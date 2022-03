IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Ernennung von Führungskräften

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Ernennung von Führungskräften

Johannesburg, 28. März 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, die Interessengruppen über die Ernennung von Führungskräften zu informieren, die die Umsetzung und den strategischen Fokus verbessern werden.

Thabisile Phumo wurde zum Executive Vice President (EVP) Stakeholder Relations (SA) mit Wirkung vom 1. April 2022 ernannt und berichtet an den Chief Social Performance Officer, Themba Nkosi. Thabisile kam 2014 zu Sibanye-Stillwater und verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, wo sie zunächst in der Unternehmenskommunikation tätig war und dann in die Bereiche Corporate Affairs und Stakeholder Relations wechselte. Zuvor war sie in verschiedenen Führungspositionen an der Universität von Südafrika, beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, bei der Kommission für Geschlechtergleichstellung und bei Anglo American Platinum Limited tätig.

James Wellsted wurde mit Wirkung zum 1. April 2022 zum EVP Investor Relations and Corporate Affairs ernannt und berichtet an den Chief Executive Officer, Neal Froneman. James Wellsted ist seit seinem Eintritt bei Sibanye-Stillwater im Jahr 2013 ein fester Bestandteil des Führungsteams von Sibanye-Stillwater. Vor seinem Eintritt in die Gruppe war James als Research-Analyst für den Bergbausektor in Südafrika für eine führende US-Bank tätig und arbeitete sieben Jahre lang bei Mvelaphanda Resources als Investor Relations Executive.

Kleantha Pillay wurde mit Wirkung vom 1. April 2022 zur EVP Sales and Marketing ernannt und berichtet an den Chief Operating Officer, Richard Stewart. Kleantha Pillay kam im Mai 2019 als VP Marketing zu Sibanye-Stillwater, wo sie für den Aufbau der Vertriebs- und Marketingfunktion für Platingruppenmetalle (PGMs) in Südafrika verantwortlich war und den Markteintritt des Unternehmens erleichterte. Zuvor war sie Leiterin der Marktentwicklung bei Anglo American, wo sie für die Identifizierung, Verwaltung und Vermarktung von Möglichkeiten zur Entwicklung globaler Märkte für Platingruppenmetalle zuständig war.

Der Vorstandsvorsitzende der Gruppe, Neal Froneman, kommentierte die Ernennungen wie folgt: " Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, und es ist sehr erfreulich, die Entwicklung des oberen Managements innerhalb der Gruppe und die Ernennung der ersten Frau in unsere Geschäftsführung zu sehen. Während die Gruppe gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat, haben wir weiterhin außergewöhnliche Talente angezogen und an uns gebunden, um die effiziente Umsetzung unserer strategischen Prioritäten mit einem starken und vielfältigen Führungsteam zu gewährleisten. Ich bin zuversichtlich, dass diese Ernennungen in der Geschäftsleitung unsere Fähigkeit, Werte zu schaffen, weiter stärken werden, während wir unsere strategischen Absichten umsetzen und die operative Exzellenz in der gesamten Gruppe sicherstellen."

Die vollständigen Biografien der Mitglieder der Exekutive finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/about- us/leadership/

