IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Wertpapierhandel durch einen Director

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater: Wertpapierhandel durch einen Director

Johannesburg, 4. Juni 2021. Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

Name RP Menell

Position Leitender unabhängiger Non-Executive D

irector

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 1. Juni 2021

Anzahl der Aktien 64.500

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 68,00

Gesamtwert ZAR 4.386.000,00

Name Elderberry Investments 71 Pty Ltd

Position Partner von Dr. Vincent Maphai (Board

Chairman)

Beziehung Dr. Vincent Maphai ist Treuhänder und

Nutznießer des Trusts, der

Elderberry Investments 71 Pty Ltd besi

tzt.

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 1. Juni 2021

Anzahl der Aktien 102.135

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 68,05

Gesamtwert ZAR 6.950.286,75

In Bezug auf Absatz 3.66 der Börsenzulassungsbedingungen wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

Investor relations contact:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Head of Investor Relations

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58793

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58793&tr=1

