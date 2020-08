IRW-News: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 Dollar ab

IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 Dollar ab

17. August 2020 - Sienna Resources (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FWB) (SNNA-OTCBB) (das Unternehmen) hat eine überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 2.000.000 Dollar abgeschlossen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, meint dazu: Wir sind sehr zufrieden mit der überwältigenden Resonanz auf diese Platzierung. Wir verfügen nun über die erforderlichen Finanzmittel, um die Hauptprojekte im Portfolio des Unternehmens erkunden zu können. Wir planen, in den kommenden Wochen mit den Arbeiten in mehreren Projekten zu beginnen - und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Rohstoffpreise nach oben ausbrechen und der Markt für Junior-Unternehmen so boomt wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 für das Unternehmen und unsere Aktionäre angeht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienbezugsrechtsschein, der bis zum 14. August 2025 zu acht Cent pro Aktie ausgeübt werden kann. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurde eine Vermittlungsprovision (Finders` Fee) in Höhe von insgesamt 76.600 $ und 1.532.000 Vermittler-Warrants gezahlt. Die Broker Warrants sind jeweils bis zum 14. August 2025 zu acht Cent pro Aktie ausübbar. Alle im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere haben eine Haltefrist, die am 15. Dezember 2020 abläuft. Der Erlös wird für das Betriebskapital des Unternehmens und die geplanten Arbeitsprogramme verwendet. Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und wurde ursprünglich am 23. Juli 2020 angekündigt. Bitte beziehen Sie sich auf diese Pressemitteilung.

Keine der Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

