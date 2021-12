IRW-News: Speakeasy Cannabis Club Ltd.: Marc Geen, Gründer von Speakeasy, informiert über Aktuelles aus dem Unternehmen

IRW-PRESS: Speakeasy Cannabis Club Ltd.: Marc Geen, Gründer von Speakeasy, informiert über Aktuelles aus dem Unternehmen

22. Dezember 2021. Rock Creek, BC - SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das Unternehmen oder SpeakEasy), ein Inhaber einer kanadischen Bundeslizenz für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz, gibt ein Unternehmensupdate.

Ein Gruß zum Jahresende von unserem Gründer Marc Geen

Ein weiteres Jahr ist gekommen und gegangen und es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn wir auf die Herausforderungen zurückblicken, vor denen wir als Gesellschaft im vergangenen Jahr standen, kann man sie auf ganz unterschiedliche Art betrachten. Wir können von allem überwältigt sein, oder wir können uns dazu entscheiden, das Positive zu sehen. Ich bin erstaunt, wie unsere globale Gemeinschaft diese wirklich beispiellosen Zeiten gemeinsam durchgestanden hat. Wir haben gesehen, wie stark wir als Gesellschaft wirklich sind, und trotz all unserer Unterschiede haben wir uns zusammengeschlossen und eine Schwierigkeit nach der anderen überwunden. Wir haben gesehen, dass unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit ungebrochen sind, wir akzeptieren die Dinge als neue Normalität, wir machen das Beste daraus und gleichzeitig sehen wir positiv in die Zukunft. SpeakEasy ist ein Mikro-Abbild der globalen Gesellschaft, das sich einer Herausforderung nach der anderen stellt und nach jedem kleinen Sieg gestärkt und geschlossener ist. Wir haben unseren Charakter gezeigt, unsere Fähigkeit, sich an alles anzupassen, was uns in den Weg gelegt wird, und es als Chance anzusehen.

2021

Wir haben das Jahr mit einem klaren Ziel begonnen, das kommende Jahr für den Übergang vom Aufbau und der Entwicklung zu Vertrieb und Distribution zu nutzen. Wir planten und erreichten auch unser Ziel, die Produktion anzukurbeln und die Verarbeitung von Mehrwertprodukten für den Verkauf zu beginnen. Die Verkaufsentwicklung, die Erfüllung von Bestellungen, die Qualitätskontrolle, die Schulung der Mitarbeiter, die Anschaffung von Geräten und all die kleinen Dinge, die damit verbunden sind, Produkte zu liefern und Geld zu verdienen, waren ein spannendes und fruchtbares Unterfangen. Die kontinuierliche Erweiterung unseres Katalogs und unserer Kapazitäten für jedes Produkt bleibt auch weiterhin eine Herausforderung, die aber, ehrlich gesagt, auch viel Spaß macht. Die Steigerung der maximalen täglichen Produktion von 10.000 Pre-rolls vor einem Monat auf über 30.000 heute, bei gleichzeitiger Senkung der Kosten pro Pre-roll, ist sehr erfreulich. Der Aufbau eines Unternehmens ist selten einfach und scheint nie schnell genug zu gehen, aber wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, haben wir in allen Bereichen enorme Fortschritte gemacht und wir freuen uns auf die kommenden Monate.

2022

Im Hinblick auf die Zukunft scheint der Januar unser bisher größter Verkaufsmonat zu werden, und ich glaube, dass er das Finanzbild von SpeakEasy grundlegend verändern wird. SpeakEasy hat vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen, sich gegen weitere Kapitalerhöhungen zu wehren, um eine Verwässerung zu vermeiden. SpeakEasy hat die aus dem Verkauf generierten Mittel verwendet, um Projekte abzuschließen und die täglichen Ausgaben zu begleichen, es war nicht einfach, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Da die Umsätze weiter steigen, sehen unsere finanziellen Aussichten für das kommende Jahr gut aus.

Wir erwarten viele spannende Dinge für den Anfang des neuen Jahres. Wir erwarten die endgültige Genehmigung von Health Canada zur Inbetriebnahme unserer 13.300 Quadratmeter großen Blütenanlage und danach planen wir mit der vollständigen Produktion unserer neuen Destillationslinie zu beginnen, was uns zusätzliche Einnahmequellen eröffnet. Wir befinden uns auch in der Endphase unseres NDL-Antrags und erwarten, Anfang des kommenden Jahres mit der Psilocybin-Produktion beginnen zu können.

Die Vorweihnachtszeit

In dieser Zeit lasse ich gern noch einmal all die Dinge Revue passieren, die in den letzten 12 Monaten geschehen sind, und in diesem Jahr ist viel passiert. Der unermüdliche Einsatz unserer wunderbaren Mitarbeiter, die Unterstützung und der Input unserer unvergleichlichen Aktionäre werden sehr geschätzt und wir sind sehr dankbar dafür. Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. besitzt eine Anbau-, Verarbeitungs- und Verkaufslizenz, die von Health Canada gemäß dem Cannabis Act ausgestellt wurde. SpeakEasy besitzt 290 Acres Land in Rock Creek, British Columbia, und nutzt fünf Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in B.C. sowie seine günstige Lage, um hochwertige Cannabisprodukte zu niedrigen Kosten anzubauen und zu verarbeiten. SpeakEasy kultiviert in einem Teil seines 63.200 Quadratfuß großen Indoor-Cannabiskomplexes kleine Chargen qualitativ hochwertigen Craft-Cannabis und hat die Ernte 2021 seines 60 Acres großen Freilandfeldes abgeschlossen.

Für das Board of the Directors

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marc Geen

Gründer

investor@speakeasygrowers.com

Zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer an Worten wie erwartet, plant, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. Außerdem beinhalten sie Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören Aussagen über SpeakEasys Hochrechnungen seines monatlichen Umsatzzuwachses; seine Absicht, qualitativ hochwertiges handwerklich hergestelltes Cannabis zu produzieren und zu verkaufen, und alle anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten darstellen.

Obwohl SpeakEasy der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; COVID-19; nachteiligen Branchenereignissen; künftigen gesetzgeberischen und regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Cannabis; der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; der Cannabis- und Hanfindustrien und -märkte in Kanada und im Allgemeinen; die Nachfrage nach CBD-Destillat, Cannabis und cannabisbezogenen Produkten, einschließlich Extrakten; der Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; der Fähigkeit von SpeakEasy, alle geltenden Lizenzen gemäß dem Cannabis Act [kanadisches Cannabisgesetz] zu erhalten und zu behalten, sowie andere Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten keinen übermäßigen Wert auf zukunftsgerichtete Informationen legen und sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen mag diese Informationen zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren, ist dazu jedoch nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsdienstleister übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

