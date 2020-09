IRW-News: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem beauftragt WuXi AppTec mit der Herstellung von TFC-1067 im Großmaßstab

IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem beauftragt WuXi AppTec mit der Herstellung von TFC-1067 im Großmaßstab

Vancouver, British Columbia - 9. September 2020 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (US-OTC: SRBCF) (Sirona) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Auftragsfertigungsorganisation (Contract Manufacturing Organisation/CMO) WuXi AppTec (WuXi) in Shanghai unterzeichnet hat. WuXi wird für die weltweite Vermarktung mit der Produktion von TFC-1067, einem neuartigen Aufheller von dunklen Hautflecken, im Großmaßstab beauftragt.

WuXi hat vier Monate dafür aufgewendet, seinen Fertigungsprozess für die Herstellung von TFC-1067 in kommerzieller Qualität weiterzuentwickeln. Dieser Prozess wurde vor kurzem abgeschlossen. Das Ergebnis ist eine hochreine Produktion von TFC-1067, die sich auf jede von Sirona benötigte Menge anpassen lässt.

Sirona geht bei TFC-1067 für das verbleibende Jahr 2020 von einem Produktionsbedarf von mehreren Kilogramm aus, wobei im Jahr 2021 nachhaltig große Mengen für die Kommerzialisierung benötigt werden. Um Engpässe bei der Herstellung zu vermeiden und die Risiken so gering wie möglich zu halten, wird der Wirkstoff an mehreren Standorten produziert. Roowin, die derzeit unter Vertrag stehende CMO in Frankreich, wird neben WuXi auch weiterhin als Produktionsstätte dienen.

Aufgrund der hohen Potenz von TFC-1067 können aus jedem Kilogramm des von Sirona entwickelten aktiven Wirkstoffs bis zu zehntausend Behälter des Endprodukts in handelsüblicher Größe (fünfzig Milliliter) hergestellt werden.

Mit unserer derzeitigen Vereinbarung sowie potenziellen neuen, weltweit agierenden Organisationen, die Interesse an TFC-1067 als aktivem Wirkstoff bekunden, gehen wir davon aus, dass wir erhebliche Mengen dieses Produkts benötigen. WuXi AppTec ist eine der renommiertesten CMOs in China und unsere Zusammenarbeit ist bisher ganz hervorragend verlaufen, meint Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem. Wir haben uns bei der Auswahl eines Herstellers in China ausreichend Zeit gelassen, um sicherzustellen, dass wir die am besten qualifizierte Firma für diese Aufgabe finden. Wir freuen uns auf unsere Geschäftsbeziehung mit WuXi und sind zuversichtlich, schon in nächster Zeit weitere Meilensteine erreichen zu können.

Über WuXi AppTec

WuXi AppTec bietet ein breites Portfolio von F&E-Aktivitäten sowie Produktionsleistungen und unterstützt Firmen in der internationalen Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche dabei, ihre Entdeckungen auszubauen und bahnbrechende Therapien für Patienten zu entwickeln. Als innovationsgetriebenes und kundenorientiertes Unternehmen hilft WuXi AppTec seinen Partnern, deren Produktivität bei der Weiterentwicklung von Gesundheitsprodukten über kosteneffektive und effiziente Lösungen zu steigern.

Mit branchenführenden Kompetenzen im Bereich F&E und der Herstellung von kleinmolekularen Arzneimitteln, Zell- und Gentherapien sowie Tests for medizinische Geräte bietet WuXi AppTec über seine offen zugängliche Plattform mehr als 3.900 Kooperationspartnern aus über 30 Ländern die Möglichkeit, die Gesundheit bedürftiger Personen zu verbessern und die Vision, dass jedes Arzneimittel hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann, zu verwirklichen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.wuxiapptec.com

Über Sirona Biochem

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Nähere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über:

Jonathan Williams

Geschäftsführer

Momentum PR

Tel: 1.450.332.6939

E-Mail: jwilliams@momentumpr.com

Sirona Biochem weist darauf hin, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen sein könnten. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sind lediglich um Prognosen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der relevanten Informationen gültig sind, sofern nicht explizit anders angegeben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten sich bedingt durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der Geschäftstätigkeit von Sirona Biochem erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Sirona Biochem explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem Aussagen über: den Fortschritt und Zeitplan seiner klinischen Studien; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Entwicklung, der Erprobung, dem Erhalt der behördlichen Genehmigung, der Produktion oder der Vermarktung seiner Produkte; unerwartete Nebenwirkungen oder die unzureichende Wirksamkeit seiner Produkte, die zu einer Verzögerung oder Verhinderung der Produktentwicklung oder -vermarktung führen könnten; den Umfang und die Gültigkeit des Patentschutzes für seine Produkte; den Mitbewerb anderer Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen; und die Fähigkeit, weitere Finanzmittel zur Unterstützung seiner Betriebstätigkeit aufzubringen. Sirona Biochem ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53333

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53333&tr=1

