IRW-News: Softlab9 Technologies Inc.: SoftLab9 unterzeichnet LOI für den Vertrieb von 5 verschiedenen Covid-19-Schnelltestkits

24. August 2020, Vancouver, BC. - SoftLab9 Technologies Inc. (CSE: SOFT; Frankfurt: APO2; OTC: SOFSF) (SOFT oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Emergence Technology PTY LTD, einem australischen Unternehmen, über exklusive Sub-Vertriebsrechte von fünf verschiedenen COVID-19-Schnelltestkits für den Nachweis des neuartigen Coronavirus SARS-COV-2 unterzeichnet hat.

Das Unternehmen hat die Due-Diligence-Prüfung von Emergence Technology PTY LTD abgeschlossen. Soft ist davon überzeugt, dass Emergence über die erforderlichen Rechte verfügt und voraussichtlich die regionalen Alleinvertriebsrechte erlangen wird, sobald in den unten angegebenen Gebieten die Meilensteine erreicht sind, um die unter diese Absichtserklärung fallenden Mehrfach-Testkits zu verkaufen. Soft muss die Mindestanforderungen an die Verkaufsziele erfüllen, um die Alleinvertriebsrechte für diese Produkte in den angegebenen Gebieten zu erlangen.

Alle Testkits werden von fünf verschiedenen Pharma-/Biotech-Unternehmen in China hergestellt. Soft hat sich bereit erklärt, 1.000 Testkits von jeder Technologie von Livzon, Orient Gene, Biotest und BGI zu kaufen. Dies wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, in den Covid-19-Testmarkt einzudringen, während wir uns weiterhin um zusätzliche Marktchancen im Gesundheitssektor bemühen.

Die Absichtserklärung legt fest, dass SoftLab9 Zugang zu allen neuen Produkten oder Dienstleistungen haben wird, die Emergence in Zukunft aushandelt.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zum 30. August 2020 eine endgültige Vereinbarung abzuschließen und anschließend eine E-Commerce-Website einzurichten, damit der Verkauf aller Testkits noch vor Ende September 2020 beginnen kann.

Die Testkits

Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd. stellt einen von der USFDA [US Food and Drug Administration] zugelassenen, schnellen Diagnose-Kit auf SARS-CoV-2 lgM/IgG-Antikörper her. Die Ergebnisse werden mit einer kleinen Portion Blut entlang eines Teststreifens erzielt, der dann in ein Gerät eingeführt wird, um dem Patienten das Ergebnis mitzuteilen. Dieser spezielle Test eignet sich gut für den Einsatz vor Ort, da die Ergebnisse innerhalb von Minuten erzielt werden. Klinische Berichte zeigen eine Genauigkeit des IgM-Tests mit 100% Spezifizität und 87,9% Sensitivität, während der IgG-Test eine Genauigkeit von 97,2% Sensitivität und 100% Spezifität erreichte. Unsere Vereinbarung zum Vertrieb dieses Produkts erstreckt sich auf die USA, die Karibik, Italien, Spanien und Portugal.

Biocredit stellt einen Antigen-Schnelltestkit auf Speichelbasis her, der zum Nachweis des SARS-COV-2-Virus verwendet wird. Die Ergebnisse werden innerhalb von acht Minuten nach der Anwendung erzielt. Klinische Studien haben seine Wirksamkeit mit 92% Sensitivität und 98% Spezifität gezeigt. Unsere Vereinbarung zum Vertrieb dieses Produkts erstreckt sich auf die Regionen Nordamerika, Italien, Spanien und Portugal.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd. stellt einen anhängigen USFDA EUA [Emergency Use Authorisation = Genehmigung zur Verwendung in Notfällen]-Schnell-Antigen-Diagnostik-Kit her. Die Ergebnisse werden mit einem kleinen Anteil Speichel erzielt, der in die Testvorrichtung eingebracht wird, um dem Patienten das Ergebnis mitzuteilen. Dieser spezielle Test eignet sich gut für den Einsatz vor Ort, da die Ergebnisse innerhalb von Minuten erzielt werden. Klinische Berichte zeigen eine Genauigkeit von 86,7 % Sensitivität und 100 % Spezifität im Vergleich zur Goldstandard, der PCR [Polymerase-Kettenreaktion]. Unsere Vereinbarung zum Vertrieb dieses Produkts erstreckt sich auf die USA, die Karibik, Italien, Spanien und Portugal.

Livzon, ein in Hongkong börsennotiertes Pharmaunternehmen, stellt einen diagnostischen Schnelltest für SARS-CoV-2 lgM/IgG-Antikörper her. Wie Zhejiang verwendet der Test eine kleine Menge Blut, um die Ergebnisse zu ermitteln. Klinische Berichte haben eine Genauigkeit von 99,2% Spezifität und 90,6% Sensibilität gezeigt. Der Vertrieb erstreckt sich auf die Länder Italien, Portugal und Spanien.

BGI Global Genomic Services stellt einen RT-PCR-Testkit (Reverse Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion) her, den Goldstandard in der Branche, der wegen seiner Benutzerfreundlichkeit von vielen Regierungen weltweit verwendet wird. Soft hat die folgenden Regionen in seiner Vereinbarung: Nordamerika, Italien, Spanien und Portugal.

Der CEO von Soft, Ramim Mohamed, erklärte: Wir freuen uns, dem Unternehmen eine potenzielle neue Einnahmequelle zu erschließen. Die aktuelle Pandemie verändert unsere Lebensweise und diese Vereinbarungen werden unseren Gesellschaften bei der Versorgung mit den benötigten Produkten helfen.

Über SoftLab9

SoftLab9 Technologies Inc. ist ein internationales börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Unternehmen im Frühstadium spezialisiert hat. Wir bieten Zugang zu Kapital, Management und Branchenerfahrung, um unser Unternehmensportfolio zu erweitern.

Das erfahrene Team von SoftLab9 bringt neue Ideen und Innovationen auf wissenschaftlicher Grundlage ein, um Lösungen für die gegenwärtige Welt, in der wir leben, zu finden. Unsere Kunden verlassen sich auf qualitativ hochwertige, ungiftige Produkte, um ihre Häuser sauber zu halten und ihre Lieben zu schützen, jetzt mehr denn je während dieser beispiellosen internationalen Krise in der öffentlichen Gesundheit.

