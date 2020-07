IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna Resources durchteuft in seinem Ni-Cu-PGE-Projekt Slättberg in Schweden eine weitere Nickel-Kupfer-PGE-Sulfidmineralisierung

Sienna Resources Inc. (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FSE) (SNNAF-OTCBB) (15. Juli 2020) (das Unternehmen) freut sich, den Erhalt der Analyseergebnisse aus seinem Bohrprogramm 2020 im Ni-Cu-PGE-Projekt Slättberg in Schweden bekannt zu geben. Das Bohrprogramm 2020 setzte sich aus drei Diamantbohrungen über insgesamt 707,9 Bohrmeter zusammen und fand in zwei voneinander unabhängigen Zielgebieten statt. Es wurde diesmal in größeren Tiefen als bei den vorhergehenden Bohrprogrammen getestet (siehe Sienna-Pressemeldungen vom 1. Juni und 30. Juni 2020). Alle drei Bohrlöcher durchteuften eine nickelreiche Sulfidmineralisierung. Die Mineralisierung ist - ähnlich wie jene, die in früheren Bohrlöchern aufgefunden wurde - unter anderem in Erzgänge und Sulfidmatrixbrekzien eingebettet. Die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2020 belegen, dass sich die Mineralisierung in wichtigen Zielzonen des Konzessionsgebiets in der Tiefe fortsetzt.

Das Ziel Slättberg West beherbergt den am durchgehendsten mineralisierten Sulfidkörper, der bis dato definiert wurde. Hier wurde im Zuge jeder der vorhergehenden Bohrkampagnen eine Massivsulfidmineralisierung durchteuft. Die im Jahr 2020 gebohrten Löcher SIE20-001 und SIE20-002 zielten auf abwärts driftende Ausläufer der PGE-Ni-Cu-Massivsulfidmineralisierung ab, die bereits zuvor im Ziel Slättberg West durchörtert worden waren. Bohrloch SIE20-003 war auf eine plantinreiche Sulfidmineralisierung gerichtet, die man im Rahmen früherer Bohrungen im Ziel Slättberg East durchteuft hatte.

Hier einige Werte aus den mineralisierten Abschnitten der drei im Jahr 2020 gebohrten Löcher:

- SIE20003: 0,3 m mit 1,25 % Ni, 0,08 % Cu, 0,02 % Co und 0,20 ppm PGE (Pd+Pt)

- SIE20001: 3,15 m mit 0,27 % Ni, 0,32 % Cu, 0,02 % Co und 0,20 ppm PGE (Pd+Pt)

- SIE20001: 2,02 m mit 0,32 % Ni, 0,19 % Cu, 0,04 % Co und 0,20 ppm PGE (Pd+Pt)

- SIE20002: 1,7 m mit 0,26 % Ni, 0,27 % Cu, 0,03 % Co und 0,23 ppm PGE (Pd+Pt)

Die Mineralisierungstypen bei Slättberg bestehen aus Erzgängen und brekzierten Massen einer mit Nickel, Kupfer und Platingruppenmetallen (PGE) angereicherten Sulfidmineralisierung, die mit einer Anhäufung von mafischen Gesteinsgängen (Dykes) assoziiert ist. Viele der Zonen mit Sulfidmineralisierung weisen brekzierte Texturen auf, was auf eine Remobilisierung aus einer bis dato unentdeckten Sulfidmineralisierungsquelle in diesem Gebiet hindeutet. Das Bohrprogramm 2020 verdeutlicht, dass sich diese Mineralisierung bei Slättberg West und Slättberg East in der Tiefe fortsetzt. Weitere Explorationen sind erforderlich, um den tatsächlichen Ursprung dieser Mineralisierung zu ermitteln.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärt: Wir freuen uns, dass wir unsere Bohrergebnisse aus dem Projekt Slättberg zeitgerecht und mit dem geplanten Budget einholen konnten. Der Markt für Junior-Explorer ist derzeit sehr stark und wir rechen damit, in diesem Sommer in zahlreichen Projekten aktiv sein zu können. Für Junior-Bergbaubetriebe ist jetzt eine sehr günstige Zeit und wir wollen von dieser neu aufgeflammten Begeisterung zugunsten unserer Aktionäre profitieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52627/luly 14 sie_DEPRcom.001.png

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.

