollegen ums Leben kamen.

Bei einer Such- und Rettungsaktion zur Auffindung des Mitarbeiters Vittalis Matanhire, eines Elektromeisters, der nach routinemäßigen Wartungsarbeiten mit seinem Team am 19. September 2021 verschwunden war, wurden zwei Mitglieder unseres Driefontein-Minenrettungsteams (Proto-Team), Leon Peacock (Teamkapitän) und George Kolbe (Teammitglied), am Abend des 19. September 2021 in einem hinteren Bereich des Kloof Thuthukani-Schachts von der Hitze überwältigt. Nach weiteren Such- und Rettungsmaßnahmen durch die Proto-Teams wurde die Leiche von Herrn Matanhire am 22. September 2021 in einiger Entfernung und eine Sohle tiefer gefunden, wo er mit seinem Team elektrische Wartungsarbeiten durchgeführt hatte. Herr Matanhire wird von seiner Frau und seinen beiden Kindern, Herr Peacock von seiner Frau und seinem Kind und Herr Kolbe von seinen drei Kindern überlebt. Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen der verstorbenen Mitarbeiter ihr tief empfundenes Beileid aus. Der Vorfall wird gemeinsam mit allen Beteiligten untersucht und den Familien der Verstorbenen wird angemessene Unterstützung zuteil.

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat nach wie vor oberste Priorität, und wir verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben. Wir konzentrieren uns verstärkt darauf, ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten und im gesamten Unternehmen eine auf Werten basierende Kultur zu etablieren.

Zu unseren laufenden Bemühungen, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, gehörte auch die Beantragung der Zulassung für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen zu Beginn des Jahres. Nachdem das südafrikanische Gesundheitsministerium am 24. Juni 2021 die Genehmigung erteilt hatte, wurde unser geplantes COVID-19-Impfprogramm für die in Frage kommenden Mitarbeiter in Südafrika eingeführt und auf die gesamte Belegschaft ausgeweitet, sobald die allgemeine Genehmigung erteilt war. Dank einer detaillierten Vorplanung, einschließlich der Vorbereitung von Impfstellen mit erstklassigen Protokollen und ausreichenden Kühlkapazitäten sowie der Schulung und Registrierung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens lange vor der Akkreditierung, war die Einführung des Impfstoffs ein beachtlicher Erfolg. Bis zum 21. Oktober 2021 waren rund 50.000 (ca. 76 %) unserer Vollzeitbeschäftigten in Südafrika geimpft worden. Wir treiben die Einführung des Impfstoffs durch öffentlichkeitswirksame Kommunikationskampagnen weiter voran und haben sie auf die Angehörigen unserer Mitarbeiter ausgeweitet. Es ist jedoch eine deutliche Verlangsamung der Impfraten festzustellen, und es wird nun über die nächsten Schritte nachgedacht, die erforderlich sind, um ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld in unseren Betrieben mit einem minimalen Risiko der Übertragung von COVID-19 zu gewährleisten.

Die südafrikanischen PGM-Betriebe lieferten im dritten Quartal 2021 erneut hervorragende Ergebnisse, wobei die 4E-PGM-Produktion um 20 % stieg und die Gesamtbetriebskosten (AISC) im Vergleich zum Vorjahr um 4 % sanken. Dieser Kostenrückgang ist vor dem Hintergrund des erheblichen Inflationsdrucks bemerkenswert, da insbesondere die jährlichen Stromtarife in Südafrika weiterhin deutlich über der Inflation liegen. Wie auf dem PGM-Investorentag am 23. September 2021 (https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/) hervorgehoben wurde, haben die konstante betriebliche Leistung und das ausgezeichnete Kostenmanagement der südafrikanischen PGM-Betriebe dazu geführt, dass die südafrikanischen PGM-Betriebe in der Kostenkurve der Branche nach unten gewandert sind. Da die Stückkosten in den US-amerikanischen PGM-Betrieben bis 2025 voraussichtlich deutlich sinken werden, wenn die Produktion von Stillwater East ansteigt, wird sich unsere relative Wettbewerbsfähigkeit in der globalen PGM-Industrie voraussichtlich weiter verbessern.

Wie bereits in unseren H12021-Ergebnissen (https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/) hervorgehoben, wird für das zweite Halbjahr 2021 ein Produktionsdefizit von ca. 40.000 Unzen bei den US-PGM-Betrieben erwartet. Dies ist in erster Linie auf den vorübergehenden Verlust von Produktionsblöcken in der Mine Stillwater West zurückzuführen, nachdem die Mine Safety and Health Administration (MSHA) nach dem tödlichen Zwischenfall in der Mine Stillwater West im Juni 2021 Betriebsbeschränkungen auferlegt hat. Infolgedessen war die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-PGM-Betriebe geringfügig niedriger als im Vergleichszeitraum 2020, wobei die AISC um 11 % höher waren. Das Kostenmanagement ist eine Priorität für das Management der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um dem inflationären Kostendruck entgegenzuwirken, und die Senkung der AISC um 6 % im dritten Quartal 2021 gegenüber dem zweiten Quartal 2021 ist positiv.

Die 3E-PGM-Produktion aus den PGM-Recyclingbetrieben war um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020, was auf vorübergehende Störungen bei der Verarbeitung zurückzuführen ist, die inzwischen behoben wurden, wobei sich die Zuführungsraten gegen Ende des Quartals erholten. Die Recyclingbetriebe profitierten weiterhin von den robusten PGM-Preisen, insbesondere für Rhodium, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA auf 30 Mio. USD für Q3 2021 führte, verglichen mit 10 Mio. USD für Q3 2020.

Die Produktion der SA-Goldbetriebe war 2 % höher als im dritten Quartal 2020, was die Normalisierung des Betriebs nach den COVID-19-Störungen im Jahr 2020 widerspiegelt, wobei die abgebauten Gehalte auf das geplante Niveau zurückkehrten. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 11 %, was auf höhere Betriebskosten in Verbindung mit dem Produktionsanstieg und dem Übertrag von Erzreservenentwicklung (ORD) und Instandhaltungskapital aus 2020 zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 waren jedoch geringfügig niedriger als im Vorquartal und lagen deutlich unter der durchschnittlichen AISC-Prognose für das Jahr, wodurch eine positive bereinigte EBITDA-Marge von 19 % für das Quartal erzielt wurde.

Trotz der soliden operativen Leistung führten niedrigere durchschnittliche PGM- und Goldpreise im dritten Quartal 2021 zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA des Konzerns gegenüber den Rekordwerten der vorangegangenen Quartale. Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 14.877 Mio. R (1.017 Mio. US$) für Q3 2021 war 5 % niedriger als für Q3 2020. Die PGM-Preise sind im dritten Quartal 2021 weiter gesunken, was auf die anhaltende globale Chip-Knappheit zurückzuführen ist, die sich weiterhin negativ auf die PGM-Nachfrage in der Automobilindustrie auswirkt. Die Preise haben sich inzwischen stabilisiert, und wir sind weiterhin zuversichtlich, dass sich die Engpässe in der Automobil-Lieferkette im Laufe des Jahres 2022 zu entspannen beginnen werden.

In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen der Gruppe und den robusten operativen und finanziellen Aussichten wurde beschlossen, die Unternehmensanleihen vom Juni 2022 in Höhe von 353 Millionen US-Dollar vorzeitig zurückzuzahlen. Dies wurde am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossen, wodurch die künftigen Finanzierungskosten gesenkt und die Flexibilität der Bilanz weiter erhöht wurde. Das Aktienrückkaufprogramm, das am 2. Juni 2021 begann, wurde ebenfalls am 4. Oktober 2021 erfolgreich und deutlich früher als geplant abgeschlossen. Der Rückkauf wurde in einer Zeit relativer Marktschwäche durchgeführt und ermöglichte den Erwerb von 147.700.000 Stammaktien (5 %) zu einem Gesamtkaufpreis von R8,1 Milliarden (ohne Kosten). Die zurückgekauften Aktien wurden annulliert und ihre Notierung gelöscht.

Wir haben unsere Strategie für grüne Metalle (die in unserer Präsentation der Zwischenergebnisse am 26. August 2021 ausführlich behandelt wurde und unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2021/ abrufbar ist) erheblich vorangetrieben, indem wir im dritten Quartal 2021 zwei Transaktionen und in der vergangenen Woche zwei weitere Transaktionen bekannt gegeben haben. Zusammengefasst:

- Am 30. Juli 2021 wurde der geplante Erwerb von 100 % der Nickelverarbeitungsanlagen von Eramet in Sandouville in Le Havre, Frankreich, zu einem effektiven Barpreis von 65 Millionen Euro bekannt gegeben. Diese bestehende hydrometallurgische Anlage, die bereits für schwerindustrielle Zwecke ausgewiesen ist, kann für Nickel-, Kobalt- und Lithiumbatterieprodukte skaliert werden und bietet das Potenzial, Recyclingverfahren einzuführen. Sie wird einen strategischen Zugang zu einer umfangreichen logistischen Infrastruktur bieten, die die zukünftige Lieferung von Batteriemetallprodukten an die europäischen Endverbrauchermärkte unterstützt.

- Am 16. September 2021 wurde ein geplantes 50:50-Joint-Venture (JV) mit ioneer in Bezug auf das Rhyolite Ridge Lithium-Bor-Projekt von ioneer in Nevada, USA, bekannt gegeben. Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion wird Sibanye-Stillwater, nachdem verschiedene Bedingungen erfüllt und die entsprechenden Genehmigungen eingeholt wurden, 490 Mio. US$ für eine 50 %ige Beteiligung an dem JV einbringen und einen direkten Aktienanteil von 7,1 % an ioneer für etwa 70 Mio. US$ zeichnen. Rhyolite Ridge ist ein Lithiumprojekt von Weltklasse mit dem Potenzial, die größte und kostengünstigste Lithiummine in den USA zu werden, und liegt strategisch günstig in der Nähe der sich rasch entwickelnden Batterieproduktionsanlagen in der Region

- Am 26. Oktober 2021 wurde die geplante Übernahme der kostengünstigen Nickel- und Kupferminen Santa Rita und Serrote in Brasilien von Appian Capital in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben. Die Transaktion stellt für Sibanye-Stillwater eine einmalige Gelegenheit dar, deutlich vorentwickelte und vorkapitalisierte, kostengünstige, produzierende Nickel- und Kupferanlagen mit starken ESG-Eigenschaften zu erwerben, und wird eine Plattform für Wachstum in Südamerika bieten. Die Anlagen werden weiterhin von dem bestehenden hochqualifizierten Team verwaltet, das über umfangreiche Betriebserfahrung in Brasilien verfügt.

- Am 27. Oktober wurde der geplante Erwerb eines Anteils von 19,9 % an New Century, einem führenden australischen Konzern für die Wiederaufbereitung von Abraumhalden, für einen maximalen Barbetrag von 46 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in unserer Strategie dar, ein weltweit führendes, nach Rohstoffen und geografisch diversifiziertes Unternehmen für die Aufbereitung von Abraumhalden aufzubauen, das ein entscheidendes Element beim Aufbau unseres Portfolios an grünen Metallen ist und die Position ergänzt, die wir durch unsere Investition in DRDGOLD in der Kreislaufwirtschaft für mineralische Rohstoffe aufgebaut haben

Diese Transaktionen sind das Ergebnis einer mehr als zweijährigen detaillierten Analyse der Märkte für Batteriemetalle. Sie bieten der Gruppe eine solide Ausgangsplattform für eine nachhaltige Wertschöpfung und machen sie zu einem bedeutenden Teilnehmer in einer entscheidenden Phase des Wachstums der künftigen grünen Weltwirtschaft.

Ungeachtet der Beschleunigung unserer Strategie für grüne Metalle investieren wir weiterhin in die Nachhaltigkeit unserer bestehenden Betriebe. Die Investition von 6,3 Mrd. R in ertragsstarke SA PGM- und Goldprojekte (K4, Klipfontein und Burnstone), die wir bei unseren Jahresergebnissen am 18. Februar 2021 ankündigten, hat nun begonnen, und wir schätzen, dass im Jahr 2021 etwa 850 Mio. R ausgegeben werden. In den USA investieren wir weiterhin in das Wachstum von Stillwater East. Diese Investitionen werden langfristig Arbeitsplätze sichern und einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen für alle Beteiligten bringen.

BETRIEBE

US-PGM-Betriebe

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für Q3 2021 lag mit 144.325 2Eoz um 2 % niedriger als für Q3 2020. Die Produktion des Stillwater-Betriebs (einschließlich Stillwater West und Stillwater East) lag mit 90.262 2 Unzen um 2 % niedriger als im 3. Quartal 2020, was in erster Linie auf die geringere Verfügbarkeit von Förderstrecken in wichtigen Produktionsstopps zurückzuführen ist, die durch Bahnbeschränkungen eingeschränkt wurden, was zu einem Abbau in weniger hochwertigen Gebieten führte. East Boulder lieferte 54.063 2Eoz, 3 % weniger als im 3. Quartal 2020, was auf einen geringeren Durchsatz im hochgradigen Untertagebau zurückzuführen ist. Die gefrästen Tonnen beliefen sich im Q3 2021 auf 384kt, 4 % mehr als im Q3 2020. Der Hauptgehalt der Anlage von 12,9 g/t für Q3 2021 war 5 % niedriger als für Q3 2020, was auf die mangelnde betriebliche Flexibilität zurückzuführen ist, vor allem bei Stillwater West, wo die überarbeiteten Standardbetriebsverfahren für die Bahn von den Teams vor Ort umgesetzt wurden.

Die Verkäufe von 132.637 2Eoz im 3. Quartal 2021 lagen um 8 % unter denen des Vorjahres und auch um 8 % unter den produzierten 2Eoz, was hauptsächlich auf Betriebsausfälle zurückzuführen ist, die zu einer geringeren Konzentratproduktion führten, sowie auf Ausfallzeiten im metallurgischen Komplex.

Die Gesamterschließung wurde auch durch die MSHA-Beschränkungen infolge des Unfalls im zweiten Quartal 2021 beeinträchtigt, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 7.262 Meter. Die Gesamterschließung der Stillwater-Ost-Erweiterung lag mit 2.568 Metern um 25 % höher als im dritten Quartal 2020, was auf den Fokus auf die Erhöhung der betrieblichen Flexibilität zurückzuführen ist.

Die AISC von 968 US$/2 Unze für Q3 2021 waren 11 % höher als für den Vergleichszeitraum 2020 (875 US$), was in erster Linie auf die anhaltenden Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls und die damit verbundenen Einschränkungen zurückzuführen ist. Die AISC sanken im Quartalsvergleich um 6 % von 1.031 US$/2Eoz für Q2 2021. Höhere Lizenzgebühren, Versicherungen und Steuern trugen 195 US$/2Eoz zu den AISC für Q3 2021 bei, verglichen mit 174 US$/2Eoz für Q3 2020, ein Anstieg um 12 %.

PGM-Recyclingverfahren

In den Recyclingbetrieben wurden im dritten Quartal 2021 durchschnittlich 22,7 Tonnen pro Tag (tpd) verarbeitet, 7 % weniger als im Vergleichszeitraum 2020. Die geringeren Einspeiseraten waren größtenteils eine Folge ungeplanter Ausfallzeiten im Columbus Metallurgical Complex während des Quartals. Diese Probleme wurden behoben, und die Beschickungsraten haben sich im 4. Quartal 2021 bis heute auf etwa 29 Tonnen pro Tag erholt. Der Recyclingbetrieb wendet derzeit etwa 8 Mio. US$ pro Tag für Recycling-Vorschüsse auf, verglichen mit 10 Mio. US$ pro Tag im ersten Halbjahr 2021, was zu einem Recycling-Arbeitskapital von etwa 624 Mio. US$ Ende September 2021 führt. Dies entspricht einer Verringerung um etwa 200 Mio. US$ im dritten Quartal 2021, wobei das Betriebskapital des Segments aufgrund der niedrigeren PGM-Preise im Quartal zurückging. Die Recycling-Bestände von etwa 449 Tonnen am Quartalsende spiegeln einen Anstieg um 17 Tonnen gegenüber etwa 432 Tonnen am Ende des zweiten Quartals 2021 wider. Unter der Annahme, dass die konstanten Förderraten im vierten Quartal 2021 beibehalten werden, dürfte der Recyclingbestand bis zum Jahresende auf etwa 300 Tonnen sinken.

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe in SA zeigen auch im dritten Quartal 2021 eine starke Leistung mit einer 4E-PGM-Produktion (ohne von Dritten erworbenes Konzentrat (PoC)) von 500.073 4Eoz, 20 % höher als im Vergleichszeitraum 2020 (der durch das langsame Anlaufen des Betriebs nach der COVID-19-Sperre beeinträchtigt wurde) und 7 % höher als im zweiten Quartal 2021, was die nachhaltige Rückkehr zu normalisierten Betriebsniveaus an allen Betriebsstandorten bestätigt, während die COVID-19-Protokolle weiterhin eingehalten werden. Der in den Schmelz- und Raffineriebetrieben von Marikana verarbeitete PoC von Dritten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27 % auf 13.703 4Eoz. Die AISC (ohne die Kosten für PoC von Dritten) für Q3 2021 von R15.992/4Eoz (US$1.093/4Eoz) waren 4 % niedriger als für Q3 2020 (R16.597/4Eoz (US$981) trotz höherer Lizenzgebühren von R573 Millionen (US$39 Millionen) im Vergleich zu R444 Millionen (US$26 Millionen) für Q3 2020.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg lag im 3. Quartal 2021 mit 183.606 4Eoz um 19 % höher als im Vorjahr. Die Oberflächenproduktion stieg um 9 % und die Untertageproduktion um 20 %. Dies spiegelt die Normalisierung der Produktion nach den COVID-19-Störungen im Jahr 2020 sowie die verbesserten Förderhöhen sowohl im Untertage- als auch im Übertagebetrieb wider. Die AISC für den Betrieb in Rustenburg sanken im Jahresvergleich um 6 % auf R17.701/4Eoz (1.210 US$/4Eoz), was auf den Anstieg der Produktion zurückzuführen ist.

Kroondal zeigte weiterhin eine starke Leistung mit einer 4E PGM-Produktion von 61.083 4Eoz für Q3 2021, 15% höher als für den Vergleichszeitraum 2020. Die AISC von Kroondal in Höhe von 12.327 R/4Eoz (843 US$/4Eoz) waren aufgrund der gestiegenen Produktion 4 % niedriger als im dritten Quartal 2020.

Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (ohne PoC von Dritten) von 212.888 4Eoz für Q3 2021 war 28% höher als für Q3 2020. Die Untertageproduktion stieg um 28% auf 205.340 4Eoz und die Übertageproduktion stieg um 12% auf 7.548 4Eoz. Das in der Schmelz- und Raffinerieanlage Marikana verarbeitete Konzentrat von Dritten stieg im Jahresvergleich um 27 % auf 13.703 4 Unzen im Vergleich zu 10.781 4 Unzen im dritten Quartal 2020. Die Verarbeitung von Konzentrat von Dritten generiert einen bedeutenden Gewinn für den Schmelz- und Raffineriebetrieb Marikana durch eine effektivere Nutzung der verfügbaren Kapazität. Die AISC (ohne Kosten für Fremdkonzentrat) für den Betrieb in Marikana von R15.933/4Eoz (US$1.089/4Eoz) entsprachen dem Vergleichszeitraum 2020, wobei die erhöhte Produktionsleistung einen erheblichen Bestandsaufbau von R1.043 Mio. (US$62 Mio.) in Q3 2020 ausglich.

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa lag mit 28.770 Unzen um 9 % niedriger als im dritten Quartal 2020. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im gesamten Flotationskreislauf, um die Ausbeute zu verbessern. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 14 % auf 1.045 US$/4Eoz, was hauptsächlich auf die geringeren Mengen zurückzuführen ist.

Die Chromverkäufe für Q3 2021 von ca. 561kt waren 31 % höher als für Q3 2020 und untermauerten einen Anstieg der Chromeinnahmen um 97 %. Der erhaltene Chrompreis von 170 US$/Tonne war 23 % höher als in Q3 2020 (138 US$/Tonne).

Die Investitionsausgaben in Höhe von 948 Mio. R (65 Mio. US$) für das dritte Quartal 2021 waren 85 % höher als im entsprechenden Zeitraum 2020, was auf einen Anstieg der Betriebs- und Instandhaltungsinvestitionen auf ein normalisiertes Niveau sowie auf Investitionsausgaben für organische Projekte zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2021 wurden 56 Mio. R (4 Mio. US$) für das Projekt K4 im Betrieb Marikana ausgegeben.

SA-Goldbetriebe

Die Produktion der SA-Goldbetriebe für Q3 2021 stieg um 2% auf 9.137 kg (293.761 Unzen) im Vergleich zu Q3 2020.) Die Goldproduktion ohne DRDGOLD stieg um 3 % auf 7.688 kg (247.175 Unzen), wobei Beatrix hauptsächlich für den Anstieg verantwortlich war. Die unterirdisch gefrästen Tonnen stiegen um 22 % gegenüber Q3 2020, das durch einen langsamen Aufbau nach der COVID-19-Sperre im März 2020 beeinträchtigt wurde. Die übertägig gefrästen Tonnen gingen im Jahresvergleich um 5 % zurück, wobei bei Beatrix und Kloof deutlich geringere Tonnagen verarbeitet wurden. Die Untertageausbeute ging im Jahresvergleich um 12 % zurück und entsprach damit dem Anstieg des Durchsatzes, da sich der Betriebsmix nach der Rückkehr der Minenbesatzungen von der COVID-19-Sperre von einem speziellen Fokus auf höhergradige Panels für Q3 2020 normalisierte.

Die Gesamtmenge des verkauften Goldes stieg um 4 % auf 9.069 kg (291.575 Unzen), und ohne DRDGOLD ist das verkaufte Gold mit 7.641 kg (245.664 Unzen) um 6 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020, wobei 665 kg (21.380 Unzen) (2020: 338 kg (10.867 Unzen)) unverkauftes Gold am Ende des aktuellen Finanzzeitraums vorhanden waren.

Die AISC stiegen um 11 % auf R796.008/kg (1.692 US$/oz) und spiegeln die Normalisierung des Betriebs mit einem deutlichen Anstieg der Abbau- und Erschließungsraten im Vergleich zum dritten Quartal 2020 wider, als die verfügbaren Crews speziell in den Abbaugebieten eingesetzt wurden. Die AISC ohne DRDGOLD stiegen im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 10 % auf R822.144/kg (1.748 US$/oz). Der Anstieg war hauptsächlich auf den 14%igen Anstieg der Arbeitskosten und den 64%igen Anstieg des SIB-Kapitals (Stay-in-Business) zurückzuführen, der teilweise durch einen 4%igen Anstieg des verkauften Goldes ausgeglichen wurde.

Die Investitionsausgaben (ohne DRDGOLD) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 48 % auf R1.076 Mio. (74 Mio. US$). Dies war in erster Linie auf einen 38%igen Anstieg bei ORD (R199 Mio. (14 Mio. US$)) zurückzuführen, da der Betrieb nach der COVID-19-Sperrung wieder auf ein normales Produktionsniveau zurückkehrte und ein gewisser Nachholbedarf bei der Entwicklung bestand, um die im Jahr 2020 verlorene Flexibilität wiederherzustellen, wobei die Zähler für die Entwicklung um 28% höher waren als im Vorjahr.

Die Untertageproduktion des Betriebs Driefontein stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 2 % auf 2.470 kg (79.412 Unzen). Obwohl der Untertagedurchsatz deutlich anstieg, wurde dies durch eine Normalisierung der Untertagegehalte aufgrund der Konzentration auf hochgradige Abbaustellen während des schrittweisen Produktionsaufbaus im Jahr 2020 ausgeglichen. Die AISC für das 3. Quartal 2021 stiegen um 7 % auf R790.669/kg (1.681 US$/oz), was hauptsächlich auf einen Anstieg der Arbeitskosten um 9 % und einen Anstieg der Investitionsausgaben um 45 % zurückzuführen ist, was teilweise durch einen Anstieg des verkauften Goldes um 7 % ausgeglichen wurde.

Die Untertageproduktion des Kloof-Betriebs ging trotz eines Anstiegs der gefrästen Tonnen um 4 % um 3 % auf 2.801 kg (90.054 Unzen) zurück, wobei der höhere Durchsatz durch niedrigere Gehalte ausgeglichen wurde (siehe oben). Die Oberflächenproduktion des Betriebs Kloof ging um 45 % auf 253 kg (8.134 Unzen) zurück, was auf die fortschreitende Erschöpfung der verfügbaren Oberflächenreserven zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 um 18 % auf R848.444/kg (1.804 US$/oz). Der Anstieg der Stückkosten ist hauptsächlich auf den Rückgang des verkauften Goldes um 10 % zusammen mit dem Anstieg der Arbeitskosten um 4 % und dem Anstieg der Investitionsausgaben um 31 % zurückzuführen.

Die Untertageproduktion von 1.777 kg (57.132 Unzen) aus dem Beatrix-Betrieb war um 35 % höher als im Vorjahr, wobei ein Anstieg des Durchsatzes um 55 % durch einen Rückgang des Untertagegehalts um 13 % ausgeglichen wurde, der auf eine Verlagerung des Schwerpunkts von höhergradigen Abbaustellen im dritten Quartal 2020 zurückzuführen ist. Die Goldproduktion aus übertägigen Quellen ging um 53 % auf 30 kg (965 Unzen) zurück, was auf die Erschöpfung der höhergradigen Quellen zurückzuführen ist. Die AISC für Q3 2021 sanken um 3% auf R825.593/kg (1.755 US$/oz) im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020, was in erster Linie auf den Anstieg des verkauften Goldes zurückzuführen ist, der die gestiegenen Kosten ausglich.

Im Jahr 2021 fand im Cooke-Betrieb keine Untertageproduktion statt. Die übertägige Goldproduktion ging aufgrund eines geringeren Durchsatzes um 12 % auf 290 kg (9.324 Unzen) zurück. Material von Drittanbietern wird weiterhin sowohl in den Cooke- als auch in den Ezulwini-Anlagen aufbereitet. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten in den Cooke-Betrieben sanken um R9 Mio. (1 Mio. US$) auf R154 Mio. (11 Mio. US$) aufgrund geringerer Anforderungen an die Instandhaltung der Infrastruktur.

Die oberirdisch gefrästen Tonnen von DRDGOLD stiegen im Jahresvergleich um 2 %, aber aufgrund eines Rückgangs des Gehalts um 7 % lag die Goldproduktion mit 1.449 kg (46.586 Unzen) um 4 % niedriger als im dritten Quartal 2020. Die AISC von R649.860/kg (1.382 US$/oz) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %.

OPERATIVE LEITLINIEN FÜR 2021

Die zuvor revidierte Prognose für die 2E-PGM-Produktion aus den US-amerikanischen PGM-Betrieben wird auf 620.000 2Eoz bis 650.000 2Eoz beibehalten, wobei die AISC zwischen 910 US$/2Eoz und 940 US$/2Eoz liegen. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 295 Mio. US$ betragen, wovon 55 % bis 60 % auf Wachstumskapital entfallen. Die geschätzte PGM-Verwertung für das Jahr liegt unverändert zwischen 790.000 und 810.000 3Eoz.

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2021 liegt weiterhin zwischen 1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.500/4Eoz (US$1.230/4Eoz und US$1.295/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R3.850 Mio. (257 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R350 Mio. (23 Mio. US$) an Projektinvestitionen, die für die Projekte K4 und Klipfontein für das Jahr erwartet werden. Aufgrund der gleichbleibend starken operativen Leistung der SA PGM-Betriebe im Jahr 2021 wird die 4E PGM-Produktion für 2021 wahrscheinlich am oberen Ende der Prognosespanne liegen, während die AISC am unteren Ende der Prognose liegen.

Die prognostizierte Goldproduktion aus den südafrikanischen Goldbetrieben für 2021 liegt weiterhin zwischen 27.500 kg (884.000 oz) und 29.500 kg (948.000 oz) mit AISC zwischen R815.000/kg und R840.000/kg (1.690 US$/oz und 1.742 US$/oz, die aufgrund höherer Stromtarife und anderer über der Inflation liegender Kostensteigerungen nach oben korrigiert wurden. Die Investitionsausgaben wurden aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung bestimmter Investitionsgüter infolge der jüngsten Arbeitskampfmaßnahmen in Südafrika revidiert und werden nun auf etwa 4,1 Mrd. R (273 Mio. US$) geschätzt, einschließlich des Übertrags von nicht ausgegebenem Kapital aus dem Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Unterbrechungen. In der Prognose sind Projektinvestitionen in Höhe von 500 Mio. R (33 Mio. US$) enthalten, hauptsächlich für das Burnstone-Projekt und das Vertiefungsprojekt Kloof 4.

Die Dollarkosten beruhen auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 15,00 R/US$.

NEAL FRONEMAN

CEO

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

US BSA-Betriebe

etri

ebe

GesGesaGesamt SA RustenbuMarikanaKrooPlatMim

amtmt PGM rg ndal Milose

US US 1 e

un PGM1

d

SA

PG

M

1

Zurechenba UnteInsgUntOberUntOberUntOberAttrOberAtt

r r- esamer-fläcer-fläcer-fläcibutfläcrib

t he he he -Tabhe ut-

Bode Bod Bod Bod elle Tab

n en en en ell

e

2

Produktion

Gefräste/b000't Sep10, 384 10, 4,9 5,39 1,7 1,44 1,8 1,04 945 2,91 352

ehandelte 20747 363 64 9 78 2 89 4 3

Tonnen 21

Jun10, 370 9,7 4,6 5,03 1,6 1,46 1,7 934 939 2,64 366

i 096 26 88 8 16 2 67 2

20

21

Sep9,5 371 9,1 4,2 4,97 1,5 1,44 1,5 976 795 2,54 362

2070 99 29 0 46 6 26 8

20

Pflanzenkog/t Sep2.4 12. 2.0 3.4 0.86 3.3 1.17 3.8 0.87 2.4 0.71 3.5

pfsorte 206 92 8 0 7 9 0 8

21

Jun2.4 13. 2.0 3.3 0.77 3.4 1.03 3.8 0.85 2.4 0.60 3.5

i 4 44 2 7 1 0 1 8

20

21

Sep2.4 13. 1.9 3.3 0.82 3.2 0.98 3.7 0.87 2.4 0.71 3.6

202 62 6 1 5 2 9 0

20

Rückgewinn% Sep75. 90. 72. 85. 25.7 86. 31.7 86. 25.8 83. 20.6 71.

ung 2069 62 27 07 8 38 2 92 5 77 4 01

von Pflan 21

zen

3

Jun77. 88. 74. 85. 26.4 88. 31.8 87. 25.3 83. 21.8 73.

i 35 86 20 78 4 16 0 19 6 09 0 20

20

21

Sep75. 91. 71. 85. 24.9 86. 34.5 87. 24.6 83. 17.5 75.

2096 02 93 38 6 14 9 79 0 75 8 35

20

Ausbeute 3g/t Sep1.8 11. 1.5 2.8 0.22 2.9 0.37 3.3 0.22 2.0 0.15 2.5

206 71 0 9 1 8 1 4

21

Jun1.8 11. 1.5 2.8 0.20 3.0 0.33 3.3 0.22 2.0 0.13 2.6

i 9 94 0 9 1 1 0 2

20

21

Sep1.8 12. 1.4 2.8 0.20 2.8 0.34 3.2 0.21 2.0 0.12 2.7

204 40 1 3 0 7 9 1

20

PGM-Produk4Eoz Sep644 144 500 461 38,4 166 17,2 205 7,54 61, 13,7 28,

tion - 20,39 ,32 ,07 ,59 80 ,40 06 ,34 8 083 26 770

3,4 2Eoz 21 8 5 3 3 0 0

Jun612 143 468 435 32,9 156 15,3 188 6,47 60, 11,1 30,

i ,63 ,95 ,68 ,70 78 ,20 98 ,21 2 450 08 836

202 1 1 3 0 7

21

Sep564 147 416 384 32,6 139 15,7 160 6,71 53, 10,2 31,

20,76 ,83 ,93 ,23 98 ,14 60 ,22 5 299 23 572

20 9 5 4 6 4 1

PGM verkau4Eoz Sep592 132 459 144 16,0 196,251 61, 13,7 28,

ft - 20,63 ,63 ,99 ,46 88 083 26 385

5 2Eoz 21 1 7 4 1

Jun600 140 459 132 17,2 210,060 60, 11,1 28,

i ,35 ,81 ,53 ,16 44 450 08 513

200 4 6 1

21

Sep510 143 366 115 6,97 149,149 53, 10,2 31,

20,19 ,71 ,47 ,66 0 299 23 175

20 4 6 8 2

Preis und

Kosten

6

DurchschniR/4EozSep39, 30, 42, 43, 28,2 42,247 46, 34,6 33,

ttlicher - 20662 924 347 089 66 357 42 392

PGM-Korbp R/2Eo21

reis z

7

Jun49, 34, 54, 55, 33,0 54,043 60, 41,6 39,

i 284 366 158 441 62 058 97 857

20

21

Sep35, 32, 36, 37, 26,8 36,141 40, 22,5 31,

20416 095 840 878 18 595 41 936

20

DurchschniUS$/4ESep2,7 2,1 2,8 2,9 1,93 2,888 3,1 2,36 2,2

ttlicher oz - 2011 14 95 45 2 69 8 82

PGM-Korbp US$/221

reis6 Eoz

Jun3,4 2,4 3,8 3,9 2,34 3,825 4,2 2,95 2,8

i 88 32 33 24 0 50 1 21

20

21

Sep2,0 1,8 2,1 2,2 1,58 2,137 2,4 1,33 1,8

2094 98 79 40 6 01 3 89

20

BetriebskoR/t Sep928 4,9 775 1,5 244 1,233 894 48 1,1

sten 20 32 75 73

8 21

Jun932 5,0 770 1,5 205 1,275 862 46 1,0

i 30 66 85

20

21

Sep1,0 5,1 860 1,5 183 1,634 892 51 1,2

2035 92 58 04

20

BetriebskoUS$/t Sep63 337 53 108 17 84 61 3 80

sten7 20

21

Jun66 356 54 111 15 90 61 3 77

i

20

21

Sep61 307 51 92 11 97 53 3 71

20

20

BetriebskoR/4EozSep15, 13, 16, 16, 20,4 16,990 13, 10,2 14,

sten7 - 20673 123 454 833 58 834 00 355

R/2Eo21

z

Jun15, 12, 16, 16, 19,4 17,695 13, 10,8 12,

i 585 928 458 204 83 383 93 875

20

21

Sep17, 13, 19, 17, 16,7 24,494 13, 12,7 13,

20870 030 724 314 51 302 16 800

20

BetriebskoUS$/4ESep1,0 897 1,1 1,1 1,39 1,161 946 697 981

sten7 oz - 2071 25 51 8

US$/221

Eoz

Jun1,1 915 1,1 1,1 1,37 1,252 947 771 911

i 03 65 47 9

20

21

Sep1,0 771 1,1 1,0 991 1,448 787 752 816

2057 66 24

20

DauerhafteR/4EozSep15, 14, 15, 17,701 15,933 12, 10,3 15,

- 20561 156 992 327 45 294

Gesamtkost R/2Eo21

en z

9

Jun15, 14, 16, 17,209 16,853 12, 11,3 13,

i 789 561 193 093 43 134

20

21

Sep16, 14, 16, 18,864 15,868 12, 13,8 15,

20099 803 597 805 80 450

20

DauerhafteUS$/4ESep1,0 968 1,0 1,210 1,089 843 707 1,0

Gesamtkosoz - 2064 93 45

ten8 US$/221

Eoz

Jun1,1 1,0 1,1 1,218 1,193 856 803 930

i 17 31 46

20

21

Sep952 875 981 1,116 938 757 821 914

20

20

All-in R/4EozSep16, 18, 16, 17,701 16,224 12, 10,3 15,

Kosten - 20609 195 123 327 45 294

R/2Eo21

9 z

Jun16, 18, 16, 17,209 16,894 12, 11,3 13,

i 898 986 211 093 43 134

20

21

Sep17, 18, 16, 18,864 15,904 12, 13,8 15,

20273 997 613 805 80 450

20

All-in US$/4ESep1,1 1,2 1,1 1,210 1,109 843 707 1,0

Kosten8 oz - 2035 44 02 45

US$/221

Eoz

Jun1,1 1,3 1,1 1,218 1,196 856 803 930

i 96 44 47

20

21

Sep1,0 1,1 982 1,116 941 757 821 914

2021 23

20

Investitio

nsausgaben

6

EntwicklunRm Sep739 296 443 168 275 - - - -

g der 20 - -

Erzreserv 21

en

Jun672 277 395 168 227 - - - -

i - -

20

21

Sep607 302 305 107 198 - - - -

20 - -

20

NachhaltigRm Sep592 143 449 115 268 58 8 118

es 20

Kapital 21

Jun669 250 419 121 222 68 8 86

i

20

21

Sep444 238 206 57 103 38 8 130

20

20

UnternehmeRm Sep639 583 56 - - 56 - - - -

n und 20 - -

Projekte 21

Jun643 637 6 - - 6 - - - -

i - -

20

21

Sep620 620 - - - - - - - - -

20 - - -

20

InvestitioRm Sep1,9 1,0 948 283 599 58 8 118

nsausgaben 2070 22

insgesamt 21

Jun1,9 1,1 820 289 455 68 8 86

i 84 64

20

21

Sep1,6 1,1 511 164 301 38 8 130

2071 60

20

InvestitioUS$m Sep135 70 65 19 41 4 1 8

nsausgaben 20

insgesamt 21

Jun140 82 58 20 32 5 1 6

i

20

21

Sep99 69 30 10 18 2 1 8

20

20

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 betrug R14,63/US$, R14,13/US$ bzw. R16,91/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle detailliert aufgeführt wird

3 Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Eastern Tailings Treatment Plant (ETTP), die aus der Verarbeitung von Material aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem Übertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgemäß in der Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer Überarbeitung der zuvor gemeldeten Anlagengewinne und Erträge für den Untertage- und Übertagebetrieb von Marikana führt.

4 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

6 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze, vor einer Anpassung des Konzentratkaufs

8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Die Betriebskosten des Marikana-Betriebs für 2020 beinhalten den Kauf von Konzentrat aus Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

GRUPPE PGM SA-Betriebe US-Betriebe

Sep Juni Sep Sep Juni Sep Sep Juni Sep

2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020

% % % % % % % % %

Platin 336 51%317 51%288 50%304 59%28559%255 60%32, 23%32, 23%33, 22%

,62 ,89 ,40 ,11 ,22 ,26 504 674 138

0 5 6 6 1 8

Palladium265 40%255 41%241 42%154 30%14430%127 30%111 77%111 77%114 78%

,87 ,78 ,85 ,05 ,50 ,15 ,82 ,27 ,69

6 4 2 5 7 5 1 7 7

Rhodium 44, 7 %42, 7 %35, 6 %44, 9 %42,9 %35, 8 %

433 721 600 433 721 600

Gold 11, 2 %11, 1 %9,6 2 %11, 2 %11,2 %9,6 2 %

174 934 92 174 934 92

PGM-Produ658 10%628 10%575 10%513 10%48410%427 10%144 10%143 10%147 10%

ktion ,10 0 ,33 0 ,55 0 ,77 0 ,380 ,71 0 ,32 0 ,95 0 ,83 0

4E/2E 3 4 0 8 3 5 5 1 5

Ruthenium80, 80, 56, 80, 80, 56,

065 431 991 065 431 991

Iridium 18, 17, 14, 18, 17, 14,

451 786 039 451 786 039

Insgesamt756 726 646 612 582 498 144 143 147

6E/2E ,61 ,55 ,58 ,29 ,60 ,74 ,32 ,95 ,83

9 1 0 4 0 5 5 1 5

Recycling in US-Betrieben

Einheit Sep Juni Sep

2021 2021 2020

Durchschnittliche Tonne 22.7 25.6 24.5

Katalysatorzufuhr/Tag

Insgesamt verarbeitet Tonne 2,087 2,334 2,254

Erlaubt Tonne 23 - - 103

Gekauft Tonne 2,064 2,334 2,151

PGM eingespeist 3Eoz 179,765 207,398 202,661

PGM verkauft 3Eoz 183,734 203,935 113,225

PGM tolled 3Eoz 99 1,377 24,585

zurückgegeben

SA-Goldgeschäfte

SA-Betriebe

Gesamt SA Gold DriefonteKloof Beatrix CookeDRDG

in OLD

InsgUnter-OberUnteOberfUnteOberfUnteOberfOberfOber

esamBoden fläcr- lächer- lächer- lächelächefläc

t he he

Bode Bode Bode

n n n

Produktion

Gefräste/b000Sep 11,1 1,474 9,72 432 164 493 855 549 103 1,18 7,42

ehandelte 't 20299 5 2 1

Tonnen 1

Juni11,4 1,357 10,0 376 41 489 1,12 492 145 1,23 7,50

20212 55 4 9 6

1

Sep 11,3 1,213 10,1 387 - - 472 1,45 354 165 1,31 7,26

20299 86 0 1 0

0

Ausbeute g/tSep 0.82 4.78 0.21 5.72 0.41 5.6 0.30 3.2 0.29 0.25 0.20

202 8 4

1

Juni0.73 4.65 0.21 5.82 0.37 5.1 0.30 3.2 0.34 0.25 0.18

202 4 6

1

Sep 0.79 5.46 0.23 6.26 - - 6.1 0.32 3.7 0.39 0.25 0.21

202 0 3

0

Produziertkg Sep 9,13 7,048 2,08 2,47 67 2,8 253 1,7 30 290 1,44

es 2027 9 0 01 77 9

Gold 1

Juni8,38 6,306 2,07 2,18 15 2,5 341 1,6 50 312 1,35

2021 5 9 15 02 7

1

Sep 8,98 6,624 2,36 2,42 - - 2,8 457 1,3 64 328 1,51

2027 3 4 81 19 4

0

oz Sep 293, 226,5 67,1 79,4 2,15 90, 8,13 57, 965 9,32 46,5

202761 98 63 12 4 054 4 132 4 86

1

Juni269, 202,7 66,7 70,3 482 80, 10,9 51, 1,60 10,0 43,6

202455 42 13 78 859 63 505 8 31 29

1

Sep 288, 212,9 75,9 77,9 - - 92, 14,6 42, 2,05 10,5 48,6

202938 66 72 33 626 93 407 8 45 76

0

Verkaufteskg Sep 9,06 7,025 2,04 2,37 47 2,7 247 1,9 30 292 1,42

Gold 2029 4 5 42 08 8

1

Juni8,34 6,189 2,15 2,16 15 2,5 392 1,4 50 332 1,36

2023 4 7 64 58 5

1

Sep 8,72 6,349 2,37 2,23 - - 2,8 463 1,2 58 334 1,52

2026 7 0 65 54 2

0

oz Sep 291, 225,8 65,7 76,3 1,51 88, 7,94 61, 965 9,38 45,9

202575 59 16 58 1 157 1 344 8 11

1

Juni268, 198,9 69,2 69,6 482 82, 12,6 46, 1,60 10,6 43,8

202234 81 53 71 434 03 876 8 74 86

1

Sep 280, 204,1 76,4 71,6 - - 92, 14,8 40, 1,86 10,7 48,9

202547 25 22 96 112 86 317 5 38 33

0

Preis und

Kosten

ErhaltenerR/kSep 837, 839,389 836,066 834,881 842,4841,

Goldpreisg 202799 66 737

1

Juni820, 822,181 819,689 820,292 816,2821,

202688 65 978

1

Sep 1,00 1,004,8431,001,683962,652 1,0251,03

2022,94 ,749 1,40

0 5 6

ErhaltenerUS$Sep 1,78 1,785 1,777 1,775 1,7911,79

Goldpreis/oz 2021 0

1

Juni1,80 1,810 1,804 1,806 1,7971,80

2027 9

1

Sep 1,84 1,848 1,842 1,771 1,8871,89

2025 7

0

BetriebskoR/tSep 537 3,157 139 3,43 159 3,9 251 2,2 204 184 118

sten 202 8 07 62

1

1

Juni500 3,236 130 3,79 195 3,6 227 2,3 186 177 107

202 0 56 94

1

Sep 473 3,383 127 3,68 - - 3,6 190 2,7 207 149 108

202 3 26 32

0

US$Sep 37 216 10 235 11 267 17 155 14 13 8

/t 202

1

Juni35 229 9 268 14 259 16 169 13 13 8

202

1

Sep 28 200 8 218 - - 214 11 162 12 9 6

202

0

R/kSep 657, 660,1 649, 601, 388, 687 849, 698 700, 751, 604,

g 202656 87 114 215 060 ,61 802 ,93 000 724 555

1 2 1

Juni680, 696,3 631, 650, 533, 710 747, 735 540, 701, 591,

202348 21 807 982 333 ,93 801 ,33 000 923 010

1 4 1

Sep 600, 619,5 545, 587, - - 594 604, 733 532, 594, 517,

202033 20 408 995 ,03 376 ,13 813 817 437

0 0 1

US$Sep 1,39 1,404 1,38 1,27 825 1,4 1,80 1,4 1,48 1,59 1,28

/oz 2028 0 8 62 7 86 8 8 5

1

Juni1,49 1,533 1,39 1,43 1,17 1,5 1,64 1,6 1,18 1,54 1,30

2028 1 3 4 65 6 19 9 5 1

1

Sep 1,10 1,140 1,00 1,08 - - 1,0 1,11 1,3 980 1,09 952

2024 3 2 93 2 48 4

0

DauerhafteR/kSep 796, 790,669 848,444 825,593 787,6649,

Gesamtkosg 202008 71 860

ten 1

2

Juni807, 822,181 835,250 863,395 713,8676,

202623 55 923

1

Sep 715, 741,525 718,630 847,561 648,5591,

202345 03 393

0

NachhaltigUS$Sep 1,69 1,681 1,804 1,755 1,6751,38

e /oz 2022 2

Gesamtkos 1

ten2

Juni1,77 1,810 1,839 1,901 1,5711,49

2028 0

1

Sep 1,31 1,364 1,322 1,559 1,1931,08

2026 8

0

All-in R/kSep 809, 790,669 862,830 826,625 787,6659,

Kosten g 202792 71 664

1

2

Juni822, 822,181 848,782 863,395 713,8683,

202366 55 516

1

Sep 726, 741,525 729,447 847,561 648,5608,

202782 03 016

0

All-in US$Sep 1,72 1,681 1,834 1,757 1,6751,40

Kosten2 /oz 2022 2

1

Juni1,81 1,810 1,868 1,901 1,5711,50

2020 5

1

Sep 1,33 1,364 1,342 1,559 1,1931,11

2027 8

0

Investitio

nsausgaben

EntwicklunRm Sep 729 324 270 135 - - - -

g der 202

Erzreserv 1

en

Juni650 291 232 127 - - - -

202

1

Sep 530 233 215 82 - - - -

202

0

NachhaltigRm Sep 342 94 128 45 - - 75

es 202

Kapital 1

Juni295 68 79 41 - - 107

202

1

Sep 258 55 88 20 - - 95

202

0

UnternehmeRm Sep 97 - - 43 2 - - 14

n und 202

Projekte 1

3

Juni70 - - 40 - - - - 9

202

1

Sep 70 - - 36 - - - - 25

202

0

InvestitioRm Sep 1,16 418 441 182 - - 89

nsausgaben 2028

insgesamt 1

Juni1,01 359 351 168 - - 116

2025

1

Sep 858 288 339 101 - - 120

202

0

InvestitioUS$Sep 80 29 30 12 - - 6

nsausgabenm 202

insgesamt 1

Juni72 25 25 12 - - 8

202

1

Sep 51 17 20 6 - - 7

202

0

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 betrugen R14,63/US$, R14,13/US$ bzw. R16,91/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 beliefen sich auf 38 Mio. R (3 Mio. US$), 21 Mio. R (1 Mio. US$) bzw. 9 Mio. R (1 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt und verschiedene IT-Projekte entfiel

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE

SA und US PGM Operationen-

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US SA-OPERATIONEN

OPERA

TIONE

N

R" GesaGesamGesaRustMariKrooPlatMimoUnter

Millio mt t mt enbukanandalte se nehme

n US US SA rg Mei n

und PGM PGM 1 le

SA

PGM2 1

1

Umsatzkosten vor Sep 9,5 1,820 7,7 2,64 4,0 914 140 419 (419

Abschreibungen 20298 78 7 77 )

und 1

Wertminderungen

3

Juni9,8 1,733 8,0 2,71 4,3 866 121 402 (402

20222 89 4 88 )

1

Sep 8,3 1,865 6,5 2,47 3,4 761 130 463 (748

20275 09 9 25 )

0

Lizenzgebühren Sep 573 - - 573 269 302 2 - 42 (42)

202 -

1

Juni742 - - 742 453 285 5 - 50 (51)

202 -

1

Sep 444 - - 444 327 114 3 - 31 (31)

202 -

0

Kohlenstoffsteuer Sep (1) - - (1) - - (1) - - - - -

202 - - -

1

Juni1 - - 1 - - 1 - - - - -

202 - - -

1

Sep 1 - - 1 - - 1 - - - - -

202 - - -

0

Kosten für die Sep 92 - - 92 3 89 - - - - -

Gemeinschaft 202 - - -

1

Juni40 - - 40 3 37 - - - - -

202 - - -

1

Sep 46 - - 46 (5) 51 - - - - -

202 - - -

0

Veränderung der Sep 982 74 908 711 197 - - (6) 6

Bestände 202 - -

1

4

Juni387 128 259 335 (76 - - (5) 5

202 ) - -

1

Sep 1,6 61 1,5 265 1,0 - - (27 313

20255 94 43 - - )

0

Aktienbasierte Sep 50 21 29 12 13 4 - - - -

Vergütungen 202 - -

1

5

Juni74 30 44 17 21 6 - - - -

202 - -

1

Sep 41 20 21 9 11 2 - - - -

202 - -

0

Rehabilitationszi Sep 64 8 56 (1) 40 17 - 1 (1)

nsen und 202 -

Amortisationen 1

6

Juni62 8 54 (1) 38 17 - 1 (1)

202 -

1

Sep 68 7 60 1 39 20 - 1 (1)

202 -

0

Pachtverträge Sep 12 - - 12 2 9 1 - - - -

202 - -

1

Juni13 - - 13 3 8 2 - - - -

202 - -

1

Sep 15 1 14 4 9 2 - - - -

202 - -

0

Entwicklung der Sep 739 296 443 168 275 - - - - -

Erzreserven 202 - - -

1

Juni672 277 395 168 227 - - - - -

202 - - -

1

Sep 607 302 305 107 198 - - - - -

202 - - -

0

Nachhaltige Sep 592 143 449 115 268 58 8 118 (118

Investitionsausg 202 )

aben 1

Juni669 250 419 121 222 68 8 86 (86)

202

1

Sep 444 238 206 57 103 38 8 130 (130

202 )

0

Weniger: Kredit Sep (2, (319) (2, (676 (1, (24 (6) (13 134

für 202591 272 ) 347 3) 4)

Nebenerzeugnisse 1 ) ) )

7

Juni(2, (330) (2, (860 (1, (23 (3) (12 129

202565 235 ) 139 3) 9)

1 ) ) )

Sep (2, (306) (2, (322 (2, (14 4 (10 109

202778 472 ) 010 4) 9)

0 ) ) )

Total Sep 10, 2,043 8,0 3,25 3,9 753 142 440 (440

All-in-sustainin 202110 67 0 22 )

g Kosten 1

8

Juni9,9 2,096 7,8 2,95 4,0 731 126 405 (406

20217 21 3 12 )

1

Sep 8,9 2,188 6,7 2,92 2,9 683 142 488 (488

20217 29 2 82 )

0

Plus: Sep 645 583 62 - - 62 - - - - -

Unternehmenskost 202 - - -

en, Wachstum und 1

Investitionsausg

aben

Juni645 637 8 - - 8 - - - - -

202 - - -

1

Sep 626 620 6 - - 6 - - - - -

202 - - -

0

Total Sep 10, 2,626 8,1 3,25 3,9 753 142 440 (440

All-in-Kosten 202755 29 0 84 )

1

8

Juni10, 2,733 7,8 2,95 4,0 731 126 405 (406

202562 29 3 20 )

1

Sep 9,5 2,808 6,7 2,92 2,9 683 142 488 (488

20243 35 2 88 )

0

PGM-Produktion 4Eoz - Sep 658 144,3 513 183, 226 61, 13, 28, - -

2Eoz 202,10 25 ,77 606 ,59 083 726 770

1 1 6 1

Juni628 143,9 484 171, 210 60, 11, 30, - -

202,33 51 ,38 598 ,39 450 108 836

1 4 3 1

Sep 575 147,8 427 154, 177 53, 10, 31, - -

202,55 35 ,71 904 ,71 299 223 572

0 0 5 7

kg Sep 20, 4,489 15, 5,71 7,0 1,9 427 895 - -

202469 980 1 48 00

1

Juni19, 4,477 15, 5,33 6,5 1,8 345 959 - -

202543 066 7 44 80

1

Sep 17, 4,598 13, 4,81 5,5 1,6 318 982 - -

202902 303 8 28 58

0

All-in-NachhaltigR/4Eoz Sep 16, 14,15 16, 17,7 17, 12, 10, 15, - -

keitskosten - 202065 6 633 01 309 327 345 294

R/2Eoz1

Juni16, 14,56 17, 17,2 19, 12, 11, 13, - -

202598 1 244 09 069 093 343 134

1

Sep 16, 14,80 16, 18,8 16, 12, 13, 15, - -

202392 3 985 64 779 805 880 450

0

US$/4EoSep 1,0 968 1,1 1,21 1,1 843 707 1,0 - -

z - 20298 37 0 83 45

US$/2E1

oz

Juni1,1 1,031 1,2 1,21 1,3 856 803 930 - -

20275 20 8 50

1

Sep 969 875 1,0 1,11 992 757 821 914 - -

202 04 6

0

Pauschalpreis R/4Eoz Sep 17, 18,19 16, 17,7 17, 12, 10, 15, - -

- 202090 5 761 01 582 327 345 294

R/2Eoz1

Juni17, 18,98 17, 17,2 19, 12, 11, 13, - -

202677 6 262 09 107 093 343 134

1

Sep 17, 18,99 17, 18,8 16, 12, 13, 15, - -

202543 7 001 64 814 805 880 450

0

US$/4EoSep 1,1 1,244 1,1 1,21 1,2 843 707 1,0 - -

z - 20268 46 0 02 45

US$/2E1

oz

Juni1,2 1,344 1,2 1,21 1,3 856 803 930 - -

20251 22 8 52

1

Sep 1,0 1,123 1,0 1,11 994 757 821 914 - -

20237 05 6

0

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 betrugen R14,63/US$, R14,13/US$ bzw. R16,91/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Abschreibungen umfassen alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten von Dritten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten. Das Quartal September 2020 beinhaltet die Eliminierung der Konzentratverkäufe von Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile an Marikana und den damit verbundenen nicht realisierten Gewinn

4 Die Bestandsanpassung bei Corporate für das Quartal September 2020 beinhaltet die Eliminierung der Konzentratverkäufe von Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile an Marikana und den damit verbundenen nicht realisierten Gewinn

5 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

6 Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

7 Die Nebenproduktgutschrift für Marikana für das Quartal September 2020 beinhaltet den Vorteil aus dem Verkauf von Konzentrat, das von Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile gekauft wurde, in Höhe von 1,546 Millionen R1. Die mit dem Kauf und der Verarbeitung des konzerninternen Konzentrats verbundenen Kosten sind in den Umsatzkosten von Marikana vor Abschreibung enthalten.

8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA

PGM, Total SA PGM und Marikana -

Quartale

Gesamt US Gesamt SA Marikana

und SA PGM

PGM

R" Sep JuniSep Sep JuniSep Sep JuniSep

Mil 202 202 202 202 202 202 202 202 202

lion1 1 0 1 1 0 1 1 0

Umsatzkosten vor Amortisation 9,5 9,8 8,3 7,7 8,0 6,5 4,0 4,3 3,4

und Abschreibung, wie in der 98 22 75 78 89 09 77 88 25

obigen Tabelle

angegeben

Bestandsveränderungen wie in 982 387 1,6 908 259 1,5 197 (76 1,0

der obigen Tabelle 55 94 ) 43

angegeben

Abzüglich: Umsatzkosten für (33 (34 (15 (33 (34 (15 (64 (67 (34

Chrom 8) 2) 7) 8) 2) 7) ) ) )

Gesamtbetriebskosten 10, 9,8 9,8 8,3 8,0 7,9 4,2 4,2 4,4

einschließlich PoC für 242 67 73 48 06 46 10 45 34

Dritte

Abzüglich: Anschaffungskosten (59 (80 (34 (59 (80 (34 (59 (80 (34

für 3) 0) 5) 3) 0) 5) 3) 0) 5)

PoC

Gesamtbetriebskosten ohne PoC 9,6 9,0 9,5 7,7 7,2 7,6 3,6 3,4 4,0

für 49 67 28 55 06 01 17 45 89

Dritte

PGM-Produktion wie in der 4Unz658 628 575 513 484 427 226 210 177

obigen Tabelle en- ,10 ,33 ,55 ,77 ,38 ,71 ,59 ,39 ,71

angegeben 2Un1 4 0 6 3 5 1 1 7

zen

Weniger: Mimosenproduktion (28 (30 (31 (28 (30 (31 - - -

,77 ,83 ,57 ,77 ,83 ,57 - - -

0) 6) 2) 0) 6) 2)

PGM-Produktion ohne Mimosa 629 597 543 485 453 396 226 210 177

,33 ,49 ,97 ,00 ,54 ,14 ,59 ,39 ,71

1 8 8 6 7 3 1 1 7

Weniger: PoC-Produktion (13 (15 (10 (13 (15 (10 (13 (15 (10

,70 ,70 ,78 ,70 ,70 ,78 ,70 ,70 ,78

3) 2) 1) 3) 2) 1) 3) 2) 1)

PGM-Produktion ohne Mimosa 615 581 533 471 437 385 212 194 166

und PoC von ,62 ,79 ,19 ,30 ,84 ,36 ,88 ,68 ,93

Dritten 8 6 7 3 5 2 8 9 6

PGM-Produktion einschließlich 644 612 564 500 468 416 212 194 166

Mimosa und ohne PoC von ,39 ,63 ,76 ,07 ,68 ,93 ,88 ,68 ,93

Dritten 8 2 9 3 1 4 8 9 6

Gefräste/behandelte Tonnen 000'10, 10, 9,5 10, 9,7 9,1 2,9 2,7 2,5

t 747 096 70 363 26 99 33 01 02

Weniger: Mimosen Tonnen (35 (36 (36 (35 (36 (36 - - -

2) 6) 2) 2) 6) 2) - - -

PGM-Tonnen ohne Mimosa und 10, 9,7 9,2 10, 9,3 8,8 2,9 2,7 2,5

PoC von 395 30 08 011 60 37 33 01 02

Dritten

Betriebskosten einschließlich R/4E16, 16, 18, 17, 17, 20, 18, 20, 24,

PoC von oz-R274 514 148 212 652 058 580 177 947

Dritten /2Eo

z

US$/1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4

4Eoz12 69 73 76 49 86 70 28 75

-US$

/2Eo

z

R/t 985 1,0 1,0 834 855 899 1,4 1,5 1,7

14 72 35 72 72

US$/67 72 63 57 61 53 98 111 105

t

Betriebskosten ohne PoC für R/4E15, 15, 17, 16, 16, 19, 16, 17, 24,

Dritte oz-R673 585 870 454 458 724 990 695 494

/2Eo

z

US$/1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4

4Eoz71 03 57 25 65 66 61 52 48

-US$

/2Eo

z

R/t 928 932 1,0 775 770 860 1,2 1,2 1,6

35 33 75 34

US$/63 66 61 53 54 51 84 90 97

t

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA

PGM, Total SA PGM und Marikana -

Quartale

Gesamt US Gesamt SA Marikana

und SA PGM

PGM

R" Sep JuniSep Sep JuniSep Sep JuniSep

Mil 202 202 202 202 202 202 202 202 202

lion1 1 0 1 1 0 1 1 0

Gesamte All-inustaining-Kosten 10, 9,9 8,9 8,0 7,8 6,7 3,9 4,0 2,9

, wie in der obigen Tabelle 110 17 17 67 21 29 22 12 82

angegeben

Abzüglich: Anschaffungskosten (59 (80 (34 (59 (80 (34 (59 (80 (34

für 3) 0) 5) 3) 0) 5) 3) 0) 5)

PoC

Hinzufügen: 63 69 12 63 69 12 63 69 12

Nebenprodukt-Kredit von

PoC

Total All-in-sustaining Kosten 9,5 9,1 8,5 7,5 7,0 6,3 3,3 3,2 2,6

ohne PoC von 80 86 84 37 90 96 92 81 49

Dritten

Plus: Unternehmenskosten, 645 645 626 62 8 6 62 8 6

Wachstum und

Investitionsausgaben

Insgesamt All-in-Kosten ohne 10, 9,8 9,2 7,5 7,0 6,4 3,4 3,2 2,6

PoC von 225 31 10 99 98 02 54 89 55

Dritten

PGM-Produktion ohne Mimosa 4Unz615 581 533 471 437 385 212 194 166

und PoC von en- ,62 ,79 ,19 ,30 ,84 ,36 ,88 ,68 ,93

Dritten 2Un8 6 7 3 5 2 8 9 6

zen

All-in-Nachhaltige Kosten R/4E15, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 15,

ohne PoC von oz-R561 789 099 992 193 597 933 853 868

Dritten /2Eo

z

US$/1,0 1,1 952 1,0 1,1 981 1,0 1,1 938

4Eoz64 17 93 46 89 93

-US$

/2Eo

z

All-in-Kosten ohne PoC von R/4E16, 16, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 15,

Dritten oz-R609 898 273 123 211 613 224 894 904

/2Eo

z

US$/1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 982 1,1 1,1 941

4Eoz35 96 21 02 47 09 96

-US$

/2Eo

z

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

SA-OPERATIONEN

R" GesamDriefKloofBeatrCookeDRDGOUnter

Mill t SA ontei ix LD nehme

ion Goldn n

Umsatzkosten vor Sep 5,97 1,45 2,10 1,37 217 838 - -

Abschreibungen und 20218 0 2 1

Wertminderungen

1

Juni 5,62 1,39 2,11 1,08 230 803 - -

20216 0 5 8

Sep 5,30 1,33 2,01 960 201 795 - -

20206 1 8

Lizenzgebühren Sep 49 19 12 8 1 - - 9

2021

Juni 44 14 12 6 1 - - 11

2021

Sep 36 11 42 14 2 - - (33)

2020

Kohlenstoffsteuer Sep - - - - - - - - - - - - - -

2021

Juni - - - - - - - - - - - - - -

2021

Sep 1 - - - - 1 - - - - - -

2020

Kosten für die Sep 33 12 10 9 - - 2 - -

Gemeinschaft 2021

Juni 31 12 9 6 1 3 - -

2021

Sep 25 3 8 14 - - - - - -

2020

Aktienbasierte Sep 26 6 9 6 - - 5 - -

Vergütungen 2021

2

Juni 37 9 14 9 - - 5 - -

2021

Sep 20 5 6 4 - - 4 - -

2020

Rehabilitationszinsen Sep 50 10 5 20 9 5 1

und Amortisationen 2021

3

Juni 39 10 5 19 2 2 1

2021

Sep 59 16 12 15 10 5 1

2020

Pachtverträge Sep 19 2 2 7 3 5 - -

2021

Juni 22 2 5 7 3 5 - -

2021

Sep 18 2 4 4 4 4 - -

2020

Entwicklung der Sep 729 324 270 135 - - - - - -

Erzreserven 2021

Juni 650 291 232 127 - - - - - -

2021

Sep 530 233 215 82 - - - - - -

2020

Nachhaltige Sep 342 94 128 45 - - 75 - -

Investitionsausgaben 2021

Juni 295 68 79 41 - - 107 - -

2021

Sep 258 55 88 20 - - 95 - -

2020

Weniger: Kredit für Sep (7) (2) (2) (1) - - (2) - -

Nebenerzeugnisse 2021

Juni (6) (2) (2) (1) - - (1) - -

2021

Sep (8) (3) (2) (1) - - (2) - -

2020

Total All-in-sustaining Sep 7,21 1,91 2,53 1,60 230 928 10

Kosten 20219 5 6 0

4

Juni 6,73 1,79 2,46 1,30 237 924 12

20218 4 9 2

Sep 6,24 1,65 2,39 1,11 217 900 (32)

20202 4 2 2

Plus: Sep 125 - - 43 2 - - 14 66

Unternehmenskosten, 2021

Wachstum und

Investitionsausgaben

Juni 123 - - 40 - - - - 9 74

2021

Sep 100 - - 36 - - - - 25 39

2020

Total All-in-Kosten 4 Sep 7,34 1,91 2,57 1,60 230 942 76

20214 5 9 2

Juni 6,86 1,79 2,50 1,30 237 933 86

20211 4 9 2

Sep 6,34 1,65 2,42 1,11 217 925 7

20202 4 8 2

Verkauftes Gold kg Sep 9,06 2,42 2,98 1,93 292 1,42 - -

20219 2 9 8 8

Juni 8,34 2,18 2,95 1,50 332 1,36 - -

20213 2 6 8 5

Sep 8,72 2,23 3,32 1,31 334 1,52 - -

20206 0 8 2 2

oz Sep 291, 77,8 96,0 62,3 9,38 45,9 - -

2021575 69 99 08 8 11

Juni 268, 70,1 95,0 48,4 10,6 43,8 - -

2021234 53 38 83 74 86

Sep 280, 71,6 106, 42,1 10,7 48,9 - -

2020547 96 998 82 38 33

All-in-NachhaltigkeitskoR/kg Sep 796, 790, 848, 825, 787, 649, - -

sten 2021008 669 444 593 671 860

Juni 807, 822, 835, 863, 713, 676, - -

2021623 181 250 395 855 923

Sep 715, 741, 718, 847, 648, 591, - -

2020345 525 630 561 503 393

All-in-NachhaltigkeitskoUS$/oSep 1,69 1,68 1,80 1,75 1,67 1,38 - -

sten z 20212 1 4 5 5 2

Juni 1,77 1,81 1,83 1,90 1,57 1,49 - -

20218 0 9 1 1 0

Sep 1,31 1,36 1,32 1,55 1,19 1,08 - -

20206 4 2 9 3 8

Pauschalpreis R/kg Sep 809, 790, 862, 826, 787, 659, - -

2021792 669 830 625 671 664

Juni 822, 822, 848, 863, 713, 683, - -

2021366 181 782 395 855 516

Sep 726, 741, 729, 847, 648, 608, - -

2020782 525 447 561 503 016

Pauschalpreis US$/oSep 1,72 1,68 1,83 1,75 1,67 1,40 - -

z 20212 1 4 7 5 2

Juni 1,81 1,81 1,86 1,90 1,57 1,50 - -

20210 0 8 1 1 5

Sep 1,33 1,36 1,34 1,55 1,19 1,11 - -

20207 4 2 9 3 8

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2020 betrugen R14,63/US$, R14,13/US$ bzw. R16,91/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2-Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3-Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden.

BEREINIGTE EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE

Quartal bis September 2021 Quartal bis Juni 2021 Quartal bis September 2020

Angaben in GesUS USSA SAKörpersInsgGesUS US SA SAKörpersInsgGesUS US SASAKörpersInsg

Millionen - amt Unte R PG Gchaftstesamamt Unte Re PG Gchaftstesamamt Unte Re P Gchaftstesam

SA-Rand USrirdiecM oleuer t USrirdicy-M oleuer t USrirdicy-GMoleuer t

PGsche y- d PGsche cl d PGsche cl d

M PGM c M PGM ing M PGM ing

li

ng

Gewinn/(Verlus3,02,5025110,1,(236) 14,02,92,51546615,36(209) 18,22,22,0852089,37(225) 11,7

t) vor 21 9 04319 20 81 445 53 93 265 08

Lizenzgebühre 2 5

n und

Steuern

Bereinigt um:

Amortisation 631630 1 67888- - 2,19589589 - -61078- - 1,98698697 1 5178- - 2,00

und 5 4 4 3 8 5 1

Abschreibung

Zinserträge (94- - (9(45(1(2) (301(11- - (11(63(1- - (336(53- - (53(4(1- - (227

) 4)) 60 ) 7) 7) ) 56 ) ) ) 7)27 )

) ) )

Finanzaufwand 167157 101541180 514 256231 25 1871380 661 245231 14 152980 771

3 8 0 6

Aktienbasierte4 4 - 6 34- - 44 49 49 - -53 97- - 199 23 23 - -2717- - 67

Vergütungen -

(Gewinn)/Verlu(68(684)- 83 (2- - (6039 9 - -473(1- - 468 3 3 - -552,- - 2,24

st aus 4) - ) ) 4) 18 6

Finanzinstrum 8

enten

(Gewinn)/Verlu- -- - - (83(5- - (6101 1 - -54 21- - 272 - -- - - -21(1- - 39

st aus -) 27 ) 7 3 74

Wechselkursdi ) )

fferenzen

Anteil am - -- - - (28(7- - (357- -- - - -(68(6- - (752- -- - - -(3(1- - (467

Ergebnis von -6) 1) ) 4) 8) ) 0463 )

nach der ) )

Equity-Method

e bewerteten

Unternehmen

nach

Steuern

Änderung der - -- - - - -- - - - - - -- - - -- -(5- - (5) - -- - - -- - - - - -

Schätzung - - ) - -

von

Umweltsanieru

ngsverpflichtu

ngen und

Rückforderung

sansprüchen

und

-verbindlichk

eiten

(Gewinn)/Verlu8 8 - (1)(1- - (3) 20 20 - -(7)(1- - (1) - -- - - -(2(7- - (34)

st aus der - 0) 4) 7))

Veräußerung

von

Sachanlagen

Kosten der - -- - - 6 4 - - 10 - -- - - -2 8 - - 10 - -- - - -2547- - 72

Umstrukturier -

ung

IFRS 16 - -- - - (13(2- - (34)1 1 - -(12(2- - (34)- -- - - -(1(1- - (33)

Leasingzahlun -) 1) ) 3) 4)9)

gen

Ausgaben für - -- - - - -- - - - - - -- - - -- -(2- - (24)- -- - - -- - - - - -

die - - 4) - -

betriebliche

Gesundheitsfü

rsorge

Verlust durch - -- - - - -- - - - - 2 2 - -- -- - - 2 - -- - - -- - - - - -

Verwässerung - - - - -

der

Beteiligung

an einer

gemeinschaftl

ichen

Tätigkeit

Sonstige 5 5 - - -(114 3 7 7 - -- -(121 27 18 18 - -(5- 5 (551

nicht - 6) ) 74 - )

wiederkehrend )

e

Kosten/(Erträ

ge)

Bereinigtes 3,02,6224310,1,(144) 14,83,73,42437416,97(108) 20,73,23,0571709,3,(140) 15,5

EBITDA 58 6 54242 77 98 0585 23 27 2821 92

1 7 8

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe

Quartal beendetSep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

2021

Rif StillOst-B StillOst-B StillOst-B

f waterlocks waterlocks waterlocks

inkltein inkltein inkltein

. . .

Blit Blit Blit

z z z

Gesamt US Ein

PGM hei

t

Primäre (m) 1,522 290 1,213 460 4,519 1,226

Entwicklung

(außerhalb

des

Riffs)

Sekundäre (m) 3,797 1,653 3,720 1,266 11,89 4,321

Entwicklung 2

SA

PGM-Betrieb

e

Quartal beendetSep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

2021

Rif BathoThembKhuseSiphu BathoThembKhuseSiphu BathoThembKhuseSiphu

f pele elanileka melel pele elanileka melel pele elanileka melel

e e e

Rustenburg Ein

hei

t

Fortgeschrit(m) 487 2,192 3,276 825 331 1,605 3,056 828 1,124 5,298 8,796 2,351

tene

Fortgeschrit(m) 487 977 1,260 442 331 670 1,017 439 1,124 2,314 3,155 1,267

tene

am Riff

Höhe (cm 210 282 285 283 218 292 289 281 215 287 287 278

)

Durchschnitt(g/ 2.9 2.3 2.3 2.8 2.4 2.5 2.1 3.1 2.5 2.4 2.2 3.0

licher t)

Wert

(cm 599 644 645 801 523 714 597 866 536 672 627 833

.g/

t)

Quartal Sep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

beendet 2021

RifK3 RowlaSaffyE3 4B K3 RowlaSaffyE3 4B K3 RowlaSaffyE3 4B

f nd nd nd

Marikana Ein

hei

t

Primäre (m)8,563 7,107 3,846 857 1,181 8,301 6,897 4,185 1,051 1,336 23,32 19,33 12,01 2,804 3,665

Entwicklung 3 5 2

Primäre Entw(m)6,265 5,380 2,429 537 786 6,383 5,314 2,773 708 841 17,57 14,90 8,037 1,796 2,404

icklung 7 7

- am Riff

Höhe (cm217 221 216 214 218 217 219 216 216 219 216 220 217 215 220

)

Durchschnitt(g/2.9 2.5 2.8 2.8 2.9 3.3 2.6 2.7 2.7 2.7 3.2 2.5 2.7 2.8 2.8

licher t)

Wert

(cm624 549 599 601 630 711 560 590 573 589 680 553 591 604 606

.g/

t)

Quartal Sep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

beendet 2021

RifKopanSimunBambaKweziK6 KopanSimunBambaKweziK6 KopanSimunBambaKweziK6

f eng ye nani eng ye nani eng ye nani

Kroondal Ein

hei

t

Fortgeschrit(m)864 546 622 406 745 525 491 423 2,113 110 1,531 1,550 1,285

tene

Fortgeschrit(m)410 326 237 399 475 205 255 421 1,335 - - 791 824 1,276

tene

am Riff

Höhe (cm236 216 217 234 241 216 222 228 240 291 216 220 233

)

Durchschnitt(g/1.2 1.6 1.1 1.9 1.8 1.0 1.5 2.3 1.8 - - 1.3 1.6 2.1

licher t)

Wert

(cm288 336 244 442 439 221 342 531 418 - - 286 354 499

.g/

t)

SA-Goldgesch

äfte

Quartal Sep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

beendet 2021

Rif KohleHauptVCR KohleHauptVCR KohleHauptVCR

f nstofseite nstofseite nstofseite

f f f

Anfüh Anfüh Anfüh

rer rer rer

Driefontein Ein

hei

t

Fortgeschrit(m) 1,043 285 1,106 799 331 1,193 2,601 752 3,435

tene

Fortgeschrit(m) 21 48 212 89 91 456 190 182 1,034

tene am

Riff

Breite des (cm 30 30 66 16 57 78 18 54 82

Kanals )

Durchschnitt(g/ 41.7 22.8 41.6 89.3 10.6 50.9 51.7 12.2 46.1

licher t)

Wert

(cm 1,254 685 2,738 1,426 607 3,962 944 652 3,796

.g/

t)

Quartal Sep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

beendet 2021

Rif KloofHauptVCR KloofHauptVCR KloofHauptVCR

f seite seite seite

Kloof Ein

hei

t

Fortgeschrit(m) 1,941 605 1,428 1,434 530 1,444 4,571 1,564 4,112

tene

Fortgeschrit(m) 421 145 258 363 184 218 1,029 471 640

tene am

Riff

Breite des (cm 148 85 127 185 72 121 166 73 119

Kanals )

Durchschnitt(g/ 8.5 10.5 9.4 4.3 12.4 15.2 6.8 12.6 13.0

licher t)

Wert

(cm 1,263 892 1,187 791 900 1,832 1,128 915 1,554

.g/

t)

Quartal Sep 2021 Juni 2021 Neun Monate bis September

beendet 2021

Rif BeatrKalko BeatrKalko BeatrKalko

f ix en-kr ix en-kr ix en-kr

ans ans ans

Beatrix Ein

hei

t

Fortgeschrit(m) 2,976 245 3,072 112 8,847 462

tene

Fortgeschrit(m) 1,168 51 796 37 2,562 123

tene am

Riff

Breite des (cm 164 123 162 98 156 126

Kanals )

Durchschnitt(g/ 6.1 12.8 7.1 17.8 6.7 11.5

licher t)

Wert

(cm 1,008 1,580 1,145 1,741 1,047 1,450

.g/

t)

