IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater-Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung zum 31. Dezember 2021

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater-Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung zum 31. Dezember 2021

Johannesburg, 02. März 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, die zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2021 bekannt zu geben.

Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die von uns verwalteten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Betriebs- und Lebenszyklusplanungsprozesses und geben Aufschluss über die beträchtlichen zugrundeliegenden Mineralressourcen, die eine nachhaltige und langlebige Produktion unterstützen.

Diese Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung stellt eine verkürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung von Sibanye-Stillwater dar, die im Mineralressourcen- und Mineralreservenbericht der Gruppe enthalten sein wird, wenn dieser am 22. April 2022 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht wird.

1. Wesentliche Merkmale

- Stabile Mineralressourcen (89,6 Mio. Unzen 2E) und Mineralreserven (27,3 Mio. Unzen 2E) in unseren US-amerikanischen PGM-Betrieben, mit geringfügigen Steigerungen von 3,1 % bzw. 1,5 %

- Eine Verringerung der Mineralreserven und Mineralressourcen für unsere SA PGM-Betriebe und den Cooke-Betrieb in unseren SA Goldbetrieben im Vergleich zum Vorjahr als Ergebnis einer Änderung der Rechnungslegungsgrundlage für Minderheitsbeteiligungen von der effektiven buchhalterischen Beteiligung an Mineralgrundstücken zur effektiven rechtlichen Beteiligung

- Mineralressourcen in Höhe von 174,7 Mio. Unzen 4E und Mineralreserven in Höhe von 32,2 Mio. Unzen 4E für unsere SA PGM-Betriebe

o Vereinbarungen mit Anglo American Platinum (Anglo Plat) ermöglichen Kroondal den sofortigen Abbau von Teilen des Rustenburg-Pachtgebiets, wodurch die SA PGM-Basis um 1,32 Mio. Unzen 4E an zurechenbaren Mineralreserven erweitert wird

o Dieser Anstieg wurde durch die Änderung der Berichtsgrundlage (wie oben beschrieben) ausgeglichen, die sich ebenfalls auf die SA PGM-Explorationsgrundstücke auswirkte

- Mineralressourcen von 74,6 Mio. Unzen und Mineralreserven von 13,1 Mio. Unzen für unsere Goldbetriebe in Südafrika (einschließlich DRDGOLD), ein Rückgang von 7,0 % bzw. 15,9 %, der in erster Linie auf die Erschöpfung und den Ausschluss der Mineralreserven des De Bron Merriespruit-Projekts zurückzuführen ist (eine aktualisierte Machbarkeitsstudie steht noch aus), der teilweise durch einen Anstieg der Mineralreserven des Sekundärriffs aufgrund erfolgreicher Explorationsergebnisse bei Driefontein ausgeglichen wird

- Die Durchführung und Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle hat zu folgenden Ergebnissen geführt

o Eine erste Lithium-Mineralressource von 78,5Kt LiO2 aufgrund der Einbeziehung der zurechenbaren Beteiligungen an den Projekten Keliber (26,6%) und Rhyolite Ridge (durch die 7,12%ige Beteiligung an Ioneer) in Finnland bzw. den Vereinigten Staaten (US)

o Eine erste unternehmenseigene Zinkmineralreserve von 1.016,3 Mio. Pfund aufgrund der Einbeziehung der zurechenbaren Beteiligung (19,99 %) an der Abraumbeseitigungsanlage New Century in Australien

2. Überblick über die Gruppe

2.1. Klassifizierte Mineralressourcen und Mineralreserven

Bodenschätze

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM TonneKlassPGM PGM TonneKlassPGM PGM

n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

Amerika1BetriebGemessen 39.9 14.7 18.9 18.9 12.4 15.1 6.0 6.0

Angegeben59.1 13.8 26.1 26.1 70.1 14.6 33.0 33.0

Gemessen 99.0 14.1 45.0 45.0 82.5 14.7 39.0 39.0

+

Angezeig

t

Abgeleite113.612.2 44.6 44.6 96.2 15.5 47.9 47.9

t

ErkunduGemessen 23.5 0.9 0.7 2.8 26.8 0.9 0.7 2.8

ng

Angegeben27.8 0.7 0.6 2.4 31.6 0.7 0.7 2.4

Gemessen 51.3 0.8 1.3 5.2 58.4 0.8 1.4 5.2

+

Angezeig

t

Abgeleite7.5 0.9 0.2 0.6 8.4 0.8 0.2 0.6

t

SüdlicheBetriebGemessen 440.44.2 59.7 83.7 560.54.2 76.1 82.9

s

Afrika

2

Angegeben624.44.3 85.8 110.0752.04.4 107.2113.8

Gemessen 1,0644.2 145.4193.71,3124.3 183.3196.7

+ .8 .5

Angezeig

t

Abgeleite209.64.3 29.3 38.1 232.94.6 34.1 37.3

t

ErkunduGemessen 1.8 4.2 0.2 0.3 2.1 4.2 0.3 0.3

ng

Angegeben247.34.2 33.3 46.6 323.64.2 43.8 54.2

Gemessen 249.04.2 33.5 46.9 325.64.2 44.1 54.5

+

Angezeig

t

Abgeleite162.43.7 19.4 27.3 293.04.4 41.9 54.0

t

Insgesamt Gemessen + 1,4644.8 225.2290.91,7794.7 267.8295.4

Angezeigt .1 .0

Gesamtsu 1,9575.1 318.7401.52,4095.1 391.9435.3

mme .2 .5

GOLD TonneKlassGold Gold TonneKlassGold Gold

n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

Amerika ErkunduGemessen -661.-0.1--2.5--2.7--1,03-0.1--3.0--3.2-

ng 4 2.7

- -

Angegeben-622.-0.1--1.7--2.6--1,09-0.1--2.5--3.3-

2 7.2

- -

Gemessen -1,28-0.1--4.2--5.2--2,12-0.1--5.5--6.5-

+ 3.6 9.9

Angezeig- -

t

Abgeleite-206.-0.1--0.5--0.8--573.-0.1--1.2--1.5-

t 1 1

- -

SüdlicheBetriebGemessen -496.-1.8--29.3-32.3-557.-1.7--29.9-32.7

s 6 - - 9 - -

Afrika - -

Angegeben-413.-1.4--18.4-20.9-345.-1.8--20.4-22.0

4 - - 2 - -

- -

Gemessen -910.-1.6--47.8-53.2-903.-1.7--50.3-54.6

+ 0 - - 1 - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-41.4-8.2--10.9-11.0-144.-2.7--12.5-13.3

t - - - 9 - -

-

EntwickGemessen -1.1--6.2--0.2--0.2--1.1--6.2--0.2--0.2-

lung

Angegeben-25.5-5.6--4.6--4.6--20.5-5.3--3.5--3.5-

- -

Gemessen -26.6-5.7--4.8--4.8--21.7-5.3--3.7--3.7-

+ - -

Angezeig

t

Abgeleite-31.5-4.2--4.3--4.3--36.4-4.6--5.4--5.4-

t - -

ErkunduGemessen

ng

Angegeben-44.1-4.5--6.4--6.4--50.4-4.6--7.5--7.5-

- -

Gemessen -44.1-4.5--6.4--6.4--50.4-4.6--7.5--7.5-

+ - -

Angezeig

t

Abgeleite-4.0--3.6--0.5--0.5--6.2--4.3--0.8--0.8-

t

Insgesamt Gemessen + -2,26-0.9--63.2-69.6-3,10-0.7--67.0-72.3

Angezeigt 4.3 - - 5.1 - -

- -

Gesamtsu -2,54-1.0--79.4-86.2-3,86-0.7--87.0-93.4

mme 7.3 - - 5.7 - -

- -

URAN TonneKlassU3O8 U3O8 TonneKlassU3O8 U3O8

n e 100%n e 100%

(Mt) (kg/ (Mlb (Mlb(Mt) (kg/ (Mlb (Mlb

t) ) ) t) ) )

SüdlicheErkunduGemessen -159.-0.1--40.0-49.9-213.-0.1--50.3-50.3

s ng 5 - - 6 - -

Afrika - -

Angegeben-47.5-0.2--25.9-28.3-60.1-0.2--28.3-28.3

- - - - - -

Gemessen -207.-0.1--65.9-78.2-273.-0.1--78.6-78.6

+ 0 - - 6 - -

Angezeig- -

t

Abgeleite

-1.1--0.1--0.1

-1.1--0.1--0.1-

t

Gesamtsu -207.-0.1--66.0-78.3-273.-0.1--78.7-78.7

mme 1 - - 7 - -

- -

KUPFER TonneKlassKupfeKupfeTonneKlassKupfeKupfe

n e r r n e r r

100% 100%

(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)

Amerika ErkunduGemessen -661.-0.4--6,20-6,55-1,03-0.3--7,57-7,92

ng 4 0.9 9.5 2.7 8.9 2.8

- - - - - -

Angegeben-622.-0.4--5,45-5,90-1,09-0.3--7,22-7,66

2 1.0 0.6 7.2 8.7 0.5

- - - - - -

Gemessen -1,28-0.4--11,6-12,4-2,12-0.3--14,8-15,5

+ 3.6 51.8 60.2 9.9 07.6 83.3

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-206.-0.4--1,81-1,94-573.-0.3--3,48-3,61

t 1 5.5 2.1 1 9.5 1.7

- - - - - -

Gesamtsu -1,48-0.4--13,4-14,4-2,70-0.3--18,2-19,1

mme 9.7 67.3 02.3 3.1 97.1 95.0

- - - - - -

LITHIUM TonneLi2O Li2O Li2O TonneLi2O Li2O Li2O

n 100%n 100%

(Mt) (%) (Kt) (Kt) (Mt) (%) (Kt) (Kt)

Amerika ErkunduGemessen -2.8--0.4--10.3-144.

ng - 4

-

Angegeben-6.3--0.3--20.9-293.

- 5

-

Gemessen -9.0--0.3--31.2-438.

+ - 0

Angezeig -

t

Abgeleite-1.4--0.3--4.8--67.5

t -

Europa ErkunduGemessen -1.1--1.2--13.5-50.7

ng - -

Angegeben-2.4--1.0--25.1-94.3

- -

Gemessen -3.6--1.1--38.6-145.

+ - 0

Angezeig -

t

Abgeleite-0.4--0.9--4.0--14.9

t -

Insgesamt Gemessen + -12.6-0.6--69.7-582.

Angezeigt - - 9

-

Gesamtsu -14.4-0.5--78.5-665.

mme - - 4

-

ZINK TonneKlassZink Zink TonneKlassZink Zink

n e 100%n e 100%

(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)

AustraliBetriebGemessen -10.8-3.1--728.-3,64

en - 0 2.0

- -

Angegeben-1.8--5.7--222.-1,11

1 1.1

- -

Gemessen -12.6-3.4--950.-4,75

+ - 2 3.2

Angezeig - -

t

Abgeleite-0.5--6.5--66.1-330.

t - 7

-

Gesamtsu -13.0-3.5--1,01-5,08

mme - 6.3 3.9

- -

1Bei den US-PGM-Betrieben wird PGM durch die 2E Pt und Pd dargestellt

2Bei den PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E Pt, Pd, Rh und Au repräsentiert

Mineralische Reserven

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM TonneKlassPGM PGM TonneKlassPGM PGM

n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

Amerika1ProduktNachgewie-8.2--15.4-4.1--4.1--7.8--14.5-3.6--3.6-

ion sen - -

Wahrschei-60.1-12.0-23.2-23.2-50.3-14.4-23.3-23.3

nlich - - - - - - - -

Erwiesen -68.3-12.4-27.3-27.3-58.1-14.4-26.9-26.9

+ - - - - - - - -

Wahrsche

inlich

SüdlicheProduktNachgewie-124.-3.5--14.2-20.0-147.-3.6--17.2-19.3

s ion sen 6 - - 0 - -

Afrika - -

2

Wahrschei-171.-3.3--18.0-23.1-222.-3.1--22.3-23.8

nlich 0 - - 2 - -

- -

Erwiesen -295.-3.4--32.2-43.2-369.-3.3--39.5-43.1

+ 6 - - 1 - -

Wahrsche- -

inlich

Gesamtsumme Erprobt + -363.-5.1--59.4-70.5-427.-4.8--66.4-70.0

Wahrscheinlich 9 - - 2 - -

- -

GOLD TonneKlassGold Gold TonneKlassGold Gold

n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

SüdlicheProduktNachgewie-149.-1.4--6.8--8.0--156.-1.3--6.6--8.0-

s ion sen 6 5

Afrika - -

Wahrschei-159.-0.7--3.7--5.0--171.-0.8--4.7--6.1-

nlich 0 9

- -

Erwiesen -308.-1.1--10.5-13.1-328.-1.1--11.2-14.0

+ 6 - - 3 - -

Wahrsche- -

inlich

EntwickNachgewie

-0.9--3.6--0.1--0.1-

lung sen

Wahrschei-20.6-3.9--2.6--2.6--17.7-3.7--2.1--2.1-

nlich - -

Erwiesen -20.6-3.9--2.6--2.6--18.6-3.7--2.2--2.2-

+ - -

Wahrsche

inlich

ErkunduNachgewie

ng sen

Wahrschei

-15.3-4.3--2.1--2.1-

nlich -

Erwiesen

-15.3-4.3--2.1--2.1-

+ -

Wahrsche

inlich

Gesamtsumme Erprobt + -329.-1.2--13.1-15.7-362.-1.3--15.5-18.3

Wahrscheinlich 2 - - 2 - -

- -

ZINZ TonneKlassZink Zink TonneKlassZink Zink

n e 100%n e 100%

(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)(Mt) (%) (Mlb)(Mlb)

AustraliProduktNachgewie-9.9--3.0--649.-3,24

en ion sen 2 7.4

- -

Wahrschei-0.5--5.4--61.7-308.

nlich - 6

-

Gesamtsumme Erprobt + -10.4-3.1--710.-3,55

Wahrscheinlich - 9 6.1

- -

1Bei den US-PGM-Betrieben wird PGM durch die 2E Pt und Pd dargestellt

2Bei den PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E Pt, Pd, Rh und Au repräsentiert

2.2. Über unsere Offenlegung und die damit verbundenen Annahmen

Die Gruppe berichtet in Übereinstimmung mit den Richtlinien der JSE und der US Securities and Exchange Commission (SEC) über die Rohstoffpreise, die für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven in allen verwalteten Betrieben, Erschließungs- und Explorationsgebieten verwendet werden. Für die Offenlegung im Jahr 2021 hat das Unternehmen die Erlaubnis der SEC gemäß dem neuen Unterabschnitt 1300 der Verordnung S-K zur Kenntnis genommen, die die Verwendung von zukunftsorientierten Preisen im Gegensatz zu den zuvor verwendeten dreijährigen Durchschnittspreisen erlaubt. Wir sind der Ansicht, dass vorausschauende Preise, die auf einer umfassenden Marktforschung beruhen, Veränderungen der Marktdynamik genauer erfassen, und haben uns daher für die Anwendung vorausschauender Preise entschieden, die die Preisbildung über den gesamten Zyklus hinweg widerspiegeln. Die Preisannahmen für Mineralressourcen, die sich auf längere Zeiträume konzentrieren, beruhen auf höheren Preisen als für Mineralreserven. Diese Annahmen erleichtern die langfristige Planung, berücksichtigen aber immer noch angemessene Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau. Der für die Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung zum 31. Dezember 2021 verwendete Wechselkurs ist R15,00/US$.

Sibanye-Stillwater 2021 Preisdecks für Mineralressourcen und Mineralreserven in verwalteten Betrieben.

31-Dez-21 31-Dez-20

BODENSCHÄTZE MINERALIENRESERVMINERALIENRESERV

EN EN

Edelmetalle US$/R/oz R/kg US$/R/oz R/kg US$/R/oz R/kg

oz oz oz

Gold 1,8027,000868,01,6524,885800,01,5022,500720,0

0 00 9 00 0 00

Platin 1,5022,500723,31,2518,750602,8880 13,200424,3

0 91 0 26 89

Palladium 1,5022,500723,31,2518,750602,81,6024,000771,6

0 91 0 26 0 17

Rhodium 10,0150,004,8228,00120,003,8585,6584,7502,724

00 0 ,605 0 0 ,084 0 ,772

Iridium 3,0045,0001,4462,5037,5001,2051,4521,750699,2

0 ,782 0 ,651 0 78

Ruthenium 350 5,250 168,7300 4,500 144,6260 3,900 125,3

91 78 88

Unedle Metalle US$/US$/ToR/TonUS$/US$/ToR/TonUS$/US$/ToR/Ton

Pfunnne ne Pfunnne ne Pfunnne ne

d d d

Nickel 7.9417,500262,57.3516,200243,05.9 13,000195,0

00 00 00

Kupfer 4.5410,000150,04.068,950 134,22.726,000 90,00

00 50 0

Kobalt 25 55,116826,722 48,502727,515 33,069496,0

33 25 40

Uranoxid (UO38) 150 110,231,65340 88,1851,32232 70,548960,0

1 ,465 ,772 00

Chromoxid (CrO23)0.07165 2,4750.07150 2,2500.07160 2,400

,(42%iges

Konzentrat)

1

1 Langfristige Vertragspreise

Das relevante Metall (Prill), dem unsere PGM-Betriebe ausgesetzt sind, wird im Folgenden zusammengefasst.

Prill Splits

2E Prill-Split EinhBergwerk East Boulder Durchschnitt

(US-PGM-Betrieb) eit Stillwater Mine

Platin % 22.17 21.73 22.01

Palladium % 77.83 78.27 77.99

4E Prill-Split (SA EinhRustenburg KroondMarikana Mimose

PGM-Betrieb) eit al

MER UG2 UG2 MER UG2 MSZ

Platin % 64 52 58 62 59 49

Palladium % 27 33 31 28 29 38

Rhodium % 4 14 10 3 11 4

Gold % 5 1 1 7 1 8

MER - Merensky-Riff

UG2 - Obere Gruppe 2 Chromitit

MSZ - Haupt-Sulfid-Zone

2.3. Änderung der Rechnungslegungsgrundlage für Minderheitsbeteiligungen

Das Unternehmen hat seine Politik hinsichtlich der Grundlage für die Meldung von zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven für 2021 geändert.

Früher hat die Gruppe zurechenbare Mineralressourcen und Mineralreserven auf der Grundlage der effektiven buchhalterischen Beteiligung an Mineralgrundstücken ausgewiesen. Dieser Ansatz berücksichtigte die Anerkennung von Verbindlichkeiten von Minderheitsaktionären bei der Bestimmung des zurechenbaren Anteils an einem Vermögenswert. Dieser Ansatz führt zu jährlichen Änderungen der effektiven Anteile. Daher hat die Gruppe diese Praxis geändert und berichtet künftig über die zurechenbaren Anteile der Mineralressourcen und Mineralreserven auf der Grundlage des effektiven rechtlichen Anteils der Gruppe an Mineralgrundstücken, ohne dass dies Auswirkungen auf den effektiven buchhalterischen Anteil der Gruppe hat.

Diese Änderung hat die folgenden Auswirkungen auf die ausgewiesenen zurechenbaren Prozentsätze der Mineralgrundstücke:

a. Rustenburg:-zu 74% zurechenbar (2020: 100%)

b. Cooke: -zu 76% zurechenbar (2020: 100%)

c. Marikana:-zu 80,64% zurechenbar (2020: 95,25%)

d. Limpopo (Baobab & Doornvlei):-zu 80,64% zurechenbar (2020: 95,25%)

e. Limpopo (Dwaalkop):-gemeldet mit 40,32% Anteil (2020: 45,30%)

f. Akanani: -zu 80,13% zurechenbar (2020: 93,13%)

Die Nettoauswirkungen dieser Änderung sind in den Überleitungsrechnungen der Mineralreserven für die entsprechenden Segmente unseres Unternehmens ersichtlich. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die zugrundeliegenden Mineralien, die für den Abbau zur Verfügung stehen, und wirkt sich daher nicht auf die LOM oder die Rentabilität von Betrieben oder Entwicklungsprojekten aus.

Die für das Jahr 2020 angegebenen zurechenbaren Zahlen wurden in den Tabellen nicht angepasst, um die geänderten Zinsen widerzuspiegeln, aber zur besseren Übersicht und zum Vergleich sind sowohl die Zahlen für 2020 als auch für 2021 auf 100 %-Basis dargestellt.

3. Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe nach geografischen Regionen und Rohstoffen

3.1. Amerika

Klassifizierte PGM-Mineralressourcen

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM Amerik TonneKlassPGM PGM TonneKlassPGM PGM

a n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

BetrieStillwGemessen -39.9-14.7-18.9-18.9-12.4-15.1-6.0--6.0-

b ater - - - - - -

und

Ost-BlAngegeben-59.1-13.8-26.1-26.1-70.1-14.6-33.0-33.0

ockste - - - - - - - -

in

Gemessen -99.0-14.1-45.0-45.0-82.5-14.7-39.0-39.0

+ - - - - - - - -

Angezeig

t

Abgeleite-113.-12.2-44.6-44.6-96.2-15.5-47.9-47.9

t 6 - - - - - - -

-

Gesamt -212.-13.1-89.6-89.6-178.-15.1-86.9-86.9

summe 6 - - - 7 - - -

- -

31. Dezember 2021

PGM Amerika TonnPGM PGM KupfKupfNickNickSilbSilbGoldGold

en er er el el er er

Erkundung (Mt)(g/t(Moz(%) (Mlb(%) (Mlb(g/t(Moz(g/t(Moz

) ) ) ) ) ) ) )

Marathon1 Gemessen -23.-0.8-0.6-0.2-104 -1.5-1.1-0.1-0.1

4 - - - .9 - - - -

- -

Angegeben-26.-0.6-0.5-0.2-126 -1.7-1.4-0.1

7 - - - .6 - - -

- -

Gemessen -50.-0.7-1.1-0.2-231 -1.6-2.5-0.1-0.1

+ 1 - - - .5 - - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-6.2-0.5-0.1-0.2-31. -1.5-0.3

t - - - - 7 - -

-

Denison2 Gemessen -0.1-6.2

-0.5-1.0-0.3-0.7 -1.4

- - - - - - -

Angegeben-1.1-2.8-0.1-1.3-31.-1.6-37. -0.4

- - - - 3 - 6 -

- -

Gemessen -1.2-3.0-0.1-1.2-32.-1.5-38. -0.5

+ - - - - 3 - 3 -

Angezeig - -

t

Abgeleite-1.3-2.7-0.1-1.2-33.-1.5-42. -0.4

t - - - - 7 - 7 -

- -

Insgesamt Gemessen + -51.-0.8-1.3-0.2-263-1.5-38.-1.5-2.5-0.1-0.1

Angezeigt 3 - - - .7 - 3 - - - -

- - -

Gesamtsumme -58.-0.8-1.5-0.3-329-1.5-81.-1.5-2.8-0.1-0.1

8 - - - .1 - 1 - - - -

- - -

31. Dezember 2020

PGM Amerika TonnPGM PGM KupfKupfNickNickSilbSilbGoldGold

en er er el el er er

Erkundung (Mt)(g/t(Moz(%) (Mlb(%) (Mlb(g/t(Moz(g/t(Moz

) ) ) ) ) ) ) )

Marathon1 Gemessen -26.-0.8-0.7-0.2-119 -1.5-1.3-0.1-0.1

7 - - - .7 - - - -

- -

Angegeben-30.-0.6-0.6-0.2-144 -1.7-1.6-0.1-0.1

5 - - - .5 - - - -

- -

Gemessen -57.-0.7-1.3-0.2-264 -1.6-2.9-0.1-0.1

+ 2 - - - .1 - - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-7.1-0.5-0.1-0.2-36. -1.5-0.3

t - - - - 2 - -

-

Denison2 Gemessen -0.1-6.2

-0.5-1.0-0.3-0.7 -1.4

- - - - - - -

Angegeben-1.1-2.8-0.1-1.3-31.-1.6-37. -0.4

- - - - 3 - 6 -

- -

Gemessen -1.2-3.0-0.1-1.2-32.-1.5-38. -0.5

+ - - - - 3 - 3 -

Angezeig - -

t

Abgeleite-1.3-2.7-0.1-1.2-33.-1.5-42. -0.4

t - - - - 7 - 7 -

- -

Insgesamt Gemessen + -58.-0.8-1.4-0.2-296-1.5-38.-1.6-2.9-0.1-0.1

Angezeigt 4 - - - .4 - 3 - - - -

- - -

Gesamtsumme -66.-0.8-1.6-0.2-366-1.5-81.-1.6-3.2-0.1-0.2

8 - - - .3 - 1 - - - -

- - -

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

KUPFER Amerika TonnCu-SKupfAu-KGoldTonnCu-SKupfAu-KGold

en orteer lass en orteer lass

e e

Erkundung (Mt)(%) (Mlb(g/t(Moz(Mt)(%) (Mlb(g/t(Moz

) ) ) ) ) )

Altar3 Gemessen -637-0.4-6,0-0.1-2.4-1,0-0.3-7,4-0.1-3.0

.9 - 95.0- - 05.9- 58.2- -

- - - -

Angegeben -580-0.4-5,2-0.1-1.5-1,0-0.3-7,0-0.1-2.3

.3 - 93.0- - 51.5- 52.9- -

- - - -

Gemessen + -1,2-0.4-11,-0.1-3.9-2,0-0.3-14,-0.1-5.2

Angezeigt 18.2- 388.- - 57.4- 511.- -

- 0 - 1

- -

Abgeleitet -190-0.4-1,7-0.1-0.4-556-0.3-3,4-0.1-1.1

.4 - 50.0- - .6 - 19.6- -

- - - -

Rio GrandeGemessen

4

Angegeben -14.

-0.1-0.4-0.2-14.

-0.1-0.4-0.2

1 - - - 1 - - -

- -

Gemessen + -14.

-0.1-0.4-0.2-14.

-0.1-0.4-0.2

Angezeigt 1 - - - 1 - - -

- -

Abgeleitet -8.2

-0.3-0.1-8.2

-0.3-0.1

- - - - - -

Insgesamt Gemessen + -1,2-0.4-11,-0.1-4.1-2,0-0.3-14,-0.1-5.4

Angezeigt 32.3- 388.- - 71.6- 511.- -

- 1 - 2

- -

Gesamtsumm -1,4-0.4-13,-0.1-4.6-2,6-0.3-17,-0.1-6.6

e 30.9- 138.- - 36.3- 930.- -

- 1 - 9

- -

31. Dezember 2021

LITHIUAmerika TonnenLi2O Li2O LCE5 LCE5 H3BO3 H3BO3

M

(Mt) (%) (Kt) (%) (Kt) (%) (Kt)

ErkundRhyolitGemessen -2.8- -0.4- -10.3--0.9- -25.4--8.3- -230.7

ung h-Grat -

6

Angegeben-6.3- -0.3- -20.9--0.8- -51.6--8.1- -506.5

-

Gemessen -9.0- -0.3- -31.2--0.9- -77.0--8.2- -737.2

+ -

Angezeig

t

Abgeleite-1.4- -0.3- -4.8- -0.9- -11.9--7.9- -109.1

t -

Gesamt -10.4--0.3- -36.0--0.9- -88.9--8.1- -846.3

summe -

122,65% Zurechenbar, nicht verwaltet

264,92% Zurechenbar, nicht verwaltet

3100% Zurechenbar, nicht verwaltet

419,9% Zurechenbar, nicht verwaltet, basierend auf der Beteiligung an Aldebaran Resources

5LCE-Zahlen, die von der In-situ-Li-Mineralisierung abgeleitet wurden, indem ein Verhältnis von 1:5.323 angewendet wurde

6Basierend auf der zurechenbaren Beteiligung von 7,12% an Ioneer Ltd, dem Verwalter des Rhyolite Ridge Projekts

Klassifizierte Mineralreserven

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM Amerik TonneKlassPGM PGM TonneKlassPGM PGM

a n e 100%n e 100%

(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)(Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

BetriebStillwNachgewie-8.2--15.4-4.1--4.1--7.8--14.5-3.6--3.6-

ater sen - -

und

East

Bould

er

Wahrschei-60.1-12.0-23.2-23.2-50.3-14.4-23.3-23.3

nlich - - - - - - - -

Gesamtsumme Erprobt + -68.3-12.4-27.3-27.3-58.1-14.4-26.9-26.9

Wahrscheinlich - - - - - - - -

2E PGM = Pt (78%) + Pd (22%)

3.1.1. Platingruppenmetalle

3.1.1.1. US-PGM-Betriebe

- 2E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 89,6 Mio. Unzen, ein Anstieg von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr

- 2E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 27,3 Mio. Unzen, ein Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr

Der Anstieg der Mineralressourcen ist auf eine verbesserte geologische Interpretation des Erzkörpers zurückzuführen, was zu einer verbesserten Kontinuität (Erhöhung der Tonnage) führte, allerdings bei einem niedrigeren Durchschnittsgehalt. Dies wiederum war der Grund für den geringfügigen Anstieg der Mineralreserven.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe für 2020 bis 2021 ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

US-PGM-Betriebe - Abgleich der Mineralreserven

Faktoren 2E PGM (Moz)

31-Dez-20 26.9

Erschöpfung -0.7

Nach der 26.3

Erschöpfung

Bereich -0.3

Einschlüsse/Aussch

lüsse

Geologische 5.4

Interpretation

Methodik der -2.7

Schätzung

Wirtschaftliche 0.0

Parameter

Modifizierende -1.4

Faktoren

31-Dez-21 27.3

3.1.1.2. Explorationsprojekte auf dem amerikanischen Kontinent

- Geringfügiger Rückgang (0,1 Mio. Unzen) bei den Mineralressourcen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Änderung der zurechenbaren Beteiligung an Generation Mining Ltd.

3.1.2. Grüne Metalle

3.1.2.1. Cu-Explorationsprojekte

- Gesamtkupfermineralressourcen von 13.138,1 Mio. Pfund, ein Rückgang um 26,7%

Der Hauptgrund für die Änderung der Mineralressourcen war das Projekt Altar, bei dem eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung unter Verwendung geologischer Beschränkungen abgeschlossen wurde, die darauf abzielt, die Lage, die Geometrie und das Volumen der höhergradigen Kupfer-Gold-Zonen hervorzuheben. Dies könnte zu einem gezielteren, hochgradigeren Abbauansatz führen, der eine bessere Wirtschaftlichkeit ermöglicht.

3.1.2.2. Lithium-Explorationsprojekt

- Erste Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) Mineralressourcen von 88,9 Mio. Tonnen

- Erste Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) Mineralreserven von 37,2 Mio. Tonnen

- Erstmalige Borsäure (H3BO3) Mineralressourcen von 846,3Kt

- Erste Borsäure (H3BO3) Mineralreserven von 343,0 Kt

Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen einen Anteil von 7,12 % an Ioneer Ltd, dem Eigentümer und Betreiber des Lithium-Erschließungsprojekts Rhyolite Ridge in Nevada, USA, und unterzeichnete eine Vereinbarung zur Gründung eines

50:50-Joint-Ventures für das Projekt.

3.2. Südliches Afrika

Klassifizierte PGM-Mineralressourcen

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM Südliches TonnKlasPGM PGM TonnKlasPGM PGM

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

BetriebMarikana1 Gemessen -73.-4.2-9.9-12.-77.-4.1-10.-10.

3 - - 3 3 - 1 6

- - - - -

Angegeben-513-4.1-68.-84.-616-4.3-85.-89.

.4 - 1 4 .2 - 0 2

- - - - - -

Gemessen -586-4.1-78.-96.-693-4.3-95.-99.

+ .6 - 0 8 .5 - 1 8

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-178-4.4-25.-31.-202-4.6-29.-31.

t .9 - 2 2 .2 - 7 1

- - - - - -

Rustenburg2 Gemessen -308-4.4-43.-58.-427-4.4-59.-59.

.3 - 2 4 .0 - 7 7

- - - - - -

Angegeben-88.-5.3-15.-20.-115-5.3-19.-19.

6 - 1 5 .7 - 9 9

- - - - - -

Gemessen -396-4.6-58.-78.-542-4.6-79.-79.

+ .9 - 4 9 .7 - 6 6

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-11.-5.6-2.0-2.7-14.-5.6-2.7-2.7

t 0 - - - 9 - - -

- -

Kroondal3 Gemessen -27.-3.3-3.0-5.9-30.-3.3-3.3-6.5

8 - - - 8 - - -

- -

Angegeben-4.8-3.8-0.6-1.2-5.0-3.8-0.6-1.2

- - - - - - - -

Gemessen -32.-3.4-3.6-7.1-35.-3.4-3.9-7.8

+ 5 - - - 8 - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-2.5-2.9-0.2-0.5-2.5-2.9-0.2-0.5

t - - - - - - - -

Mimose4 Gemessen -31.-3.5-3.5-7.0-25.-3.6-3.0-6.0

0 - - - 4 - - -

- -

Angegeben-17.-3.5-2.0-4.0-15.-3.6-1.7-3.5

7 - - - 1 - - -

- -

Gemessen -48.-3.5-5.5-11.-40.-3.6-4.7-9.4

+ 7 - - 0 5 - - -

Angezeig- - -

t

Abgeleite-17.-3.4-1.9-3.7-13.-3.5-1.5-3.0

t 2 - - - 4 - - -

- -

Insgesamt Gemessen + -1,0-4.2-145-193-1,3-4.3-183-196

Angezeigt 64.8- .4 .7 12.5- .3 .7

- - - - - -

Gesamts -1,2-4.3-174-231-1,5-4.4-217-234

umme 74.4- .7 .8 45.4- .4 .0

- - - - - -

PGM Südliches TonnKlasPGM PGM TonnKlasPGM PGM

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

ErkunduAkanani5 Gemessen

ng

Angegeben-164-4.2-22.-27.-191-4.2-25.-27.

.5 - 0 5 .1 - 6 5

- - - - - -

Gemessen -164-4.2-22.-27.-191-4.2-25.-27.

+ .5 - 0 5 .1 - 6 5

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-87.-3.4-9.6-12.-102-3.4-11.-12.

t 9 - - 0 .1 - 2 0

- - - - -

Limpopo6 Gemessen -1.8-4.2-0.2-0.3-2.1-4.2-0.3-0.3

- - - - - - - -

Angegeben-73.-4.3-10.-17.-95.-4.0-12.-18.

6 - 3 2 2 - 2 1

- - - - - -

Gemessen -75.-4.3-10.-17.-97.-4.0-12.-18.

+ 4 - 5 5 3 - 5 3

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-67.-4.2-9.1-14.-102-4.1-13.-18.

t 9 - - 0 .3 - 4 2

- - - - -

Hoedspruit Gemessen

Angegeben

-28.-5.5-5.0-6.7

1 - - -

-

Gemessen

-28.-5.5-5.0-6.7

+ 1 - - -

Angezeig -

t

Abgeleite

-4.5-5.6-0.8-1.1

t - - - -

Blue Ridge7 Gemessen

Angegeben-9.2-3.2-1.0-1.9-9.2-3.2-1.0-1.9

- - - - - - - -

Gemessen -9.2-3.2-1.0-1.9-9.2-3.2-1.0-1.9

+ - - - - - - - -

Angezeig

t

Abgeleite-6.7-3.0-0.6-1.3-6.7-3.0-0.6-1.3

t - - - - - - - -

Zondernaam Gemessen

Angegeben

Gemessen

+

Angezeig

t

Abgeleite

-77.-6.4-15.-21.

t 4 - 9 5

- - -

Insgesamt Gemessen + -249-4.2-33.-46.-325-4.2-44.-54.

Angezeigt .0 - 5 9 .6 - 1 5

- - - - - -

Gesamts -411-4.0-52.-74.-618-4.3-85.-108

umme .4 - 9 2 .6 - 9 .5

- - - - - -

180,64% Zurechenbar, verwaltet;2 74% Zurechenbar, verwaltet; 350% Zurechenbar, verwaltet;4 50% Zurechenbar, nicht verwaltet

580,13% Zurechenbar, verwaltet,6 Zurechenbare Anteile von Baobab und Doornvlei (80,64%), und Dwaalkop (40,32%), 750% Zurechenbar, verwaltet

Klassifizierte PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

PGM Südliches TonnKlasPGM PGM TonnKlasPGM PGM

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

BetriebMarikana1 Nachgewie-22.-3.9-2.9-3.6-19.-3.9-2.4-2.6

sen 6 - - - 6 - - -

- -

Wahrschei-121-3.9-15.-18.-152-3.9-19.-20.

nlich .6 - 1 8 .6 - 1 0

- - - - - -

Erwiesen -144-3.9-18.-22.-172-3.9-21.-22.

+ .2 - 0 3 .2 - 5 6

Wahrsche- - - - - -

inlich

Rustenburg2 Nachgewie-83.-3.5-9.5-12.-106-3.7-12.-12.

sen 4 - - 9 .1 - 7 7

- - - - -

Wahrschei-41.-1.5-2.0-2.6-64.-1.3-2.7-2.7

nlich 7 - - - 9 - - -

- -

Erwiesen -125-2.9-11.-15.-171-2.8-15.-15.

+ .1 - 5 5 .0 - 4 4

Wahrsche- - - - - -

inlich

Kroondal3 Nachgewie-10.-2.6-0.9-1.7-12.-2.6-1.1-2.2

sen 4 - - - 9 - - -

- -

Wahrschei

nlich

Erwiesen -10.-2.6-0.9-1.7-12.-2.6-1.1-2.2

+ 4 - - - 9 - - -

Wahrsche- -

inlich

Mimose4 Nachgewie-8.2-3.6-0.9-1.9-8.5-3.5-1.0-1.9

sen - - - - - - - -

Wahrschei-7.7-3.5-0.9-1.7-4.6-3.3-0.5-1.0

nlich - - - - - - - -

Erwiesen -15.-3.5-1.8-3.6-13.-3.4-1.5-2.9

+ 8 - - - 1 - - -

Wahrsche- -

inlich

Gesamtsumme Erprobt + -295-3.4-32.-43.-369-3.3-39.-43.

Wahrscheinlich .6 - 2 2 .1 - 5 1

- - - - - -

180,64% Zurechenbar, verwaltet;2 74% Zurechenbar, verwaltet; 350% Zurechenbar, verwaltet;4 50% Zurechenbar, nicht verwaltet

3.2.1. Platingruppenmetalle

3.2.1.1. SA PGM-Operationen

- 4E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 174,7 Mio. Unzen, ein Rückgang von 19,7 % im Vergleich zum Vorjahr

- 4E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 32,2 Mio. Unzen, ein Rückgang von 18,5 % im Vergleich zum Vorjahr

Die negative Abweichung bei den Mineralressourcen und Mineralreserven ist in erster Linie auf die Änderung der Basis des zurechenbaren effektiven rechtlichen Anteils für die Meldung von Mineralressourcen und Mineralreserven von Liegenschaften mit bedeutenden Minderheitsbeteiligungen (im Allgemeinen B-BBEE-Beteiligungsstrukturen) zurückzuführen. Die Anwendung des zurechenbaren effektiven rechtlichen Anteils bei Marikana und Rustenburg führte dazu, dass 7,3 Mio. Unzen 4E an Mineralreserven und 39,9 Mio. Unzen 4E an Mineralressourcen den rechtlichen Minderheitsbeteiligungen neu zugewiesen wurden. Wie bereits erwähnt, hat diese Änderung keine Auswirkungen auf die zugrundeliegenden Mineralien, die für den Abbau zur Verfügung stehen, und wirkt sich daher in keiner Weise auf die LOM oder die Rentabilität unserer Betriebe aus.

Darüber hinaus wurde der Abbau von 2,9 Mio. Unzen 4E aus den Bergbauaktivitäten im Jahr 2021 teilweise durch einen Anstieg der Mineralreserven um 0,8 Mio. Unzen 4E ausgeglichen, der auf die überarbeiteten wirtschaftlichen Parameter zurückzuführen ist, bei denen die LoM-Endproduktion, die zuvor ausgeschlossen war, aufgrund der Optimierung der Grenzen und der aktuellen Preisannahmen wirtschaftlich rentabel geworden ist.

Die Vereinbarung mit Anglo Plat über den Erwerb der 50 %igen Beteiligung an der Kroondal PSA und die Ermöglichung des sofortigen Abbaus von Kroondal über die PSA-Grenze in das Pachtgebiet der Sibanye Rustenburg Platinum Mine führte zu einer Erweiterung der zurechenbaren Mineralreserven um 1,32 Mio. Unzen 4E und einer Verlängerung der LoM der verschiedenen Kroondal-Schächte um 9 bis 16 Jahre. Durch die frühzeitige Gewinnung dieser aktuellen Mineralressourcen-Unzen aus der kostengünstigen mechanisierten Kroondal-Infrastruktur, die bisher nur für die Umwandlung in Mineralreserven und den Abbau durch die Betriebe der Sibanye Rustenburg Platinmine zu einem viel späteren Zeitpunkt bewertet worden wären, wird ein beträchtlicher Wert freigesetzt. Bei Mimosa (Wedza West) wurden 0,32 Mio. Unzen 4E zurechenbare Mineralreserven aufgrund der Einbeziehung zusätzlicher erworbener Mineraltitel hinzugefügt.

Ein detaillierter Abgleich der Mineralreserven des SA PGM-Betriebs für die Jahre 2020 bis 2021 ist nachstehend dargestellt.

SA PGM-Betriebe - Überleitung der Mineralreserven

Faktoren 4E PGM (Moz)

Mineralische Reserven 2020 (zurechenbar) 39.5

Mineralische Reserven 2020 3.7

(Minderheitsaktionäre)

Mineralische Reserven 2020 (100%) 43.2

2021 Erschöpfung 2.9

Nach der Erschöpfung 40.3

Wirtschaftliche Bewertung 1 0.8

Bewertung -0.3

Geologische Veränderungen 0.3

Änderungen an den Grenzen 2 2.1

Technische Faktoren -0.1

Mineralische Reserven 2021 (100%) 43.2

Mineralische Reserven 2021 (den 11.0

Minderheitsaktionären

zuzurechnen)

3

Mineralische Reserven 2021 (zurechenbar) 32.2

1LoM-Gewinne im Zusammenhang mit der Optimierung des Heckbereichs

2Zugänge in Rustenburg aufgrund der Kroondal PSA-Vereinbarung mit Anglo American und Mimosa-Landzugang in Wedza West

3Überarbeiteter Ansatz zur Berechnung des zurechenbaren Oz

3.2.1.2. SA PGM Explorationsprojekte

- 4E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 52,86 Mio. Unzen, ein Rückgang um 62 %.

Die wichtigsten Faktoren für die Veränderungen bei den Mineralressourcen sind die folgenden:

- Ausschluss von Zondernaam aufgrund der Entscheidung, das Schürfrecht nicht zu verlängern (-15,9 Mio. Unzen)

- Ausschluss von Hoedspruit (-5,8Moz)

o Entfernt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung des Antrags auf Erneuerung der Schürfrechte.

- Änderung der Methodik der zurechenbaren Berichterstattung (-11,4Moz)

o Akanani - -(-2,3Moz)

o Limpopo --(-3,75Moz)

- Überarbeitete Schätzung für das Dwaalkop-Projekt unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse (-2,45 Mio. Unzen)

Die Angaben zu den Mineralressourcen von Akanani, Limpopo und Blue Ridge werden durch Bergbaustudien untermauert, die vernünftige Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau zeigen.

3.2.2. Gold

Klassifizierte Goldmineralressourcen

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

BetriebKloof Gemessen -34.-11.-12.-12.-34.-11.-12.-12.

5 3 6 6 3 7 9 9

- - - - - - - -

Angegeben-39.-6.4-8.0-8.0-48.-5.8-9.1-9.1

1 - - - 5 - - -

- -

Gemessen -73.-8.7-20.-20.-82.-8.3-22.-22.

+ 6 - 6 6 8 - 0 0

Angezeig- - - - - -

t

Abgeleite-28.-11.-10.-10.-35.-9.6-11.-11.

t 1 5 4 4 6 - 0 0

- - - - - - -

Beatrix Gemessen -26.-6.4-5.4-5.4-24.-6.7-5.3-5.3

5 - - - 8 - - -

- -

Angegeben-26.-5.1-4.3-4.3-28.-5.4-5.0-5.0

3 - - - 7 - - -

- -

Gemessen -52.-5.7-9.7-9.7-53.-6.0-10.-10.

+ 8 - - - 5 - 3 3

Angezeig- - - -

t

Abgeleite-1.7-4.2-0.2-0.2-4.8-4.4-0.7-0.7

t - - - - - - - -

Driefontein Gemessen -21.-10.-7.4-7.4-20.-10.-7.1-7.1

1 9 - - 6 7 - -

- - - -

Angegeben-12.-8.5-3.3-3.3-14.-9.0-4.2-4.2

2 - - - 5 - - -

- -

Gemessen -33.-10.-10.-10.-35.-10.-11.-11.

+ 3 0 7 7 1 0 3 3

Angezeig- - - - - - - -

t

Abgeleite-0.8-6.6-0.2-0.2-0.5-5.2-0.1-0.1

t - - - - - - - -

Cooke1 Gemessen -159-0.3-1.3-1.7-210-0.3-1.7-1.7

.6 - - - .0 - - -

- -

Angegeben-45.-0.3-0.5-0.6-63.-0.3-0.6-0.6

6 - - - 4 - - -

- -

Gemessen -205-0.3-1.8-2.3-273-0.3-2.3-2.3

+ .2 - - - .4 - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite

t

DRDGOLD2 Gemessen -255-0.3-2.6-5.2-268-0.3-2.8-5.6

.0 - - - .2 - - -

- -

Angegeben-290-0.2-2.3-4.6-190-0.3-1.5-3.1

.1 - - - .1 - - -

- -

Gemessen -545-0.3-4.9-9.8-458-0.3-4.3-8.7

+ .1 - - - .3 - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-10.-0.2-0.1-0.2-103-0.2-0.8-1.6

t 8 - - - .9 - - -

- -

Insgesamt Gemessen + -910-1.6-47.-53.-903-1.7-50.-54.

Angezeigt .0 - 8 2 .1 - 3 6

- - - - - -

Gesamts -951-1.9-58.-64.-1,0-1.9-62.-68.

umme .4 - 7 1 48.0- 8 0

- - - - - -

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

EntwickBrennstein Gemessen -1.1-6.2-0.2-0.2-1.1-6.2-0.2-0.2

lung - - - - - - - -

Angegeben-25.-5.6-4.6-4.6-20.-5.3-3.5-3.5

5 - - - 5 - - -

- -

Gemessen -26.-5.7-4.8-4.8-21.-5.3-3.7-3.7

+ 6 - - - 7 - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-31.-4.2-4.3-4.3-36.-4.6-5.4-5.4

t 5 - - - 4 - - -

- -

Gesamts -58.-4.9-9.1-9.1-58.-4.9-9.1-9.1

umme 1 - - - 1 - - -

- -

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

ErkunduSOFS Gemessen

ng

Angegeben-44.-4.5-6.4-6.4-50.-4.6-7.5-7.5

1 - - - 4 - - -

- -

Gemessen -44.-4.5-6.4-6.4-50.-4.6-7.5-7.5

+ 1 - - - 4 - - -

Angezeig- -

t

Abgeleite-4.0-3.6-0.5-0.5-6.2-4.3-0.8-0.8

t - - - - - - - -

Gesamts -48.-4.4-6.9-6.9-56.-4.6-8.3-8.3

umme 1 - - - 6 - - -

- -

176% Zurechenbar, verwaltet, 250,49% Zurechenbar, nicht verwaltet

Klassifizierte Goldmineralreserven

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

BetriebKloof Nachgewie-12.-6.2-2.5-2.5-11.-6.9-2.6-2.6

sen 7 - - - 7 - - -

- -

Wahrschei-11.-3.5-1.2-1.2-16.-3.8-2.0-2.0

nlich 1 - - - 8 - - -

- -

Erwiesen -23.-5.0-3.8-3.8-28.-5.1-4.6-4.6

+ 8 - - - 5 - - -

Wahrsche- -

inlich

Beatrix Nachgewie-6.8-3.9-0.8-0.8-7.6-3.9-0.9-0.9

sen - - - - - - - -

Wahrschei-1.7-1.6-0.1-0.1-3.1-2.8-0.3-0.3

nlich - - - - - - - -

Erwiesen -8.5-3.4-0.9-0.9-10.-3.6-1.2-1.2

+ - - - - 7 - - -

Wahrsche -

inlich

Driefontein Nachgewie-7.7-8.4-2.1-2.1-5.9-8.5-1.6-1.6

sen - - - - - - - -

Wahrschei-4.2-7.2-1.0-1.0-3.9-6.9-0.9-0.9

nlich - - - - - - - -

Erwiesen -11.-8.0-3.0-3.0-9.8-7.8-2.5-2.5

+ 9 - - - - - - -

Wahrsche-

inlich

Cooke1 Nachgewie

sen

Wahrschei-9.5-0.3-0.1-0.1-11.-0.3-0.1-0.1

nlich - - - - 1 - - -

-

Erwiesen -9.5-0.3-0.1-0.1-11.-0.3-0.1-0.1

+ - - - - 1 - - -

Wahrsche -

inlich

DRDGOLD2 Nachgewie-122-0.3-1.3-2.6-131-0.3-1.4-2.8

sen .5 - - - .3 - - -

- -

Wahrschei-132-0.3-1.3-2.6-136-0.3-1.4-2.8

nlich .5 - - - .9 - - -

- -

Erwiesen -255-0.3-2.6-5.2-268-0.3-2.8-5.6

+ .0 - - - .2 - - -

Wahrsche- -

inlich

Gesamtsumme Erprobt + -308-1.1-10.-13.-328-1.1-11.-14.

Wahrscheinlich .6 - 5 1 .3 - 2 0

- - - - - -

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

EntwickBrennstein Nachgewie

-0.9-3.6-0.1-0.1

lung sen - - - -

Wahrschei-20.-3.9-2.6-2.6-17.-3.7-2.1-2.1

nlich 6 - - - 7 - - -

- -

Gesamtsumme Erprobt + -20.-3.9-2.6-2.6-18.-3.7-2.2-2.2

Wahrscheinlich 6 - - - 6 - - -

- -

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

GOLD Südliches TonnKlasGoldGoldTonnKlasGoldGold

Afrika en se 100en se 100

% %

(Mt)(g/t(Moz(Moz(Mt)(g/t(Moz(Moz

) ) ) ) ) )

ErkunduSOFS Nachgewie

ng sen

Wahrschei

-15.-4.3-2.1-2.1

nlich 3 - - -

-

Gesamtsumme Erprobt +

-15.-4.3-2.1-2.1

Wahrscheinlich 3 - - -

-

176% Zurechenbar, verwaltet, 250,49% Zurechenbar, nicht verwaltet

3.2.2.1 Aktivitäten von SA Gold

- Gesamtgoldmineralressourcen von 58,7 Mio. Unzen, ein Rückgang von 6,5 %

- Gesamte Goldmineralreserven von 10,5 Mio. Unzen, ein Rückgang von 6,3 %

Der Rückgang der SA-Goldmineralreserven ist hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Erschöpfung von 1,1Moz

- Aufgewogen durch einen Anstieg von 0,9 Mio. Unzen bei Driefontein aufgrund des Explorationserfolgs bei Ventersdorp Contact Reef (VCR)

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der Betriebe von SA Gold für die Jahre 2020 bis 2021 finden Sie weiter unten.

SA Gold Operationen - Überleitung der Mineralreserven

Faktoren Au (Moz)

31-Dez-20 11.2

Erschöpfung -1.1

Nach der Erschöpfung 10.1

Bereich Einschlüsse/Ausschlüsse1 0.5

Zurechenbare Anpassung2 -0.1

Geologische Interpretation3 -0.1

Wirtschaftliche Parameter4 0.1

Modifizierende Faktoren5 0.0

31-Dez-21 10.5

1Einschlüsse im Driefontein VCR-Gebiet & Kloof Tail Cut, 2DRDGOLD & Cooke, 3Kloof-Schätzungsmodelländerungen am VCR, Erhöhung der Abraumkapazität an der 4Oberfläche & Schließung von Schacht Kloof 3, 5MCF-Änderungen

3.2.2.2. Entwicklungsprojekt SA Gold

- Die gesamten Goldressourcen von 9,1 Mio. Unzen bleiben unverändert.

- Gesamtgoldmineralreserven von 2,6 Mio. Unzen, ein Anstieg von 18,2 %

Beim Erschließungsprojekt Burnstone wurde die Erhöhung der Mineralreserven durch eine Optimierung des Produktionsprofils im hinteren Bereich erzielt.

SA Gold-Entwicklungsprojekte - Abgleich der Mineralreserven

Faktoren Au (Moz)

31-Dez-20 2.2

Bereich Einschlüsse/Ausschlüsse1 0.4

31-Dez-21 2.6

1Optimierung des Burnstone-Heckbereichs

3.2.2.3. SA Gold Explorationsprojekte

- Gesamtgoldmineralressourcen von 6,9 Mio. Unzen, ein Rückgang von 16,9 %, der auf den Ausschluss des Merriespruit-Teils des SOFS-Projekts infolge eines anhängigen Sektion-102-Antrags bei der DMRE zurückzuführen ist, der Bedenken hinsichtlich der Besitzverhältnisse hervorruft

- Keine gemeldeten Goldmineralreserven (-2,1 Mio. Unzen) aufgrund des Ausschlusses von De Bron Merriespruit (Teil der SOFS), bis eine Aktualisierung der Vormachbarkeitsstudie für das Projekt vorliegt

3.2.3. Uran

Bodenschätze

31. Dezember 2021 31. Dezember 2020

URANIUMSüdliches TonnKlasU3O8U3O8 TonnKlasU3O8U3O8

Afrika en se 100%en se 100%

(Mt) (kg (Ml (Mlb(Mt) (kg (Ml (Mlb

/t) b) ) /t) b) )

ErkunduBeatrix Gemessen -3.6-1.1-8.5-8.5--3.6-1.1-8.5-8.5-

ng - - - - - -

Angegeben-7.8-1.1-18.-18.3-7.8-1.1-18.-18.3

- - 3 - - - 3 -

- -

Gemessen -11.-1.1-26.-26.9-11.-1.1-26.-26.9

+ 4 - 9 - 4 - 9 -

Angezeig- - - -

t

Abgeleite

-1.1-0.1-0.1

-1.1-0.1-0.1-

t - - - -

Cooke1 Gemessen -156-0.1-31.-41.4-210-0.1-41.-41.8

.0 - 4 - .0 - 8 -

- - - -

Angegeben-39.-0.1-7.6-9.9--52.-0.1-9.9-9.9-

7 - - 3 - -

- -

Gemessen -195-0.1-39.-51.3-262-0.1-51.-51.7

+ .7 - 0 - .3 - 7 -

Angezeig- - - -

t

Abgeleite

t

Insgesamt Gemessen + -207-0.1-65.-78.2-273-0.1-78.-78.6

Angezeigt .0 - 9 - .6 - 6 -

- - - -

Gesamts -207-0.1-66.-78.3-273-0.1-78.-78.7

umme .1 - 0 - .7 - 7 -

- - - -

176% Zurechenbar, verwaltet

3.3.3.1. SA Uran-Explorationsprojekte

- Gesamte UO-Mineralressourcen38 von 66,0 Mio. Unzen, ein Rückgang von 16,1 % im Vergleich zum Vorjahr, der durch die Änderung der zurechenbaren Berichtsmethode bei Cooke beeinflusst wurde

Die Uran-Mineralressourcen treten als Co-Mineralisierung innerhalb der unter den Gold-Mineralressourcen gemeldeten Tonnagen auf. Die Uran-Mineralressourcen sind als Explorationsressourcen klassifiziert, kommen aber innerhalb der Goldbetriebsflächen vor.

3.3. Europa

3.3.1. Grüne Metalle

3.3.1.1. Lithium-Explorationsprojekt

- Erste Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) Mineralressourcen von 105,1 Kt

Bodenschätze

31. Dezember 2021

LITHIUMEuropa Tonnen Li2O Li2O LCE LCE

(Mt) (%) (Kt) (%) (Kt)

ErkunduKeliber1 Gemessen -1.1- -1.2- -13.5- -2.9- -33.3-

ng

Angegeben-2.4- -1.0- -25.1- -2.5- -62.0-

Gemessen -3.6- -1.1- -38.6- -2.7- -95.3-

+

Angezeig

t

Abgeleite-0.4- -0.9- -4.0- -2.2- -9.8-

t

Gesamts -4.0- -1.1- -42.5- -2.6- -105.1-

umme

126,6% Zurechenbar, nicht verwaltet

Sibanye-Stillwater erwarb seine Beteiligung an dem Projekt durch den Kauf einer 26,6 %igen Beteiligung an Keliber Oy (Keliber), dem finnischen Bergbau- und Chemieunternehmen, das das Projekt besitzt und verwaltet. Eine Aktualisierung der ursprünglichen definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) von 2018 ist für das erste Quartal 2022 geplant.

3.4. Australien

3.4.1. Zink

3.4.1.1. Betrieb

- Erste Zink-Mineralressourcen von 148,5 Mio. Pfund

- Erstmalige Zink-Mineralreserven von 58,2 Mio. Pfund

Bodenschätze

31. Dezember 2021

ZINZ Australien TonneZn-SoZink Ag SilbePb Pb

n rte Klasr Klas

se se

(Mt) (%) (Mlb)(g/t)(Moz)(%) (Mlb)

BetriebNeues Gemessen -10.8-3.1--728.-14.9-5.2--0.1--23.8

Jahrhundert - 0 - -

-

Angegeben-1.8--5.7--222.-44.4-2.5--2.4--93.0

1 - -

-

Gemessen -12.6-3.4--950.-19.0-7.7--0.4--116.

+ - 2 - 8

Angezeig - -

t

Abgeleite-0.5--6.5--66.1-16.2-0.2--3.1--31.7

t - - -

Gesamts -13.0-3.5--1,01-18.9-7.9--0.5--148.

umme - 6.3 - 5

- -

Mineralische Reserven

31. Dezember 2021

ZINZ Australien TonneKlassZink Ag SilbePb Pb

n e Klasr Klas Klas

se se se

(Mt) (%) (Mlb)(g/t)(Moz)(%) (%)

BetriebNeues Nachgewie-9.9--3.0--649.-13.9-4.4

Jahrhundertsen 2 -

1 -

Wahrschei-0.5--5.4--61.7-67.0-1.1--5.1--58.2

nlich - - -

Gesamtsumme Erprobt + -10.4-3.1--710.-16.5-5.5--5.1--58.2

Wahrscheinlich - 9 - -

-

1 19,99% Zurechenbar, nicht verwaltet

Im 4. Quartal 2021 erwarb Sibanye-Stillwater eine 19,99%ige Beteiligung an New Century Resources. New Century besitzt und betreibt den Betrieb New Century Zinc, den größten Abraumbeseitigungsbetrieb in Australien.

4. Unternehmensführung

Diese Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung stellt eine verkürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung von Sibanye-Stillwater dar, die im Mineralressourcen- und Mineralreservenbericht der Gruppe enthalten ist, der am 22. April 2022 veröffentlicht wird und unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar sein wird.

Bei den Mineralressourcen und Mineralreserven handelt es sich um Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Bergbaugenehmigungen, von Änderungen der Gesetzgebung und von betrieblichen Faktoren beeinflusst werden.

Sibanye-Stillwater erstellt und meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit dem SAMREC-Code, dem aktualisierten Abschnitt 12 der JSE Listings Requirements und der SEC-Vorschrift S-K Sub-part 1300. Für nicht verwaltete Mineralgrundstücke werden Mineralressourcen und Mineralreserven in bestimmten Fällen nach anderen Codes, wie JORC und NI-43-101, erstellt. Diese Codes sind eng an SAMREC angelehnt und gehören zu CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards), weshalb die Schätzungen als mit SAMREC und SK1300 übereinstimmend angesehen werden.

Die Produktionsmengen werden in metrischen Tonnen (t) angegeben. Metalle, die als Nebenprodukt anfallen und keinen wesentlichen Beitrag zu potenziellen Einnahmen leisten, werden in der Regel nicht berücksichtigt.

Alle Finanzmodelle, die zur Bestimmung der verwalteten Mineralreserven verwendet werden, basieren auf den aktuellen Steuervorschriften zum 31. Dezember 2021. Die Rundung von Zahlen kann zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen führen. Wo dies der Fall ist, wird es nicht als signifikant angesehen.

Es gibt Teams von kompetenten Personen (CPs oder QPs), die gemäß den jeweiligen nationalen Berichterstattungsvorschriften benannt wurden und die Verantwortung für die Berichterstattung über Mineralressourcen und Mineralreserven in den jeweiligen Betrieben und Projekten übernehmen. Die Unternehmensführung in Bezug auf die Gesamtkonformität der Zahlen der Gruppe und die Verantwortung für die Erstellung einer konsolidierten Erklärung der Gruppe wurde von den unten aufgeführten leitenden zuständigen Personen überwacht. Der Gruppe liegt die schriftliche Bestätigung der leitenden zuständigen Personen vor, dass die in diesem Bericht offengelegten Informationen mit den einschlägigen Börsenzulassungsvorschriften (Abschnitt 12 der JSE-Notierungsvorschriften, SAMREC-Tabelle 1 und US SEC SK1300) übereinstimmen und in der Form und dem Kontext veröffentlicht werden dürfen, in dem sie beabsichtigt waren.

Für die geführten Betriebe ist Stephan Stander der Group Lead CP für Mineralressourcen und Tom Van Den Berg ist der Group Lead CP für Mineralreserven. Stephan ist ein eingetragenes Mitglied des südafrikanischen Rates für naturwissenschaftliche Berufe (SACNASP 400089/96). Tom ist ein eingetragenes Mitglied des South African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM 700497).

Kontakt Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter der Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Endet.

5. Vorausschauende Aussagen

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Bericht dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "prognostizieren", "potenziell", "schätzen", "erwarten", "planen", "antizipieren" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, geplante Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldung und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu verringern, die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für künftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, alle laufenden oder zukünftigen Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und seiner Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihm verlangen, dass er in einer Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold und PGMs; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; eine weitere Herabstufung des südafrikanischen Kreditratings; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an einem der Grundstücke von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von behördlichen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder eine ausreichende Anzahl technisch qualifizierter Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu erreichen; Ausfall der Informationstechnologie und der Kommunikationssysteme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten wie des Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Jahresberichts 2020 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64536

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64536&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.