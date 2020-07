IRW-News: Southern Empire Resources Corp.: Southern Empire verkündet Goldgehalte der historischen Haufenlaugungs-Abräumhalden bei Oro Cruz

IRW-PRESS: Southern Empire Resources Corp.: Southern Empire verkündet Goldgehalte der historischen Haufenlaugungs-Abräumhalden bei Oro Cruz

Vancouver, BC - 7. Juli 2020 - Southern Empire Resources Corp. (TSX:SMP) (Frankfurt:5RE) (WKN:A2P197) freut sich die Untersuchungsergebnisse von mehreren Stichproben bekannt zu geben, die an der Oberfläche von zwei historischen Haufenlaugungs-Abräumhalden auf seinem 2.160 Hektar großen (5.338 Acre) Oro Cruz Gold Projekt in Imperial County, Kalifornien, gewonnen wurden.

Bewertung historischer Abraumhalden - Hintergrund, Ziele und Highlights

Der historische Abbau der Oxid-Goldlagerstätten American Girl, Padre y Madre, Queen und Oro Cruz durch das Joint Venture American Girl Mining ("AGMJV"; MK Gold Company und Hecla Mining Company) fand zwischen 1987 und 1996 statt. Zu dieser Zeit erfolgte die Verarbeitung entweder durch Haufenlaugung von niedriggradigeren oder durch Zermahlen von höhergradigeren, goldmineralisierten Materialien. Der Betrieb wurde Ende 1996 aufgrund sinkender Goldpreise eingestellt, so dass sowohl bei American Girl als auch bei Padre y Madre historische Laugungs-Abraumhalden mit einer Fläche von etwa 61 bzw. 22 Morgen hinterlassen wurden.

Southern Empire geht davon aus, dass das goldhaltige Material in den beiden historischen Laugungspolstern erhebliche Goldreste enthalten könnte. In der ersten Bewertungsphase wurden nun sechsundzwanzig (26) Proben entnommen; 12 von den historischen Abraumhalden von Padre y Madre und 14 von den Abraumhalden von American Girl. Die Ergebnisse der Goldproben sind in Tabelle 1 und die Probenstandorte sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

David Tupper, P.Geo. und VP of Exploration von Southern Empire, sagte dazu: "Wir freuen uns, berichten zu können, dass unsere vorläufigen Oberflächenproben bestätigt haben, dass Gold in den historischen Haufenlaugungs-Abraumhalden vorhanden ist, die von den früheren Jointventure-Betreiber American Girl Mining hinterlassen wurden.

Der Präsident und CEO von Southern Empire, Dale Wallster, fügte hinzu: "Nachdem wir nun eindeutig nachgewiesen haben, dass in den historischen Abraumhalden noch immer Gold vorhanden ist, werden wir Schallbohrungen einsetzen, um die Etablierung einer Ressourcenschätzung schnell voranzutreiben und uns Proben für extraktive metallurgische Testarbeiten zu verschaffen. Das Potenzial für Southern Empire, dieses bereits abgebaute Material letztendlich wieder aufzubereiten, stellt ein zusätzliches Upside-Potenzial zusätzlich zu allen hochgradigen, unterirdischen Ergebnissen dar, die wir in Oro Cruz bereits erhalten haben.

Die nächsten Schritte bei den historischen Haufenlaugungs-Abraumhalden bei Oro Cruz

Um für die Abraumhalden eine Ressourcenschätzung nach dem NI 43-101 Standard zu erhalten, hat Southern Empire:

- das Genehmigungsverfahren für Schallbohrungen in den Abraumhalden Padre y Madre und American Girl sowohl mit dem U.S. Bureau of Land Management ("BLM") als auch mit Imperial County eingeleitet,

- eine Überprüfung der historischen Metallurgie der AGMJV in die Wege geleitet, um die besten Methoden zur Goldgewinnung aus dem vorhandenen Haufenlaugungs-Material zu bestimmen, und

- Mr. Garth Kirkham, den Direktor von Kirkham Geosystems Ltd. aus Vancouver, Kanada, mit der Überwachung der Verfahren zur Einrichtung der Ressourcenschätzung in Oro Cruz beauftragt. Kirkham Geosystems ist ein Full-Service-Anbieter von geowissenschaftlichen Beratungsdiensten für die Bergbau-, Umwelt-, Öl- und Gas- sowie die geotechnische Industrie, der sich darauf konzentriert, Fachwissen im Bereich der 3D-Computermodellierung unter Verwendung einer Vielzahl von führenden volumetrischen Modellierungssystemen anzubieten. Mr. Kirkham ist der ehemalige Präsident des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) und ist Co-Vorsitzender des CIM-Ausschusses für Mineralressourcen und Mineralreserven sowie Vorsitzender des Geoscientists Canada, Securities Committee. Er ist derzeit auch ein Vertreter Kanadas im CRIRSCO - Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards.

Datenverifizierung, Probenahmeverfahren und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Aus 20 Zentimeter tiefen, von Hand ausgehobenen Gruben wurden Oberflächenschürfproben von Gesteinssplittern aus größeren Felsblöcken in Kombination mit Kies und Feinkorn entnommen, die alle als repräsentativ für die Materialien der historischen Haufenlaugungspolster von American Girl und Padre y Madre in Oro Cruz angesehen werden können. Die Proben wurden beschrieben und fotografiert und ihr Standort mit handgehaltenem GPS mit einer Genauigkeit von bis zu 3 Metern vermessen.

Jede Probe stand dann unter der Kontrolle des verantwortlichen Geologen, bis sie von Yuma, AZ und Brawley, CA, entweder an Bureau Veritas Mineral Laboratories USA ("BVM") in Sparks, NV (Proben OCR-11 bis OCR-27) oder an ALS USA Inc. ("ALS") in Reno, NV (Proben OCR-27 bis OCR-49) verschickt wurden. Die Proben wurden in zwei Schritten gesammelt, wie in Tabelle 1 angegeben. Die Mittelwerte der Analyseergebnisse aus den beiden Probenahmeereignissen sind vergleichbar.

Die Proben wurden mit dem BVM-Verfahren PRP70-250 oder dem ALS-Verfahren CRU012 und PUL31 zerkleinert, gespalten und pulverisiert (250 Gramm bis 75 Mikrometer ("µ"); 200 Mesh), dann wurde eine 30 Gramm schwere homogenisierte Probe mit Brandprobentechniken mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert (Verfahren FA430 bei BVM und Au-AA23 bei ALS). Auf den vier Säureaufschlüssen jeder Probe folgte eine Massenspektrometrie-Analyse mit induktiv gekoppeltem Mehrkomponenten-Plasma ("ICP") unter Verwendung des MA3000-Verfahrens bei BVM und des ME-ICP61-Verfahrens bei ALS. Die Ergebnisse wurden in Gramm Gold/Tonne ("g Au/t"; auch "parts per million" oder "ppm") angegeben und dann unter Verwendung eines Verhältnisses von 34,28 in Unzen Gold pro Tonne ("oz Au/t"; auch "opt") umgerechnet.

Ein Zellstoff-Feldstandard und ein Trip Blank wurden bei den Proben OCR-11 bis OCR-27 eingefügt, die beim BVM analysiert wurden. Ein Zellstoff-Feldstandard und ein Trip Blank wurde mit den Proben OCR-27 bis OCR-49 eingereicht, die bei ALS analysiert wurden. Alle in den Analysezertifikaten des BVM und der ALS angegebenen Ergebnisse von Laborstandards und Blindproben sowie alle Feldstandards und Blindproben, lagen innerhalb der akzeptierten QA/QC-Wertebereiche.

Zu den beim BVM eingereichten Standards und Leerproben gehörten der Goldstandard MEG-Au-09.03 und die Leerprobe MEG-BLANK.10.14, die von Shea Clark Smith/MEG, Inc. (http://www.sheaclarksmith.com/) erworben wurde. Die eingereichten Standards lieferten akzeptierte Werte von 2,091 Au ppm bzw. <0,005 ppm Au.

Standards und Leerproben einschließlich des WCM-Mineralstandards CU160 und des WCM-Mineralstandards CU172 wurden mit den Proben OCR-27 bis OCR-49 an ALS Geochemistry geschickt. Diese QA/QC-Standardmaterialien wurden von WCM Minerals, einer Abteilung von WCM Sales Ltd. mit Sitz in Burnaby, BC, Kanada, gekauft (http://www.wcmminerals.ca/). Die für die eingereichten Standards zurückgegebenen Werte betrugen 2,93 Au ppm bzw. 0,266 Au ppm, was innerhalb der akzeptierten QA/QC-Bereiche liegt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Tupper, P.Geo.(British Columbia) vorbereitet, geprüft und genehmigt. Mr. Tupper ist Southern Empires VP of Exploration und eine qualifizierte Person im Rahmen des Canadian Securities Administrators' National Instrument 43-101; Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Arbeiten während der COVID-19-Pandemie

Da die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und angegliederten Gemeinden oberste Priorität hat, wird Southern Empire auch weiterhin die Empfehlungen und Einschränkungen der COVID-19-Vorschriften überwachen und zusammen mit unseren Beratern und Subunternehmern die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Regierung und das Protokoll bezüglich Personalmanagement, Unterkunft, Reisen usw. bei unserer aktuellen und zukünftigen Arbeit im Zusammenhang mit den Goldprojekten Eastgate und Oro Cruz befolgen.

Der Zeitplan für die laufenden Explorations- und Erschließungsprogramme des Southern Empire wird von den Regierungsbestimmungen bezüglich der COVID-19-Pandemie abhängen.

Über Southern Empire Resources Corp.:

Southern Empire konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldvorkommen in Nordamerika und verfügt derzeit über zwei Projekte im amerikanischen Südwesten.

Im Cargo Muchacho-Gebirge des Imperial County im Südosten Kaliforniens hält Southern Empire eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am 2.160 Hektar (5.338 Acres) großen Grundstück Oro Cruz, das etwa 22,5 Kilometer (14 Meilen) südöstlich der Mesquite-Goldmine von Equinox Gold Corp. liegt.

Mit einer Historie, die umfangreiche Bohrungen und groß angelegte Tagebau- und Untertagebauarbeiten umfasst, die während des Abschwungs auf dem Goldmarkt im Jahr 1996 unterbrochen wurden, beherbergt das Oro Cruz Goldprojekt neben einer hochgradigen Oxidgoldzone, die laut der historischen Minenaufzeichnungen für konventionelle Haufenlaugungs-Extraktionsmethoden geeignet ist, zahlreiche Explorationsziele.

Southern Empire besitzt auch einen 85%-Anteil am 817 Hektar (2.020 Acres) großen Eastgate-Goldprojekt, das 81 Kilometer (50 Meilen) südöstlich der Stadt Fallon im Bezirk Churchill in Nevada liegt. Southern Empire hat gerade sechs Kernbohrlöcher der Größe HQ bei Eastgate im Rahmen eines First-Pass-Bohrprogramms abgeschlossen, das auf hochgradige epithermale Gold-/Silberadersysteme abzielt. Selektive Kernproben wurden an die Labors von ALS USA Inc. in Reno, Nevada, geschickt, und die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Die Genehmigung für die nächste Bohrphase wurde bereits eingeleitet.

Im Namen des Board of Directors,

Dale Wallster, CEO und Director

Southern Empire Resources Corp.

Rechtliche Hinweise zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Southern Empire erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind vorausblickende Aussagen, die die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements widerspiegeln. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Southern Empire weist darauf hin, dass alle vorausblickenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Southern Empire liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Southern Empire und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den Anforderungen der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt Southern Empire keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Informationen oder Aussagen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: American Girl Area - Goldresultate von historischen Haufenlaugungs-Abraumhalden

Abbildung 2: Padre y Madre Area - Goldresultate von historischen Abraumhalden

