IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeenas Justin Himmelright wurde mit dem Robert R. Hedley Award AME 2020 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia (17. Dezember 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) (Skeena oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) gibt bekannt, dass Justin Himmelright, Skeenas Vice President für Nachhaltigkeit, von der Association of Mineral Exploration mit dem Robert R. Hedley Award AME 2020 für herausragende soziale und ökologische Verantwortung ausgezeichnet wurde. Unter der Führung von Justin im Bereich Nachhaltigkeit hat Skeena soziale und ökologische Werte priorisiert. Beispiele für Justins Ideen und Einfluss in diesem Bereich sind der Start von Skeenas Tahltan-Mentorats-Programm, sein Eintreten für die British Columbia Regional Mining Alliance und die Entwicklung eines UBC-Graduiertenkurses mit dem Titel Mining and Indigenous Peoples of Canada" (Bergbau und die indigenen Völker Kanadas).

Im Rahmen des Skeena-Mentorats-Programms für junge Tahltan-Fachkräfte hat Skeena aus der Tahltan-Nation derzeit fünf Universitätsstudenten und Hochschulabsolventen aus dem Bereich Ingenieur- und Umweltwissenschaften, die mit dem Skeena-Managementteam zusammenarbeiten. Ziel des Programms ist es, diesen jungen Menschen die bestmögliche Erfahrung und praktische Ausbildung in der Bergbauindustrie zu bieten, die in ihrem Territorium eine so bedeutende Präsenz hat. Eines Tages werden sie die Führungskräfte sein, die die Nation und die Industrie leiten und den Bau von Minen zum Nutzen der Tahltan Nation betreuen/leiten.

Justins positiver Einfluss auf die Tahltan-Mentees und seine Studenten an der UBC werden durch Kommentare dokumentiert, die sie im Rahmen des AME-Nominierungsprozesses geteilt haben:

- Justin Himmelright navigiert mit einer Ehrlichkeit und Integrität durch die Bergbauindustrie, die jeder spüren kann, der das Glück hat, ihn einen Kollegen zu nennen.

- Mein Weg durch den Bergbau wurde durch die Großzügigkeit und Ehrlichkeit seiner Mitglieder gesegnet. Herr Himmelright ist ein Paradebeispiel für das Beste unserer Branche, und es sind Menschen wie er, die den Bergbau und in der Tat die kanadische Kultur auf die nächste Ebene der Inklusion und Nachhaltigkeit bringen.

- Das Mentorats-Programm der Skeena Resources ist ein konkretes Beispiel für die Bemühungen von Herrn Himmelright, zur Verbesserung anderer beizutragen. Durch das Denken und Manövrieren von einem sehr hohen Niveau bis hin zur Praxis, immer von einem Ort der Selbstlosigkeit aus, kann Herr Himmelright Projekte auf eine ganzheitliche Weise vorantreiben, was zum Vorteil aller Parteien beiträgt.

- Justin hat mir nicht nur die Gelegenheit gegeben, etwas über Minentechnik zu lernen, sondern mir auch eine Denkweise gezeigt, die außerhalb des Rahmens liegt. Ich habe eine neue Perspektive auf Bergbau, Politik und Nachhaltigkeit gewonnen, seit ich das Vergnügen hatte, für Herrn Himmelright zu arbeiten. Ich bin glücklich und dankbar einer Perspektive wie dieser ausgesetzt gewesen zu sein.

- Justin ist nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch in der Explorationsbranche eine außergewöhnliche Führungskraft. Durch seine Unternehmensarbeit geht er mit gutem Beispiel voran und zeigt sein tiefes Verständnis und Können, wenn es darum geht, soziale und ökologische Werte voranzustellen, während er Projekte weiter vorantreibt. Diese hohe Einsatzbereitschaft erstreckt sich über das Büro hinaus in das Klassenzimmer, wo er am Norman Keevil Institute of Mining Engineering der UBC seine Vorlesungen auf dem Master-Niveau über indigene Völker und Bergbau in Kanada abhält.

Walter Coles Jr., President & CEO, kommentierte: Im Namen des Board of Directors und des gesamten Skeena-Teams gratulieren wir Justin zu dieser wohlverdienten Auszeichnung. Wir sind stolz darauf, ihn als Teil des Teams zu haben, und seine Bemühungen haben uns zu einem besseren Unternehmen gemacht. Ich freue mich auf weitere Innovationen und Kreativität von Justin, da wir weiterhin eng mit der Tahltan Nation und anderen interessierten Parteien zusammenarbeiten, um das Projekt Eskay Creek in Richtung Produktion voranzutreiben.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide wirtschaftliche Erstbewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen in Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

President & CEO

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Tel. Büro: +1 604 684 8725

Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

