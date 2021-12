IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeena meldet eine strategische Investition von Franco-Nevada

IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena meldet eine strategische Investition von Franco-Nevada

Vancouver, British Columbia (13. Dezember 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) gibt eine strukturierte, nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von 1.471.739 Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 21,00 CAD pro Flow-Through-Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 30,9 Millionen CAD bekannt. Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) wird der Endkäufer der Stammaktien sein, die in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden.

In Verbindung mit dem Angebot wird Skeena Franco-Nevada ein Vorkaufsrecht (das Vorkaufsrecht) auf den Verkauf einer 0,5%igen Net Smelter Return Royalty (NSR, Nettoverhüttungsgebühr) (die Royalty) für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek (Eskay Creek) gewähren, die dem Teil der bestehenden Royalty von Barrick entspricht, die vom Unternehmen zurückgekauft werden kann. Das Franco-Nevada gewährte Vorksaufsrecht wird vor dem 2. Oktober 2023 Gegenstand eines von Skeena durchgeführten Auktionsverfahrens sein, an dem Franco-Nevada teilnehmen wird. Wenn Skeena die Royalty bis zum 2. Oktober 2023 nicht an Franco-Nevada oder einen Dritten verkauft hat, hat Franco-Nevada das Recht, die Royalty über einen Zeitraum von 30 Tagen für 22,5 Mio. CAD zu erwerben. Darüber hinaus werden Skeena und Franco-Nevada nach Abschluss des Angebots eine Änderung der Bedingungen ihres bestehenden Royalty-Abkommens durchführen, sodass es dieselben Konzessionen abdeckt, die auch im bestehenden Royalty-Abkommen mit Barrick enthalten sind.

Wie bereits erwähnt, hat Skeena weiterhin das Recht, eine 0,5%ige NSR-Royalty (von einer 1,0%igen NSR-Royalty), die derzeit von Barrick gehalten wird, gegen eine Zahlung von 17,5 Mio. CAD bis zum 2. Oktober 2022 zurückzukaufen.

Skeena plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten bei Eskay Creek zu verwenden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder vor dem 23. Dezember 2021 (das Abschlussdatum) erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots in Kanada emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft. Im Zusammenhang mit diesem Angebot werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Skeenas Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuÄq im Tagebau, einen NPV von 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 56 % und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 USD/Unze Au hervorhebt. Skeena bringt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen nieder, um Eskay Creek bis zum ersten Quartal 2022 zur vollen Machbarkeit zu bringen.

Im Namen des Board of Directors of Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

President & CEO

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Paul Geddes, P.Geo., gemäß National Instrument 43-101 einer qualifizierten Person und Vice President, Exploration and Resource Development des Unternehmens, genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des Angebots, des Zeitplans und des voraussichtlichen Erhalts der behördlichen Genehmigungen, des potenziellen Rückkaufs der Barrick-Royalty, der Royalty, der voraussichtlichen Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot durch das Unternehmen sowie des Zeitplans und des Erfolgs der Explorationsprogramme und Bohrprojekte des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Entwicklungs-, Kapital- und Betriebskosten gehören, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hierin und im Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A) des Unternehmens für die am 30. September 2021 und 2020 zu Ende gegangenen neun Monate sowie im Jahresinformationsblatt (AIF, Annual Information Form) des Unternehmens vom 25. März 2021 dargelegten Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zu dem Zeitpunkt dar, an dem die Aussagen getätigt werden, und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen angesehen werden, aber keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in den MD&A und AIF des Unternehmens sowie in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

