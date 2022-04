IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater legt seinen Jahresbericht auf Formular 20-F vor

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater legt seinen Jahresbericht auf Formular 20-F vor

Johannesburg, 25. April 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Das Dokument kann auf der Website von Sibanye-Stillwater unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/2021/ abgerufen werden.

Die Aktionäre von Sibanye-Stillwater und die Inhaber von American Depositary Shares können auch gedruckte Exemplare des Jahresberichts auf Formular 20-F, der den geprüften Jahresabschluss enthält, anfordern, indem sie sich an Sibanye-Stillwaters Company Secretary Lerato Matlosa unter Lerato.Matlosa@sibanyestillwater.com wenden.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

EVP: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden PGM-Recycler und hat Beteiligungen an führenden Minen Rückführung von Abraumhalden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65428

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65428&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.