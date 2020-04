IRW-News: SponsorsOne Inc.: SponsorsOne arrangiert Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

IRW-PRESS: SponsorsOne Inc.: SponsorsOne arrangiert Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

Waterloo, Ontario - 20. April 2020. SponsorsOne Inc., (CSE: SPO) (Frankfurt: 5SO), (OTC:SPONF) - das Unternehmen, das kleine Marken GROSS macht, indem es den Einfluss von großen, engagierten und authentischen Gruppen von Influencern nutzt, die ihre Lieblingsmarken nicht nur kaufen, sondern auch bewerben - gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Akkreditiv (Letter of Credit/LC) im Wert von 5.000.000 US-Dollar eröffnet hat, das als Zahlungsgarantie für Aufträge von Markenunternehmen verwendet wird und Käufe von Verkäufern im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar jährlich absichert.

Seit wir kleine Marken bei ihrem Umsatzwachstum unterstützen, haben wir erkannt, dass die Herausforderung darin besteht, Kapital bereitzustellen, um die Herstellung von Produkten für Aufträge von Einzel- und Großhändler zu finanzieren, erläutert Myles Bartholomew, CEO von SponsorsOne. Wir sind nun in der Lage, ein Akkreditiv bei der Bank des Verkäufers zu eröffnen, das eine Form der Zahlungsgarantie darstellt, und so von erweiterten Zahlungskonditionen zu profitieren. Im Wesentlichen heißt das, die Verkäufer finanzieren unsere Aufträge.

Das Akkreditiv wird von einer großen kanadischen Bank erstellt und an die Bank des Verkäufers versendet; es hat die Funktion einer Zahlungsgarantie. Die Zahlungskonditionen werden dabei typischerweise von 30 Tagen auf 45 Tage verlängert. SPO hat beobachtet, dass die Zahlungen nationaler Einzelhändler und Großhändler innerhalb von 35 bis 37 Tagen eintreffen. Damit haben wir einen zeitlichen Spielraum, um den Verkäufer zu bezahlen, bevor die 45-tägige Zahlungsgarantie erlischt. Die Kosten der Fazilität belaufen sich für einen Zeitraum von 90 Tagen auf 3 % und SPO geht davon aus, dass die Fazilität innerhalb des jeweiligen Zeitraums zweimal in Anspruch genommen werden kann. Die effektiven Kosten des Akkreditivs liegen somit bei 1,5 % pro Auftrag. Im Vergleich zum Factoring von Kaufaufträgen mit Kosten in Höhe von 8 - 15 % bietet das Akkreditiv sowohl SPO als auch seinen Aktionären einen enormen wirtschaftlichen und finanziellen Vorteil.

Über SponsorsOne Inc.

SponsorsOne übernimmt in der nächsten Entwicklungsphase des digitalen Marketings durch Influencer Marketing, Storytelling und den Internethandel mit der Plattform SponsorCoin und seiner hoch skalierbaren digitalen Währung auf Basis von Smart Contracts eine Vorreiterrolle. Insgesamt betrachtet wird Markenunternehmen die Möglichkeit geboten, sich im Bereich der Social Media exklusive und äußerst engagierte Influencergruppen (von professionellen Influencern bis hin zu Mikro-Influencern) aufzubauen und diese zu managen. Die Plattform SponsorCoin ermöglicht die Lancierung von datengesteuerten Marketingkampagnen, mit denen Markenhersteller auf völlig neue Weise Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen können. SponsorCoin dient Markenherstellern als Werkzeug, um eine echte Bewegung rund um ihre Produkte und Dienstleistungen in Gang zu setzen, bei der die wertvollsten Kunden gleichzeitig zu den besten Verkaufspartnern werden. Im Gegensatz zu den gängigen Methoden der Social-Media-Werbung wird damit eine weitaus höhere Rendite erzielt. SponsorsOne bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SponsorsOne Media Inc. allen vom Unternehmen betreuten Markenunternehmen ein umfassendes Leistungsangebot in puncto Kreativität und Markenentwicklung/Markenpflege bzw. managt auch die Influencergruppen jeder Marke. Wenn ein Markenunternehmen rasch groß werden will, steht unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft S1 Brands Inc. zur Verfügung und richtet für die Marke einen Vertriebskanal für den Groß- und Einzelhandel ein. S1 Brands Inc. fungiert damit als Hauptvertriebsrepräsentant (Master Distributor). S1 Brands übernimmt im Auftrag der Markenunternehmen den Vertrieb und das Marketing in seinem riesigen Netzwerk von nationalen Groß- und Einzelhändlern und bietet den Markenunternehmen Finanzierungsvarianten für Kaufaufträge, damit diese jeden einzelnen Auftrag erfüllen können. Der Besitz einer Marke in Verbindung mit Vertrieb, Digital Marketing, Innovation und Kapital ist das Erfolgsrezept für die nächste Milliarden Dollar schwere Marke.

Kontakt: info@sponsorsone.com

FÜR DAS BOARD:

Gary Bartholomew, Executive Chairman

Nähere Details finden Sie unter www.sponsorsone.com.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Begriffen wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Begriffe oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Begriffen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Meinung des Unternehmens in Bezug auf Risiken und Unsicherheiten wider, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen unterscheiden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem auch folgende Risiken:

- Risiken in Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf von Wertpapieren

- Bedarf zusätzlicher Finanzierungen, Zugriff auf ausreichende Kapitalmittel, Bedarf an Schlüsselarbeitskräften

- mögliche Interessenkonflikte bestimmter Führungskräfte oder Direktoren in Bezug auf diverse andere Projekte

- Volumen- und Kursschwankungen bei den Stammaktien, Versagen der Geschäftsstrategie, Integrität der firmeneigenen Patente und Rechte an geistigem Eigentum sowie Wettbewerb

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Risikofaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und Änderungen unterworfen ist. Es kann daher nicht garantiert werden, dass solche Annahmen mit dem tatsächlichen Ergebnis solcher Faktoren übereinstimmen. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, die zuvor erwähnten Faktoren sowie andere Unsicherheiten und mögliche Ereignisse ausreichend berücksichtigen. Dazu zählen auch die Risikofaktoren in den Unterlagen, die im Rahmen des Börsengangs eingereicht wurden. Das Unternehmen geht von bestimmten Fortschritten aus, die möglicherweise nicht realisiert werden können. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass die oben genannten wesentlichen Faktoren nicht zu einer Abweichung solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen führen werden.

DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN IN DIESER PRESSEMELDUNG SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER MELDUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DESHALB NACH DIESEM DATUM ÄNDERN. DIE LESER DÜRFEN SOLCHE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN NICHT ÜBERBEWERTEN UND SOLLTEN SICH AB EINEM ANDEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE AUSSAGEN VERLASSEN. AUCH WENN DAS UNTERNEHMEN DIES BESCHLIESSEN KÖNNTE, IST ZU KEINEM ZEITPUNKT EINE AKTUALISIERUNG DIESER INFORMATIONEN VORGESEHEN, ES SEI DENN, DIES WIRD IN DEN EINSCHLÄGIGEN WERTPAPIERGESETZEN GEFORDERT.

