IRW-PRESS: Silver X Mining Corp: Silver X informiert über den aktuellen Stand der Bohrungen zur Erweiterung der Untertage-Ressourcen in der Bergbaueinheit Tangana

Vancouver, British Columbia, 31. März 2022. SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (Silver X oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus 14 Bohrlungen bekannt zu geben, die Teil des laufenden Kernbohrprogramms zur untertägigen Ressourcenerweiterung und -aufwertung in der Bergbaueinheit Tangana (Tangana Mining Unit) sind. Mehrere Explorationsbohrungen in der Mine unserer Bergbaueinheit Tangana durchteuften bedeutende Abschnitte mit polymetallischer Silber-(Gold)-Mineralisierung in der Nähe der bestehenden Untertageinfrastruktur im Erzgang Tangana 1. Die Ergebnisse umfassen 148,89 AgÄq über 11,5 m in TN-2022-015, einschließlich 371,99 g/t AgÄq über 1,5 m und 244,2 g/t AgÄq über 2,76 m. In Anbetracht der Nähe zu den aktuellen Abbaubetrieben sollten diese neuen Mineralisierungszonen die Produktion in der unternehmenseigenen Aufbereitungsanlage Nueva Recuperada in den kommenden Monaten beschicken. Seit Anfang 2022 wurden 25 Diamantbohrungen (HQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 2.342 Meter niedergebracht, was 62 % des geplanten Programms für Tangana 1 und 22,5 % des gesamten geplanten Untertagebohrprogramms für den Sektor Tangana entspricht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65031/AGX_033122_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Silver X-Betrieb auf dem Projekt Nueva Recuperada

Diese Ergebnisse unterstützen die Interpretation des Unternehmens, dass Tangana ein mineralisiertes polymetallisches Silber-(Gold)-System mit beträchtlichem Ressourcenerweiterungspotenzial darstellt. Die Nähe zu den aktuellen Bergbaubetrieben in der Bergbaueinheit Tangana und die ausgedehnte Untertageinfrastruktur in Verbindung mit zahlreichen unerschlossenen Zonen in historischen Stollen sollten einen effizienten und kostengünstigen Abbau ermöglichen. Das Erzgangfeld Tangana verfügt derzeit über eine vermutete Ressource von 4.840.015 Tonnen mit einem Gehalt von 116,33 g/t Ag, 3,35 % Pb und 1,63 % Zn Oro X Mining Corp., Amended & Restated NI 43-101 Technical Report for the Recuperada Project, Peru (Stichtag: 15. Oktober 2020; Veröffentlichungsdatum: 25. März 2021).

. Das Erzgangfeld Tangana erstreckt sich über 10 Kilometer und schließt das Gebiet Tangana West ein, wo Oberflächenproben Ergebnisse von bis zu 9.379 g/t AgÄq über 1,5 Metern lieferten.

Die drei Hauptzielsetzungen dieser Bohrungen waren: (1) Erweiterung der bestehenden vermuteten Mineralressourcen, (2) Höherstufung und Neueinstufung eines Teils der vermuteten Mineralressourcen in die Mineralressourcenkategorie angedeutet und (3) Abgrenzung von Lücken in den mineralisierten Strukturen. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf der Sicherung der Daten, die für die Höherstufung und Neueinstufung eines Teils unserer bestehenden vermuteten Mineralressourcen in die Mineralressourcenkategorie angedeutet erforderlich sind. Die hier vorgelegten Ergebnisse stammen aus 14 Untertagebohrungen aus den Jahren 2021 und 2022, die die mineralisierte polymetallische Silber-(Gold)-Struktur Tangana #1 überprüften. Die Analyseergebnisse aus weiteren 6 Bohrungen stehen noch aus.

BohrlochKoordinaten (WGOrientieruAbschnitt (MeteAgÄq-Geh

-Nr. S84) ng r) alt

(g/t)

RechtswHochwerAzimuNeigvon bis wahre

ert t t ung

Mächt

igkei

t

TN-2021-499661,8560903229,460,8keine nennenswerten Erge

005 27 ,09 8 bnisse

erzielt

TN-2021-499662,8560907326,649,4299,5300,80,68 129,46

006 53 ,27 5 9 5

TN-2021-499662,8560907337,544,0275,9279,91,72 192,71

007 07 ,55 5 9

TN-2021-499611,8561008339,739,9138,8139,20,24 80,57

008 68 ,08 1 1

TN-2021-499611,8561007338,757,2keine nennenswerten Erge

009 89 ,55 4 8 bnisse

erzielt

TN-2021-499613,856100716,3773,3135,9136,60,26 82,39

010 97 ,84 5

TN-2021-499616,856100573,1372,1keine nennenswerten Erge

011 14 ,3 5 bnisse

erzielt

TN-2021-499616,8561005336,556,4keine nennenswerten Erge

012 14 ,3 7 7 bnisse

erzielt

TN-2022-499576,8561175214,453,489,3 90,600,69 289,16

013 043 ,94 1 1

TN-2022-499574,8561176265,527,6149,5151,11,23 96,98

014 852 ,39 0 0

TN-2022-499479,8561275228,833 141,5157,211,50148,89

015 322 ,16 8 0 5

einschließlich 141,5145,12,76 244,19

einschließlich 146,7148,11,12 136,63

5

einschließlich 150 151,91,50 371,99

5

einschließlich 153,7157,22,68 172,15

5 5

TN-2022-499477,8561277267,525,6keine nennenswerten Erge

016 439 8 2 bnisse

erzielt

TN-2022-499476,856101837,3253,0164 169,63,60 152,42

017 249 ,35 6

TN-2022-499475,85610186,32 52,6161,8164,81,80 390,62

018 665 ,16 9 5

168,8170,81,15 131,77

5

Alle Bohrungen, die die Struktur Tangana #1 überprüften, durchteuften eine Mineralisierung, wobei 9 von 14 Bohrungen potenziell wirtschaftliche Abschnitte mit >80 g/t und bis zu 390 g/t AgÄq lieferten. Die wichtigsten Ergebnisse der bis dato erhaltenen Bohrergebnisse aus dem von Ende 2021 bis Anfang 2022 durchgeführten Arbeitsprogramms bei Tangana #1 lauten wie folgt:

BohrlochTangana 1 - AbschnGehalt Gold - Silver - AgÄq-Geh

-Nr. itt andere alt

(m) Metalle

von bis wahre MäAu Ag Cu Pb Zn (g/t)

chtigkei (g/t (g/t (%) (%) (%)

t ) )

TN-2021-keine nennenswerten Ergebnisse erzielt

005

TN-2021-299,5300,80,68 0,04 9,3 0,011,091,74129,46

006 0 5

TN-2021-275,9279,91,72 0,16 28,1 0,091,392,10192,71

007 0 0

TN-2021-138,8139,20,24 0,59 5,3 0,110,150,2580,57

008 0 0

TN-2021-keine nennenswerten Ergebnisse erzielt

009

TN-2021-135,9136,60,26 0,21 43,5 0,170,040,0282,39

010 0 5

TN-2021-keine nennenswerten Ergebnisse erzielt

011

TN-2021-keine nennenswerten Ergebnisse erzielt

012

TN-2022-89,3090,600,69 2,08 51,9 0,250,630,60289,16

013

TN-2022-149,5151,11,23 0,39 0,4 0,110,630,7296,98

014 0 0

TN-2022-141,5157,211,50 0,14 24,4 0,081,041,72148,89

015 0 5

einschli141,5145,12,76 0,27 42,1 0,191,552,34244,19

eßlich 0 0

einschli146,7148,11,12 0,11 39,2 0,071,120,99136,63

eßlich 0 5

einschli150,0151,91,50 0,16 41,9 0,102,604,75371,99

eßlich 0 5

einschli153,7157,22,68 0,12 21,8 0,061,052,14172,15

eßlich 5 5

TN-2022-keine nennenswerten Ergebnisse erzielt

016

TN-2022-164,0169,63,60 0,18 21,2 0,221,021,25152,42

017 0 0

TN-2022-161,8164,81,80 0,25 42,5 0,123,434,46390,62

018 0 5

TN-2022-168,8170,81,15 0,06 73,2 0,370,250,03131,77

018 5 0

*Für die Berechnung der Silberäquivalentwerte (AgÄq) wurden folgende Preise verwendet: $0,82/g Ag, $63,08/g Au, $100,31/% Cu, $23,35/% Pb und $40,17/% Zn. Die verwendete Formel lautet: AgÄq=(Au*63,08+Ag*0,82+Cu*100,31+Pb*23,35+Zn*40,17)/0,82

José Garcia, CEO von Silver X, kommentierte: Die jüngsten Bohrergebnisse aus der Struktur Tangana #1 haben einen offenen, mineralisierten Korridor mit einer Länge von etwa 300 m und einer Tiefe von 300 m bestätigt, der in Streich- und Fallrichtung für eine Erweiterung offen ist. Die Nähe dieser Ergebnisse zu den laufenden Abbaubetrieben in unserer Bergbaueinheit Tangana bestärkt uns in unserer These, dass Tangana und die damit in Zusammenhang stehenden Erzgänge die Zukunft des Produktionswachstums bei Silver X darstellen. TN-2022-015 stieß auf eine mächtige verzweigte Gangzone, die wir weiter erkunden werden. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Geometrie der Erzfälle werden auf die anderen kilometerlangen Erzgänge angewendet, die im Tangana-Sektor noch abgebohrt werden müssen. Die Bergbaueinheit Tangana erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 11 km, einschließlich mehrerer paralleler Gänge; und dies ist nur einer davon. Darüber hinaus sind die neu entdeckten Goldvorkommen ermutigend, und die Bohrungen werden zur Höherstufung der vermuteten Ressource bei Tangana fortgesetzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65031/AGX_033122_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt der Bergbaueinheit Tangana mit den jüngsten Bohrergebnissen.

Probenahme, analytische Analyse, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QAQC)

Bohrkerne aus allen Bohrlöchern werden in Längen von 1,52 Metern (5 Fuß) gezogen und vor Ort in geeigneten Kernkisten in einem sicheren Kernschuppen des Unternehmens gelagert. Bohrlochausrichtung, Bohrlochvermessungsdaten und Koordinaten der Bohransatzpunkte werden registriert. Der gewonnene Kern wird zunächst vermessen und markiert, dann geologisch und geotechnisch protokolliert. Die Teilung und Beprobung aller im Bohrkern identifizierten mineralisierten Silber-(Gold)-Polymetall-Strukturen erfolgt von Anfang bis Ende der mineralisierten Struktur. Die Mindestprobenlänge beträgt 30 Zentimeter. Keine Probe, die durch potenziell wirtschaftlich mineralisierte Abschnitte hindurch entnommen wurde, ist länger als 50 Zentimeter. Taubes Nebengestein, das die mineralisierte Struktur beherbergt, wird auf einer Mindestlänge von 1,0 m auf beiden Seiten der Struktur beprobt. Der zu beprobende Abschnitt wird mit einer Steinsäge geteilt und, um eine Kontamination der Probe zu vermeiden, sorgfältig in einem entsprechend vorbereiteten Plastikbeutel gelagert. Die Proben haben eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) der Proben und für die anschließende Aufnahme in die Datenbank, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse eingegangen ist. Je nach Durchmesser, Länge und Rohdichte der Kernprobe werden pro Meter Probenlänge etwa 4-8 kg Probenmaterial für die Analyse entnommen.

Die Gesteinssplitter aus allen über Tage gesammelten Schlitzproben werden auf repräsentative Weise entnommen: Gewicht und Koordinaten der Proben werden aufgezeichnet; eine geologische Beschreibung wird notiert; die Proben werden mit einem Geologenhammer entnommen und in einem Plastikbeutel verpackt, wobei darauf geachtet wird, Verunreinigungen zu vermeiden; je nach Größe und Rohdichte des Gesteins werden etwa 3-4 kg Probenmaterial entnommen. Jede Probe hat eine eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) und zur späteren Aufnahme in die Datenbank des Unternehmens, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse erfolgt ist.

Die Proben werden mit einem Fahrzeug des Unternehmens vom Feld zum unabhängigen Analyselabor von Certimin S.A. (Certimin) in Lima transportiert. Certimin entspricht ISO 9001, OHSAS 18001 und ist eine vollständig anerkannte und zertifizierte Einrichtung. Nachdem die Proben für die Analyse vorbereitet wurden (Code G0640), wird das pulverisierte Probenmaterial mit den entsprechenden Analysemethoden von Certimin auf Gold, Silber und mehrere weitere Elemente analysiert. Alle Proben werden unter Verwendung einer Brandprobe mit 30 g Nenngewicht mit anschließender ICP-Methode (Code G0108) und einer ICP-AES/ICP-MS-Methode nach Vier-Säuren-Aufschluss auf mehrere Elemente (Code G0176) analysiert. Wenn die G0108-Analyseergebnisse für Au mehr als 10 g/t liefern, wird die Analyse an einer Probeneinwaage von 30 g Nenngewicht mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren (Code G0014) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 100 ppm für Ag betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Code G0002) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm für Cu, Pb oder Zn betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Codes G0039, G0077 und G0388) wiederholt. In regelmäßigen Abständen werden doppelte Gesteinspulverproben an unabhängige Schiedslabore zur Überprüfung und Beurteilung der von Certimin erhaltenen Ergebnisse geschickt.

Silver X Mining wendet ein vollständig NI 43-101-konformes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll (QAQC) für alle seine fortgeschrittenen Projekte und Explorationsprojekte an. Unser geschultes QAQC-Personal fügt jeder Charge von Feldproben vor der Lieferung an das Analyselabor sowohl fein- als auch grobkörnige Blindproben, Feldduplikate und Zwillingsproben hinzu. Die QAQC-Kontrollproben, einschließlich des zufälligen Einfügens von zertifiziertem Referenzmaterial, sollen die Integrität der Proben prüfen, indem sie die Präzision, Genauigkeit und möglichen Kontaminationen während der Probenvorbereitung und des Analyseverfahrens innerhalb des Labors auf unabhängige Weise erproben. Mit dem Ziel, die Einhaltung der Best Practices sicherzustellen, werden ressourcen- und explorationsbezogene Analyseergebnisse nicht gemeldet, bis die Ergebnisse der internen QAQC-Verfahren überprüft und genehmigt wurden.

Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven

Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Projekt Nueva Recuperada und die laufenden Bergbaubetriebe des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Bergbaubetriebe und die Betriebe), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der vermuteten Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und der Betrieb basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Betrieben, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr Heyl, B.Sc., C.P.G., QP ist ein Certified Professional Geologist und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Feld und der oberen Führungsebene verfügt Herr Heyl über einen soliden geologischen Hintergrund bei der Erarbeitung und Durchführung von Explorations- und Bergbauprogrammen für Gold, Seltenerdmetalle und Grundmetalle, die zu mehreren Entdeckungen führten. Herr Heyl besitzt 20 Jahre Erfahrung in Peru. Er arbeitete für Barrick Gold, war der Explorationsleiter bei Southern Peru Copper und verbrachte zwölf Jahre in der Tätigkeit in und der Überwachung von Tief- und Tagebaubetrieben in Nord-, Mittel- und Südamerika. Herr A. David Heyl ist ein Berater von Silver X Mining Corp.

Über Silver X

Silver X ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru und Ecuador. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupferprojekt Tangana (das Projekt) in Huancavelica, Peru, 10 km nordnordwestlich der polymetallischen Konzentratanlage Nueva Recuperada. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Steigerung des Unternehmenswertes. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M García

CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver X Mining Corp.

+ 1 604 358 1382 | j.garcia@silverxmining.com

SILVER X MINING CORP.

Suite 1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, die erwartete Leistung des Projekt, die Fähigkeit der neuen Zonen im Projekt, in naher Zukunft Zufuhrmaterial für die Anlage Nueva Recuperada des Unternehmens zu liefern, die Ansicht des Unternehmens, dass das System Tangana ein beträchtliches Potenzial zur Erweiterung der Ressourcen bietet, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Bergbaueinheit Tangana auf wirtschaftliche Weise abzubauen, und die erwartete finanzielle Leistung des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

