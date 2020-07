IRW-PRESS: Sire Bioscience Inc.: Sire Bioscience Inc. kündigt verbindliche Absichtserklärung über Übernahme von Amino Balls Inc., einer Marke für pflanzliche Proteinsnacks, an

Mississauga, Ontario, 22. Juli 2020. Sire Bioscience Inc. (Sire oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Amino Balls Inc. (Amino Balls) eine verbindliche Absichtserklärung (die LOI) abgeschlossen hat, wonach Sire die Aktien von Amino Balls Inc. erwerben wird. Nach Erfüllung der in der LOI festgelegten Abschlussbedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung von Amino Balls, wird das Unternehmen erwartungsgemäß 8,8 Millionen Stammaktien (die Zahlungsaktien) des Unternehmens zu einem Wert von 0,05 CAD pro Aktie (Gesamtwert von 440.000 CAD) begeben, um die Transaktion durchzuführen. Die Zahlungsaktien werden 12 Monate lang bestimmten Escrow-Bestimmungen unterliegen.

Amino Balls ist ein Unternehmen für On the go-Snacks auf pflanzlicher Basis, die den bedachten Entscheidungen der heutigen klugen Verbraucher Rechnung tragen. Die Amino Balls werden aus 7 Zutaten hergestellt und entsprechen den folgenden Lebensmitteltrends:

- Auf pflanzlicher Basis

- Hoher Proteingehalt

- Gute Fette

- Hoher Ballaststoffgehalt

- Glutenfrei

Die superreinen Amino Balls, jederzeit ein perfekter Snack, sind optimal portioniert und sind in einem praktischen Beutel erhältlich, sodass sie einfach mit anderen Naschkatzen geteilt werden können. Dies ist ebenfalls ein Teil der Marketingstrategie. Mit dieser Übernahme, die der Vision von Sire treu bleibt, positioniert sich das Unternehmen für die Einführung der Richtlinien für Cannabis Health Products (in etwa: Cannabis-Gesundheitsprodukte) durch Health Canada, die CBD deutlich breitere Marktchancen eröffnen wird.

Brian Polla, CEO von Sire, meint dazu: Wir freuen uns, diese Übernahme voranzutreiben, nachdem der Markt für Produkte auf pflanzlicher Basis ein explosionsartiges Wachstum hinlegt. Mit den umfassenden Vertriebspartnern, die wir mit der Übernahme von Fusion Nutrition Inc. gewinnen konnten, werden wir in der Lage sein, die Präsenz von Amino Balls schnell zu skalieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52715/Sire_AminoBalls LOI Press Release - FINAL_DEPRcom.001.png

Über Sire Bioscience Inc.

Die Haupttätigkeit von Sire besteht in der Investition, der Produktion und dem Vertrieb von Hanf für die CBD-Extraktion. Sire verfügt über eine Anlage in Leamington (Ontario), die sich zu 100 % in seinem Besitz befindet. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Das Ziel von Sire ist es, sich mit seinem House of Brands-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln.

Sire hat seinen Hauptsitz in Mississauga (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Logistik und erneuerbare Energien verfügen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Sire Bioscience Inc.

2500 Meadowpine Blvd.

Unit 202, Mississauga, ON L5N 6C4

Ph: (416) 669-9392

E-Mail: ir@sirebioscience.com

www.sirebioscience.com

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann ebenso Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine historischen Fakten oder Informationen bzw. aktuelle Bedingungen dar, sondern beziehen sich ausschließlich auf die Überzeugungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie planen, erwarten, nicht erwarten, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, rechnen mit, nicht rechnen mit oder glauben bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen und können Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die erwarteten Trends bei der Entscheidungsfindung von Verbrauchern, den erfolgreichen Abschluss der in der LOI erwogenen Transaktion, die zukünftige Marktposition des Unternehmens und die Einführung der Richtlinien zu Cannabis Health Products durch Health Canada und ihre Auswirkungen.

Durch die Kenntlichmachung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise macht das Unternehmen die Leser darauf aufmerksam, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist ein spekulatives Unterfangen und mehreren Risiken unterworfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors in der auf SEDAR eingereichten Notierungserklärung des Unternehmens vom 22. August 2019 beschrieben sind. Obwohl sich das Unternehmen bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen in den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

In Verbindung mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen und Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht gewährleistet oder garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Informationen und Aussagen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind oder auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle anschließenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die dem Unternehmen oder in dessen Auftrag handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52715

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52715&tr=1

