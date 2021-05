IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre identifiziert über 10 Kilometer an mineralisierten Strukturen und gibt Ergebnisse der ersten Proben bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 4. Mai, 2021 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (Sierra Madre oder das Unternehmen) (TSXV: SM - WKN: A3CM97 - FRA: 409) freut sich, ein Update über die Feldaktivitäten auf seinem Tepic Silver Gold Projekt im mexikanischen Bundesstaat Nayarit bekannt zu geben. Die Arbeiten der letzten 6 Monate konzentrierten sich auf geologische Kartierungen und Erkundungsproben, wobei etwa 50 % des Projekts in einem Maßstab von 1:5000 oder besser erfasst wurden. Dies führte zur Erkennung von mehr als 10 Kilometern hydrothermal veränderter und mineralisierter Strukturen im Vergleich zu den 3,5 Kilometern, die zum Zeitpunkt der Optionsvergabe an das Unternehmen bekannt waren. Die Erkundungsproben haben Silber ("Ag")-Werte von <0,5 bis 648 Gramm pro Tonne ("g/t") und Gold ("Au")-Werte von <0,005 bis 7,43 g/t ergeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58180/2021-05-04-Tenkilometerszone_DE_PRcom.001.jpeg

Die wichtigsten Ergebnisse dieses Programms sind bisher:

- Das zentrale Gebiet ist strukturell weitaus komplexer und hydrothermal alteriert als bisher dargestellt. Es wurden mehrere silber- und goldhaltige Strukturen identifiziert, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden.

- Der östliche Teil des Projekts beherbergt mindestens eine große, einen Kilometer lange Struktur, die eine Silber- und Goldmineralisierung enthält. Der vorherige Betreiber hatte in diesem Gebiet keine Arbeiten durchgeführt.

- Der nördliche Abschnitt des Projekts enthält mehrere Erosionsfenster, die silber- und goldhaltige Strukturen beherbergen, die noch nicht ausreichend erkundet wurden.

Das Unternehmen plant, diese Erkundungskartierungen und Probenahmen fortzusetzen, bis der gesamte Konzessionsbesitz kartiert ist. Basierend auf den obigen Ausführungen hat das Unternehmen ein 2.700 Meter umfassendes Schürfprogramm begonnen.

Zentrales Gebiet

Als das Unternehmen die Option auf das Tepic-Projekt erwarb, hatten sich die Bemühungen des Vorbesitzers auf die Gebiete Dos Hornos - Veta Thomas und Once Bocas konzentriert. Im Folgenden sind die bekannten mineralisierten Strukturen zum Zeitpunkt der Übernahme dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58180/2021-05-04-Tenkilometerszone_DE_PRcom.002.jpeg

Die Kartierungs- und Feldarbeiten der Geologen des Unternehmens haben ergeben, dass das strukturelle Gefüge des Gebiets viel komplexer ist als bisher dargestellt. Es wurden zahlreiche mineralisierte Querverwerfungen und mehrere mehr nach Nordwesten verlaufende Hauptstrukturen lokalisiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58180/2021-05-04-Tenkilometerszone_DE_PRcom.003.jpeg

Die Höhepunkte der Erkundungsproben bei der neu entdeckten Struktur El Creston beinhalten 788 g/t Silberäquivalent ("AgEq") bei der Ader Nanche und 798 g/t AgEq bei der Struktur Veta Tomas (die Silberäquivalentwerte wurden unter Verwendung eines Verhältnisses von 70:1 Silber zu Gold berechnet, das die Edelmetallpreise von 25 $/Unze für Silber und 1.750 $ für Gold widerspiegelt).

Ein 2.000 Meter umfassendes Schürfprogramm ist geplant, um die Mächtigkeit und das Potenzial der neu identifizierten Strukturen, der Gebiete mit strukturellen Durchschneidungen und der potenziellen Dilatationszonen zu bestimmen. Gräben werden auch auf den zuvor definierten Strukturen ausgehoben, da auf dem Projekt Tepic noch nie ein methodisches Oberflächengrabungsprogramm durchgeführt wurde. Bestehende Straßeneinschnitte werden ebenfalls beprobt. Die Daten aus diesen Arbeiten werden für zukünftige geologische Modellierungen und Ressourcenschätzungen verwendet.

Östliches Gebiet

Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass der frühere Betreiber Arbeiten auf der Ostseite des Projekts durchgeführt hat und ein Großteil des Gebiets ist von einer dünnen Schicht Kolluvium bedeckt. Erste Kartierungen und Erkundungsproben durch das geologische Team des Unternehmens haben zur Abgrenzung der Taunas-Struktur geführt.

Taunas hat eine Streichenlänge von mehr als einem Kilometer und besteht aus einer Kern-Quarzader/Brekzien-Struktur mit einer Mächtigkeit von bis zu 15 Metern, die von einer verkieselten und stockförmigen Zone mit argillischer Alteration umgeben ist. Es sind Gesteinstexturen wie Blasenquarz nach Kalzit vorhanden, was darauf hindeutet, dass sich diese Struktur im oberen Teil der Siedezone befindet, einer der Hauptkontrollen, die für die Edelmetallablagerung verantwortlich sind. Darüber hinaus liegt die Struktur zwischen 1160 MSL und 1400 MSL und damit wesentlich höher als die meisten mineralisierten Strukturen, die in der zentralen Zone zu Tage treten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58180/2021-05-04-Tenkilometerszone_DE_PRcom.004.jpeg

Die Erkundungsproben ergaben Werte von <0,5 bis 597 g/t Silber und <0,005 bis 1,87 g/t Gold. Drei Proben ergaben Werte von über 500 g/t AgEq, wobei der höchste Wert 649 g/t AgEq betrug.

Ein Schürfprogramm ist geplant, um die potenzielle Größe und den Gehalt des Ziels Taunas zu bewerten. Weitere Erkundungskartierungen und Probenahmen sind für die gesamte Ostseite des Projektgebiets geplant; ein neuer leitender Geologe wurde in das Team aufgenommen, um diese Aktivitäten zu beaufsichtigen.

Nördliches Gebiet

Nördlich des zentralen Gebiets treten in den jüngsten Basaltströmen mehrere Erosionsfenster auf, die hydrothermale Adern und Alterationen in den darunter liegenden rhyolitischen Gesteinen freilegen. Diese Vorkommen wurden von früheren Betreibern festgestellt, aber es wurden nur wenige Folgearbeiten durchgeführt.

Kartierungen und Erkundungsproben durch das Unternehmen haben Ergebnisse erbracht, die darauf hinweisen, dass das Gebiet ein größeres Potenzial aufweist als bisher angenommen. Die Erkundungsproben ergaben Silberwerte von <0,5 bis 600 g/t Silber und Goldwerte von <0,005 bis 1,22 g/t mit AqEq-Werten einschließlich 686 g/t AgEq. Die folgende Karte zeigt die Lage der Proben, die mehr als 30 g/t AgEq ergaben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58180/2021-05-04-Tenkilometerszone_DE_PRcom.005.jpeg

Die Ergebnisse der bisherigen Erkundungsproben deuten darauf hin, dass das Gebiet Astasis von größtem Interesse ist. Eine Probe aus einer Ader, die in einem steilen Arroyo-Einschnitt bei Astasis I freigelegt wurde, ergab 686 g/t AgEq. Dieses Gebiet ist dicht bewachsen und von Kolluvium bedeckt, das reichlich Quarzbrekzienfragmente enthält. Ein Schürfprogramm ist geplant, um das Grundgestein unterhalb der kolluvialen Abdeckung zu beproben.

Ein größeres Programm zur Kartierung und Beprobung zusätzlicher Bergrücken, die sich über die Basalte erheben, und Tälern, die durch die Basalte eingeschnitten sind, ist im Gange.

Sierra Madre Gold and Silber Best Practice

Sierra Madre hat sich verpflichtet, bei allen Explorations- und Probenentnahmeaktivitäten Best-Practice-Standards einzuhalten. Die Explorationsprogramme des Unternehmens wurden gemäß den CIM Exploration Best Practice Guidelines durchgeführt, die als Referenz in NI 43-101 enthalten sind. Die analytischen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren beinhalten das systematische Einfügen von Leerproben, Standards und Duplikaten in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an das Labor von Bureau Veritas in Durango, Mexiko, versandt, wo eine 30-Gramm-Goldbrandprobe und Multi-Element-Analysen durch Säureaufschluss durchgeführt werden.

Qualifizierte Person

Mr. Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Mr. Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Probendatendateien anhand der ursprünglichen Probenbeschreibungen und Probenzertifikate.

Über das Unternehmen

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich derzeit auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung des Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Wohlstand in Mexiko durch die Entdeckung, Weiterentwicklung und Monetarisierung von Projekten. Das Hauptziel von Sierra Madre ist es, die Exploration auf der Tepic-Liegenschaft voranzutreiben, um festzustellen, ob sie kommerziell abbaubare Vorkommen von Edel- oder Basismetallen enthält.

Im Namen des Unternehmens Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Director

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Handlungen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen des Unternehmens, Ergebnisse oder Vorteile, die sich aus der Notierung der Stammaktien an der Frankfurter Börse ergeben, die gemäß den Vereinbarungen zu erbringenden Dienstleistungen, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Vereinbarungen durch die TSXV, und die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Grundstücks Tepic. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und die auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken entwickelt wurden, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die hierin dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Vereinbarungen von der TSXV nicht genehmigt werden, und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im endgültigen Long-Form-Non-Offerings-Prospekt des Unternehmens vom 31. März 2021 dargelegt sind, der auf dem Profil des Unternehmens unter www. sedar.com einsicht bar ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58180

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58180&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.